Pécsi Ármin a Liverpoolról: Meg szeretném mutatni, hogy itt a helyem
A labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényének legjobb kapusa, Pécsi Ármin tavaly nyáron igazolt át a Liverpool FC-hez, amely egyelőre az U21-es csapatban számol vele, ám tavaly novemberben az Aston Villa elleni bajnokin bekerült felnőttkeretbe.
„Amikor Alisson lesérült, azonnal jelezték nekem, hogy a felnőttcsapattal kell készülnöm. A hazai mérkőzéseken ott szoktam lenni akkor is, amikor nem vagyok kerettag, a kispad mögött ülök a kimaradó játékosokkal. Amikor viszont először ott lehettem a padon, a bemelegítésben segítettem a csapatot. Szerencsére győztes meccs volt, szóval jó emlék marad.”
Pécsi az U21-ben eltöltött játékperceket is értékeli, hiszen a fejlődését ezek segítik.
„Ezek a meccsek jók arra, hogy fejlődjek, megmutassam azt, amiért az edzéseken dolgozok. (...) Nem szoktam nézni, hogy kik vannak vannak a nézők között, de jó érzés volt, amikor Dominik kijött megnézni, hogy mit csinálok. Aznap volt edzésük, tudtam, hogy megjelenhet. Szinte bármiben számíthatok rá, segített a beilleszkedésben. Próbálok felzárkózni az ő szintjére.”
Edzéseken meg szeretném mutatni, hogy itt a helyem, itt lesz a helyem...
Pécsi elmondta azt is, hogy mentorának az édesapját tekinti, akitől ki is szokta kérni a véleményét.
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap rendezik
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn rendezik
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
22
15
5
2
40–14
+26
50
|2. Manchester City
22
13
4
5
45–21
+24
43
|3. Aston Villa
22
13
4
5
33–25
+8
43
|4. Liverpool
22
10
6
6
33–29
+4
36
|5. Manchester United
22
9
8
5
38–32
+6
35
|6. Chelsea
22
9
7
6
36–24
+12
34
|7. Brentford
22
10
3
9
35–30
+5
33
|8. Newcastle
22
9
6
7
32–27
+5
33
|9. Sunderland
22
8
9
5
23–23
0
33
|10. Everton
22
9
5
8
24–25
–1
32
|11. Fulham
22
9
4
9
30–31
–1
31
|12. Brighton
22
7
9
6
32–29
+3
30
|13. Crystal Palace
22
7
7
8
23–25
–2
28
|14. Tottenham
22
7
6
9
31–29
+2
27
|15. Bournemouth
22
6
9
7
35–41
–6
27
|16. Leeds United
22
6
7
9
30–37
–7
25
|17. Nottingham Forest
22
6
4
12
21–34
–13
22
|18. West Ham
22
4
5
13
24–44
–20
17
|19. Burnley
22
3
5
14
23–42
–19
14
|20. Wolverhampton
22
1
5
16
15–41
–26
8