Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt

A Liverpool szombaton a Bournemouth vendégeként lép pályára a Premier League-ben, a mérkőzés előtti napon pedig Arne Slot a szokásoknak megfelelően sajtótájékoztatón válaszolt az újságírói kérdésekre. A holland szakember többek között Kerkez Milos első idényéről is kifejtette a véleményét: „Azt hiszem, hogy ha Milosról és az átigazolásokról beszélünk, akkor láthatjuk a fejlődést náluk, amit az idény közben elértek – idézte a BBC a „vörösök” mesterét . – Korábban nem sokszor fordult elő, hogy egy héten belül kétszer is pályára lépett volna, de véleményem szerint egyre erősebb és erősebb, és a mostani egy olyan pillanat volt, amikor a hét közben is megadtuk neki a lehetőséget, ő pedig nagyszerűen teljesített a Marseille ellen. A Sky Sportsnak elmondtam, hogy ha megnézzük az egyes igazolásainkat, akkor nemcsak az idény második felében lesznek egyre jobbak, de a következő idényben és majd az azt követőben is. Így működik ez a klub. Fiatal játékosokat szerződtetünk, akiknek még sok lehetőségük van a fejlődésre.”

Slot továbbá hasonló részletességgel beszélt Szoboszlai Dominikról is, akit igazi vezéregyéniségnek tart immár a csapatban: „Dominiknak valóban kiváló idénye van, még akkor is, ha az utóbbi időben volt két eset, amelyek nem jellemzőek rá; a tizenegyest nem szokta kihagyni, de előfordul az ilyen, a Barnsley elleni hibája pedig szintén olyan volt, amit nem gyakran látni tőle, de ezt ő maga is elismerte. Az okos gólján kívül (a Marseille ellen – a szerk.), amit az egyik stábtagom segítségével szerzett, ismét megmutatta, hogy mennyire fontos játékos labda nélkül, és akkor is, amikor nálunk van a labda. Ugyanis nagyszerű passzt adott Ekitikének, aki sajnos a kapufát találta el. Ha vezéregyéniség akarsz lenni, akkor jó példát kell mutatnod, márpedig ő ezt mindig megteszi. Hihetetlen, amilyen intenzitással letámad labda nélkül. Folyamatosan fut előre, hátra, és szerintem ebben az idényben a labdával is sokat fejlődött, egyre magabiztosabb.”