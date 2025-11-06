Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs legalább három hónapig nem védhet – hivatalos

Vágólapra másolva!
2025.11.06. 19:25
null
Tóth Balázs (Fotó: Getty Images)
Címkék
Blackburn Blackburn Rovers vb-selejtező magyar válogatott Tóth Balázs Championship
Legalább három hónapig nem védhet Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers válogatott kapusa, aki porcsérülést szenvedett.

„Nagyon rossz híreink vannak Tóth Balázsról: legalább 12 hétig nem játszhat térdproblémák miatt” – idézte a klub honlapja csütörtökön Valérien Ismaël vezetőedzőt.

Hozzátette: azért is szomorú a helyzet, mert a magyar futballista nagyon jó formában volt, de a sérülések részei a játéknak, és ezekkel meg kell birkózni.

Tóth Balázs térde kedd este, a Bristol City otthonában 1–0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni, majd szerdán vált biztossá, hogy operációra van szüksége.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány.

A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.

Kapcsolódó tartalom

Meg kell műteni Tóth Balázst, kihagyja a vb-selejtezőket

Valerien Ismaël szerint „nem tűnik jónak a helyzet”, nem is az: még ezen a héten sor kerül az operációra.

Tóth Balázst sérülés miatt lecserélték – nagy fájdalmai nem voltak, vizsgálatok várnak rá

Tóth Balázst a rendes játékidő utolsó perceiben ápolni kellett, ami után sántikálva hagyta el a pályát. Szerda délutánra, kora estére várható pontos diagnózis.

 

 

Blackburn Blackburn Rovers vb-selejtező magyar válogatott Tóth Balázs Championship
Legfrissebb hírek

Nagy Zsolt: Jó lenne jövőre Messivel mezt cserélni

Magyar válogatott
3 órája

Keretet hirdettek az írek a mieink és a portugálok elleni vb-selejtezőre

Foci vb 2026
9 órája

Megvan, kit hívott be Marco Rossi a sérült Tóth Balázs helyett a válogatottba

Magyar válogatott
10 órája

Újabb magyar válogatottat adhat a DAC; 2015 óta ez az első év Nagy Ádám nélkül

Magyar válogatott
10 órája

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
11 órája

Nem ez a két harc a végső – Bobory Balázs publicisztikája

Magyar válogatott
21 órája

Meg kell műteni Tóth Balázst, kihagyja a vb-selejtezőket

Légiósok
Tegnap, 18:46

„Teljesen máshogy viszonyulok hozzá, mint a klubcsapatomnál lévőhöz” – Szoboszlai a válogatott új mezéről

Magyar válogatott
Tegnap, 16:47
Ezek is érdekelhetik