Visszavágott a bajnoki vereségért, és bejutott a legjobb nyolc közé az FA-kupában a Liverpool

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

WOLVERHAMPTON WANDERERS–LIVERPOOL FC 1–3 (0–0)

Wolwerhampton, Molineux Stadion, 29 881 néző. Vezette: Hallam

WOLVES: S. Johnstone – Y. Mosquera, S. Bueno, Toti (R. Gomes, 75.) – Tchatchoua, Bellegarde, A. Gomes (Armstrong, 61.), J. Gomes, H. Bueno (Wolfe, 88.) – Arokodare (Hvang Hi Csan, 75.), M. Mané. Menedzser: Rob Edwards

LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk (I. Konaté, 81.), A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (Nyoni, 82.) – Szalah (J. Frimpong, 69.), C. Jones, Ngumoha (Wirtz, 69.) – Gakpo (K. Morrison, 86.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Hvang Hi Csan (90+1.), ill. A. Robertson (51.), Szalah (53.), C. Jones (74.)

Január óta először kapott szerepet a Liverpool kezdőcsapatában a 17 éves Rio Ngumoha, a szurkolók már régóta követelték a játékperceit. Nem okozott csalódást, a Wolverhampton elleni, egyébként nem túl eseménydús FA-kupa-nyolcaddöntő első félidejének (a Wolves nem lőtt kapura) legaktívabb, leglelkesebb játékosa volt. Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, Kerkez Milos pedig csereként várta a bevetést.

Várhatta, mert Andy Robertson balhátvédként lett nyerő ember: ötven percig akárhogy erőlködött, nem tudta áttörni a Liverpool a hazaiak védekezését, a skót balhátvéd percek alatt sikerrel járt. Az 51. percben nagyszerű gólt szerzett 18 méterről, a következő támadásból pedig gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. A 74. percben Curtis Jones a Robertsonnak adott gólpassz után hasonlóan szép gólt szerzett, igaz, a továbbjutás már 2–0-nál eldőlt, rendkívül gyengén futballozott a Wolverhampton.

A hazaiaknak végül a hosszabbításban sikerült szépíteniük: Hvang Hi Csan tört be a tizenhatoson belülre, majd Szoboszlai mellől, 10 méterről, ballal lőtt a bal alsó sarokba – ez azonban a mérkőzés kimenetelén már nem változtatott. A Liverpool visszavágott a hétközi kínos bajnoki vereségért, és bejutott a nyolc közé.

PERCRŐL PERCRE