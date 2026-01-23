Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt
A Liverpool szombaton a Bournemouth vendégeként lép pályára a Premier League-ben, a mérkőzés előtti napon pedig Arne Slot a szokásoknak megfelelően sajtótájékoztatón válaszolt az újságírói kérdésekre. A holland szakember többek között Kerkez Milos első idényéről is kifejtette a véleményét: „Azt hiszem, hogy ha Milosról és az átigazolásokról beszélünk, akkor láthatjuk a fejlődést náluk, amit az idény közben elértek – idézte a BBC a „vörösök” mesterét . – Korábban nem sokszor fordult elő, hogy egy héten belül kétszer is pályára lépett volna, de véleményem szerint egyre erősebb és erősebb, és a mostani egy olyan pillanat volt, amikor a hét közben is megadtuk neki a lehetőséget, ő pedig nagyszerűen teljesített a Marseille ellen. A Sky Sportsnak elmondtam, hogy ha megnézzük az egyes igazolásainkat, akkor nemcsak az idény második felében lesznek egyre jobbak, de a következő idényben és majd az azt követőben is. Így működik ez a klub. Fiatal játékosokat szerződtetünk, akiknek még sok lehetőségük van a fejlődésre.”
Slot továbbá hasonló részletességgel beszélt Szoboszlai Dominikról is, akit igazi vezéregyéniségnek tart immár a csapatban: „Dominiknak valóban kiváló idénye van, még akkor is, ha az utóbbi időben volt két eset, amelyek nem jellemzőek rá; a tizenegyest nem szokta kihagyni, de előfordul az ilyen, a Barnsley elleni hibája pedig szintén olyan volt, amit nem gyakran látni tőle, de ezt ő maga is elismerte. Az okos gólján kívül (a Marseille ellen – a szerk.), amit az egyik stábtagom segítségével szerzett, ismét megmutatta, hogy mennyire fontos játékos labda nélkül, és akkor is, amikor nálunk van a labda. Ugyanis nagyszerű passzt adott Ekitikének, aki sajnos a kapufát találta el. Ha vezéregyéniség akarsz lenni, akkor jó példát kell mutatnod, márpedig ő ezt mindig megteszi. Hihetetlen, amilyen intenzitással letámad labda nélkül. Folyamatosan fut előre, hátra, és szerintem ebben az idényben a labdával is sokat fejlődött, egyre magabiztosabb.”
Tóth Alex: Nagyszerű lesz Dominik és Milos ellen játszani
A holland mester ezután további személyi kérdéskeről beszélt. Így például a Marseille ellen hiányzó Ibrahima Konatéról, aki édesapja halála miatt nehéz időszakot él meg: „Néhányszor már beszéltem vele erről, és azt hiszem, ezek olyan magánügyek, amelyeknek köztünk kellene maradniuk. De teljesen nyilvánvaló, hogy a játékosnak időre van szüksége ahhoz, hogy ott legyen a családjával és jusson magára is ideje.”
Folytatva a sort Mohamed Szalah helyzetére is kitért: szavai szerint az egyiptomi készen áll a játékra szombaton, azonban még van egy edzésük, s csak ezt követően dönti majd el, hogy kik lépnek pályára a Bournemouth ellen. Kiemelte még Alisson Beckert, akit a világ egyik legjobb kapusának nevezett, és külön is méltatta a Marseille elleni teljesítményét, és ugyanígy dicsérte Joe Gomez játékát a francia csapat ellen.
A Bournemouth–Liverpool mérkőzés szombaton 18.30 órától kezdődik.
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap rendezik
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn rendezik
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40–14
|+26
|50
|2. Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45–21
|+24
|43
|3. Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33–25
|+8
|43
|4. Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33–29
|+4
|36
|5. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|6. Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36–24
|+12
|34
|7. Brentford
|22
|10
|3
|9
|35–30
|+5
|33
|8. Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32–27
|+5
|33
|9. Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23–23
|0
|33
|10. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|11. Fulham
|22
|9
|4
|9
|30–31
|–1
|31
|12. Brighton & Hove Albion
|22
|7
|9
|6
|32–29
|+3
|30
|13. Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23–25
|–2
|28
|14. Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31–29
|+2
|27
|15. Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35–41
|–6
|27
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21–34
|–13
|22
|18. West Ham
|22
|4
|5
|13
|24–44
|–20
|17
|19. Burnley
|22
|3
|5
|14
|23–42
|–19
|14
|20. Wolverhampton
|22
|1
|5
|16
|15–41
|–26
|8