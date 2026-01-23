Pécsi Ármin a Liverpoolról: Meg szeretném mutatni, hogy itt a helyem

A labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényének legjobb kapusa, Pécsi Ármin tavaly nyáron igazolt át a Liverpool FC-hez, amely egyelőre az U21-es csapatban számol vele, ám tavaly novemberben az Aston Villa elleni bajnokin bekerült felnőttkeretbe.

„Amikor Alisson lesérült, azonnal jelezték nekem, hogy a felnőttcsapattal kell készülnöm. A hazai mérkőzéseken ott szoktam lenni akkor is, amikor nem vagyok kerettag, a kispad mögött ülök a kimaradó játékosokkal. Amikor viszont először ott lehettem a padon, a bemelegítésben segítettem a csapatot. Szerencsére győztes meccs volt, szóval jó emlék marad.”

Pécsi az U21-ben eltöltött játékperceket is értékeli, hiszen a fejlődését ezek segítik.

„Ezek a meccsek jók arra, hogy fejlődjek, megmutassam azt, amiért az edzéseken dolgozok. (...) Nem szoktam nézni, hogy kik vannak vannak a nézők között, de jó érzés volt, amikor Dominik kijött megnézni, hogy mit csinálok. Aznap volt edzésük, tudtam, hogy megjelenhet. Szinte bármiben számíthatok rá, segített a beilleszkedésben. Próbálok felzárkózni az ő szintjére.”

Edzéseken meg szeretném mutatni, hogy itt a helyem, itt lesz a helyem...

Pécsi elmondta azt is, hogy mentorának az édesapját tekinti, akitől ki is szokta kérni a véleményét.