John Aldridge: Szoboszlait jobbhátvédben játszatni pazarlás

Elismerően írt a Liverpool Echóban a Liverpool magyar sztárjáról, Szoboszlai Dominikról a „vörösök” egykori kiváló csatára, John Aldridge, aki egyben kritizálta Arne Slot vezetőedzőt azért, mert elpazarolja válogatottunk csapatkapitányának képességeit azzal, hogy mozgásterét leszűkíti az oldalvonal mellé.

John Aldridge személyében igazi liverpooli legendától kapott komoly dicséretet Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)



Tény, hogy Szoboszlai 7.29-es átlagosztályzatával kényszer szülte posztján is a Premier League legjobbja azok közül, akik legalább hét meccsen pályára léptek jobb oldali szárnyvédőként az idényben, ám Aldridge úgy véli, a Pool sokkal hatékonyabb lenne, ha honfitársunk valódi pozíciójában futballozhatna.

„Mindössze tizenöt perc telt el a Nottingham Forest elleni mérkőzésből, amikor elkezdtem ordítani a tévé előtt, hogy Arne Slot miért nem teszi át Szoboszlait jobbhátvédből a középpályára – írja a Pool színeiben 83 tétmeccsen 50 gólt szerző 67 éves exfutballista. – A Liverpoolt lefutballozták a középpályán, és pont az ő fizikális képességei és játéktudása kellett volna ahhoz, hogy komolyabb ellenállást tudjanak tanúsítani. Szoboszlai messze a legjobb játékosunk ebben az idényben, és ott kell játszatni, ahol a legtöbb kárt okozza az ellenfélnek és a legtöbb hasznot hajtja a csapatnak. Bármilyen jó is a többi középpályás, ő abban különbözik tőlük, hogy megvan benne az a fajta dinamizmus, amely Ryan Gravenberchből és Alexis Mac Allisterből hiányzik.”

Cikkében Aldridge megemlíti: Slotnak újabb negyedórába telt, hogy ezt felismerje, és a magyar játékost átvezényelje a középpályára, amivel sikerült is stabilizálnia a csapatrészt – ez különösen a második félidőben volt feltűnő. Az ír legenda aztán tovább ment, rámutatva, hogy ha a liverpooli menedzser továbbra is ragaszkodik jelenlegi középpályásaihoz, Szoboszlai opciót jelenthetne az eddigieknél jóval halványabb idényt futó Mohamed Szalah posztján, a támadósor jobb oldalán.

„Nem igazi szélső, de tud befelé játszani, ami azt jelenti, hogy talán tudna Frimpongnak mozgásteret teremteni a szélen” – elmélkedett a Liverpoollal 1988-ban bajnoki címet, 1989-ben FA-kupát nyerő hajdani kiváló támadó.

