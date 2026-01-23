Tóth Alex: Nagyszerű lesz Dominik és Milos ellen játszani
Mint ismert, kedden a Bournemouth NB I-es rekordot jelentő 12 millió euróért szerződtette Tóth Alexet a Ferencvárosból. A hétvégén a Bournemouth a Liverpoolt fogadja a PL 23. fordulójában, így lehetséges, hogy Tóth épp válogatottbeli csapattársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen mutatkozik be az angol élvonalban.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt
Szoboszlai és Kerkez is köszöntötte a Premier League-be igazoló 20 éves középpályást, aki hangsúlyozta, a barátságok háttérbe szorulnak a hétvégi meccsen.
„Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, úgyhogy meglátjuk. Kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és néha SMS-ezünk is. Jó a viszonyunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a Bournemouth honlapjának Tóth Alex.
Tóth kedden kezdte meg az ismerkedést és az edzést új csapattársaival. „Itt minden srác remek. Mindenki, akivel találkoztam, nagyon segítőkész, sokat beszél velem, és megpróbál segíteni, amennyire csak tud. Nagyon jó érzés ránézni a Premier League logójával és a nevemmel ellátott mezre. Nagyon boldog vagyok. Ez egy nagyszerű szurkolótábor, a stadion mindig tele van, úgyhogy izgatott vagyok” – fogalmazott a beilleszkedés kapcsán a magyar középpályás.
Tóth Alex bemutatkozási esélyeit növeli, hogy több játékossal sem számolhat Andoni Iraola. Többek között Tyler Adams, Ben Doak, Justin Kluivert, Julio Soler és Enes Ünal sem bevethető, David Brooks és Marcus Tavernier játéka kérdéses, Antoine Semenyo pedig a Manchester Citybe igazolt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap rendezik
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn rendezik
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40–14
|+26
|50
|2. Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45–21
|+24
|43
|3. Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33–25
|+8
|43
|4. Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33–29
|+4
|36
|5. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|6. Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36–24
|+12
|34
|7. Brentford
|22
|10
|3
|9
|35–30
|+5
|33
|8. Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32–27
|+5
|33
|9. Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23–23
|0
|33
|10. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|11. Fulham
|22
|9
|4
|9
|30–31
|–1
|31
|12. Brighton & Hove Albion
|22
|7
|9
|6
|32–29
|+3
|30
|13. Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23–25
|–2
|28
|14. Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31–29
|+2
|27
|15. Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35–41
|–6
|27
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21–34
|–13
|22
|18. West Ham
|22
|4
|5
|13
|24–44
|–20
|17
|19. Burnley
|22
|3
|5
|14
|23–42
|–19
|14
|20. Wolverhampton
|22
|1
|5
|16
|15–41
|–26
|8