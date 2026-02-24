John Aldridge: Szoboszlait jobbhátvédben játszatni pazarlás
Elismerően írt a Liverpool Echóban a Liverpool magyar sztárjáról, Szoboszlai Dominikról a „vörösök” egykori kiváló csatára, John Aldridge, aki egyben kritizálta Arne Slot vezetőedzőt azért, mert elpazarolja válogatottunk csapatkapitányának képességeit azzal, hogy mozgásterét leszűkíti az oldalvonal mellé.
Tény, hogy Szoboszlai 7.29-es átlagosztályzatával kényszer szülte posztján is a Premier League legjobbja azok közül, akik legalább hét meccsen pályára léptek jobb oldali szárnyvédőként az idényben, ám Aldridge úgy véli, a Pool sokkal hatékonyabb lenne, ha honfitársunk valódi pozíciójában futballozhatna.
„Mindössze tizenöt perc telt el a Nottingham Forest elleni mérkőzésből, amikor elkezdtem ordítani a tévé előtt, hogy Arne Slot miért nem teszi át Szoboszlait jobbhátvédből a középpályára – írja a Pool színeiben 83 tétmeccsen 50 gólt szerző 67 éves exfutballista. – A Liverpoolt lefutballozták a középpályán, és pont az ő fizikális képességei és játéktudása kellett volna ahhoz, hogy komolyabb ellenállást tudjanak tanúsítani. Szoboszlai messze a legjobb játékosunk ebben az idényben, és ott kell játszatni, ahol a legtöbb kárt okozza az ellenfélnek és a legtöbb hasznot hajtja a csapatnak. Bármilyen jó is a többi középpályás, ő abban különbözik tőlük, hogy megvan benne az a fajta dinamizmus, amely Ryan Gravenberchből és Alexis Mac Allisterből hiányzik.”
Cikkében Aldridge megemlíti: Slotnak újabb negyedórába telt, hogy ezt felismerje, és a magyar játékost átvezényelje a középpályára, amivel sikerült is stabilizálnia a csapatrészt – ez különösen a második félidőben volt feltűnő. Az ír legenda aztán tovább ment, rámutatva, hogy ha a liverpooli menedzser továbbra is ragaszkodik jelenlegi középpályásaihoz, Szoboszlai opciót jelenthetne az eddigieknél jóval halványabb idényt futó Mohamed Szalah posztján, a támadósor jobb oldalán.
„Nem igazi szélső, de tud befelé játszani, ami azt jelenti, hogy talán tudna Frimpongnak mozgásteret teremteni a szélen” – elmélkedett a Liverpoollal 1988-ban bajnoki címet, 1989-ben FA-kupát nyerő hajdani kiváló támadó.
