Andoni Iraola a Nemzeti Sportnak: Tóth Alex rengeteget ad majd nekünk

– Mikor figyelt fel rá először, és mi győzte meg arról, hogy illik majd a csapatába?

– Alexet nem csak most, az átigazolási időszakban követettük nyomon, már korábban elkezdtük figyelni őt. Tudtuk, hogy versenyt kell futnunk érte, különösen a nyár óta, és a klub úgy gondolta, hogy most jött el számára a tökéletes pillanat. Ugyan még fiatal játékos, de a Ferencvárosban szintén óriási nyomás alatt játszott eddig is. Szerepelt továbbá az európai kupaporondon is, ami kiváló terep a fejlődésre. Az a legfontosabb, hogy nálunk is folytassa a fejlődést. Nagyon jó jellemzéseket kaptunk róla előzetesen, remélem, jól fog teljesíteni a Bournemouthban.

– Mennyire volt nehéz elhozni a Ferencvárostól, tekintve, hogy más nagy európai klubok is versenyben voltak érte?

– Nem tudom, mennyire voltak nehezek a tárgyalások, én nem vettem részt rajtuk. Alex átigazolásában mindannyian egyetértettünk a klubnál, és nagyon örülök, hogy sikerült megszerezni.

– Mit gondol, Tóth mely posztokon vagy játékszituációkban érezheti magát a legjobban a pályán?

– Szerintem több poszton is tud játszani. Mi általában három középpályással játszunk, néha kettővel, és bármelyik szerepkörben bevethető. Ideális esetben nyolcasnak gondolom, de hatosként és tízesként is el tudom képzelni, de leginkább nyolcas. Ez viszont azt jelenti, hogy néha hatosként kell védekeznie, és tízesként kell támadnia. Úgy gondolom, készen áll bármelyik szerepre. Most, hogy már velünk van, látjuk edzésen, látjuk meccsen, és biztosan megtaláljuk az ideális helyet neki.

– Ami a mentális oldalt illeti: fiatal játékosról van szó, mennyire fontos ez egy ekkora váltásnál? Hiszen ez hatalmas lépés a karrierjében – a magyar bajnokságból érkezik, és most egy nagy csapatban, a világ legerősebb bajnokságában játszik.

– Igen, ez egy óriási előrelépés számára, hiszen a magyar bajnokságból érkezik a Premier League-be. A Bournemouth viszont olyan klub, amely szívesen segíti a játékosokat az ilyen folyamatokban. Úgy vélem, Alexben megvan az erő, nekünk pedig segítenünk kell a fejlődésében, elfogadva a hibákat is, mert számítani kell rá, hogy hibázni fog, hiszen nagyon fiatal. De tudjuk, hogy rengeteget ad majd nekünk, és nagy reményeket fűzünk hozzá.

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion

16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap rendezik

15.00: Brentford–Nottingham Forest

15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfőn rendezik

21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)