Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 12:28
null
Arne Slot elégedett a Liverpool magyarjainak formájával (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is részletesen beszélt Arne Slot, a Premier League-ben szereplő Liverpool holland menedzsere a szombati, Bournemouth elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón.

A Liverpool szombaton a Bournemouth vendégeként lép pályára a Premier League-ben, a mérkőzés előtti napon pedig Arne Slot a szokásoknak megfelelően sajtótájékoztatón válaszolt az újságírói kérdésekre. A holland szakember többek között Kerkez Milos első idényéről is kifejtette a véleményét: „Azt hiszem, hogy ha Milosról és az átigazolásokról beszélünk, akkor láthatjuk a fejlődést náluk, amit az idény közben elértek – idézte a BBC a „vörösök” mesterét . – Korábban nem sokszor fordult elő, hogy egy héten belül kétszer is pályára lépett volna, de  véleményem szerint egyre erősebb és erősebb, és a mostani egy olyan pillanat volt, amikor a hét közben is megadtuk neki a lehetőséget, ő pedig nagyszerűen teljesített a Marseille ellen. A Sky Sportsnak elmondtam, hogy ha megnézzük az egyes igazolásainkat, akkor nemcsak az idény második felében lesznek egyre jobbak, de a következő idényben és majd az azt követőben is. Így működik ez a klub. Fiatal játékosokat szerződtetünk, akiknek még sok lehetőségük van a fejlődésre.”

Slot továbbá hasonló részletességgel beszélt Szoboszlai Dominikról is, akit igazi vezéregyéniségnek tart immár a csapatban: „Dominiknak valóban kiváló idénye van, még akkor is, ha az utóbbi időben volt két eset, amelyek nem jellemzőek rá; a tizenegyest nem szokta kihagyni, de előfordul az ilyen, a Barnsley elleni hibája pedig szintén olyan volt, amit nem gyakran látni tőle, de ezt ő maga is elismerte. Az okos gólján kívül (a Marseille ellen – a szerk.), amit az egyik stábtagom segítségével szerzett, ismét megmutatta, hogy mennyire fontos játékos labda nélkül, és akkor is, amikor nálunk van a labda. Ugyanis nagyszerű passzt adott Ekitikének, aki sajnos a kapufát találta el. Ha vezéregyéniség akarsz lenni, akkor jó példát kell mutatnod, márpedig ő ezt mindig megteszi. Hihetetlen, amilyen intenzitással letámad labda nélkül. Folyamatosan fut előre, hátra, és szerintem ebben az idényben a labdával is sokat fejlődött, egyre magabiztosabb.”

Angol labdarúgás
1 órája

Tóth Alex: Nagyszerű lesz Dominik és Milos ellen játszani

A Bournemouthnál sok a hiányzó, így a magyar középpályás válogatottbeli csapattársai ellen mutatkozhat be.

A holland mester ezután további személyi kérdéskeről beszélt. Így például a Marseille ellen hiányzó Ibrahima Konatéról, aki édesapja halála miatt nehéz időszakot él meg: „Néhányszor már beszéltem vele erről, és azt hiszem, ezek olyan magánügyek, amelyeknek köztünk kellene maradniuk. De teljesen nyilvánvaló, hogy a játékosnak időre van szüksége ahhoz, hogy ott legyen a családjával és jusson magára is ideje.”

Folytatva a sort Mohamed Szalah helyzetére is kitért: szavai szerint az egyiptomi készen áll a játékra szombaton, azonban még van egy edzésük, s csak ezt követően dönti majd el, hogy kik lépnek pályára a Bournemouth ellen. Kiemelte még Alisson Beckert, akit a világ egyik legjobb kapusának nevezett, és külön is méltatta a Marseille elleni teljesítményét, és ugyanígy dicsérte Joe Gomez játékát a francia csapat ellen. 

A Bournemouth–Liverpool mérkőzés szombaton 18.30 órától kezdődik.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap rendezik
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn rendezik
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal22155240–14+2650
  2. Manchester City22134545–21+2443
  3. Aston Villa22134533–25+843
  4. Liverpool22106633–29+436
  5. Manchester United2298538–32+635
  6. Chelsea2297636–24+1234
  7. Brentford22103935–30+533
  8. Newcastle2296732–27+533
  9. Sunderland2289523–23033
10. Everton2295824–25–132
11. Fulham2294930–31–131
12. Brighton & Hove Albion2279632–29+330
13. Crystal Palace2277823–25–228
14. Tottenham2276931–29+227
15. Bournemouth2269735–41–627
16. Leeds United2267930–37–725
17. Nottingham Forest22641221–34–1322
18. West Ham22451324–44–2017
19. Burnley22351423–42–1914
20. Wolverhampton22151615–41–268

 

 

angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Tóth Alex: Nagyszerű lesz Dominik és Milos ellen játszani

Angol labdarúgás
1 órája

Édesapja halála miatt nem játszott Konaté a Liverpoolban szerdán

Bajnokok Ligája
17 órája

Casemiro nyáron távozik a Manchester Unitedtől

Angol labdarúgás
18 órája

Dupla Tízes: elképesztő szintlépés – alapemberré válhat Tóth Alex a Premier League-ben?

Légiósok
Tegnap, 12:15

Szoboszlai Marseille elleni gólja lehet a BL-játéknap legszebbje

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:52

Bocsánatot kért egy szurkoló Kerkez Milostól, frappáns válasz érkezett

Légiósok
Tegnap, 11:06

Slot Szalahot dicsérte a Marseille legyőzése után: Ez mindent elmond a profizmusáról...

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:18

Marco Rossi: Elfogadtam volna a felmentésemet; Szoboszlai-góllal Liverpool-siker

E-újság
Tegnap, 0:01
Ezek is érdekelhetik