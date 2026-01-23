Tóth Alex: Nagyszerű lesz Dominik és Milos ellen játszani

Nemzeti Sportrádió

2026.01.23. 11:44
Tóth Alex már edzésbe állt, szombaton a Liverpool ellen mutatkozhat be új klubjában (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Tóth Alex légiósok Liverpool AFC Bournemouth
A héten a Ferencvárosból a Premier League-ben szereplő Bournemouthba igazoló Tóth Alex a klubhonlapnak nyilatkozva beszélt arról, hogy nagyszerű lenne, ha Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen mutatkozhatna be.

Mint ismert, kedden a Bournemouth NB I-es rekordot jelentő 12 millió euróért szerződtette Tóth Alexet a Ferencvárosból. A hétvégén a Bournemouth a Liverpoolt fogadja a PL 23. fordulójában, így lehetséges, hogy Tóth épp válogatottbeli csapattársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen mutatkozik be az angol élvonalban.

Angol labdarúgás
36 perce

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt

A holland szakember szerint Kerkez sokat fejlődött, Szoboszlai pedig igazi vezéregyéniség.

Szoboszlai és Kerkez is köszöntötte a Premier League-be igazoló 20 éves középpályást, aki hangsúlyozta, a barátságok háttérbe szorulnak a hétvégi meccsen.

„Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, úgyhogy meglátjuk. Kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és néha SMS-ezünk is. Jó a viszonyunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a Bournemouth honlapjának Tóth Alex.

Tóth kedden kezdte meg az ismerkedést és az edzést új csapattársaival. „Itt minden srác remek. Mindenki, akivel találkoztam, nagyon segítőkész, sokat beszél velem, és megpróbál segíteni, amennyire csak tud. Nagyon jó érzés ránézni a Premier League logójával és a nevemmel ellátott mezre. Nagyon boldog vagyok. Ez egy nagyszerű szurkolótábor, a stadion mindig tele van, úgyhogy izgatott vagyok” – fogalmazott a beilleszkedés kapcsán a magyar középpályás.

Tóth Alex bemutatkozási esélyeit növeli, hogy több játékossal sem számolhat Andoni Iraola. Többek között Tyler Adams, Ben Doak, Justin Kluivert, Julio Soler és Enes Ünal sem bevethető, David Brooks és Marcus Tavernier játéka kérdéses, Antoine Semenyo pedig a Manchester Citybe igazolt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap rendezik
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn rendezik
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal22155240–14+2650
  2. Manchester City22134545–21+2443
  3. Aston Villa22134533–25+843
  4. Liverpool22106633–29+436
  5. Manchester United2298538–32+635
  6. Chelsea2297636–24+1234
  7. Brentford22103935–30+533
  8. Newcastle2296732–27+533
  9. Sunderland2289523–23033
10. Everton2295824–25–132
11. Fulham2294930–31–131
12. Brighton & Hove Albion2279632–29+330
13. Crystal Palace2277823–25–228
14. Tottenham2276931–29+227
15. Bournemouth2269735–41–627
16. Leeds United2267930–37–725
17. Nottingham Forest22641221–34–1322
18. West Ham22451324–44–2017
19. Burnley22351423–42–1914
20. Wolverhampton22151615–41–268

 

Ezek is érdekelhetik