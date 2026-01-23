Tóth Alex: Nagyszerű lesz Dominik és Milos ellen játszani

Szoboszlai és Kerkez is köszöntötte a Premier League-be igazoló 20 éves középpályást, aki hangsúlyozta, a barátságok háttérbe szorulnak a hétvégi meccsen.

„Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, úgyhogy meglátjuk. Kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és néha SMS-ezünk is. Jó a viszonyunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a Bournemouth honlapjának Tóth Alex.

Tóth kedden kezdte meg az ismerkedést és az edzést új csapattársaival. „Itt minden srác remek. Mindenki, akivel találkoztam, nagyon segítőkész, sokat beszél velem, és megpróbál segíteni, amennyire csak tud. Nagyon jó érzés ránézni a Premier League logójával és a nevemmel ellátott mezre. Nagyon boldog vagyok. Ez egy nagyszerű szurkolótábor, a stadion mindig tele van, úgyhogy izgatott vagyok” – fogalmazott a beilleszkedés kapcsán a magyar középpályás.

Tóth Alex bemutatkozási esélyeit növeli, hogy több játékossal sem számolhat Andoni Iraola. Többek között Tyler Adams, Ben Doak, Justin Kluivert, Julio Soler és Enes Ünal sem bevethető, David Brooks és Marcus Tavernier játéka kérdéses, Antoine Semenyo pedig a Manchester Citybe igazolt.