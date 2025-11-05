Meg kell műteni Tóth Balázst, kihagyja a vb-selejtezőket

Amint arról beszámoltunk, kedden a Blackburn 1–0-ra nyert a Bristol City otthonában rendezett angol bajnokin, miközben a csapat magyar kapusát, Tóth Balázst a 89. percben sérülés miatt le kellett cserélni – a négyszeres válogatott játékos a térdét fájlalta. Szintén sérülés miatt kényszerült elhagyni a pályát a gárda egyik hátvédje, Scott Wharton is.

A sérülések pontos diagnózisait egyelőre nem közölte a klub, ám szerdán a klub hivatalos honlapján megszólalt az együttes menedzsere, Valerien Ismaël.

„Korai még bármit mondani, de nem tűnik jónak a helyzet” – fogalmazott a francia tréner, aki azzal számol, hogy sérültjeit nélkülöznie kell a Blackburn szombati, Derby County elleni bajnokiján.

FRISSÍTÉS, 19.15

Lapunkat a 28 éves kapust képviselő Zombori Zalán, a World in Motion menedzseriroda munkatársa arról tájékoztatta szerda este, hogy a nap során korábban elvégzett vizsgálatok eredményei alapján műtétre van szükség: „Balázs térdében megsérült a porc, így műtétre van szükség, amelyre minden bizonnyal még a héten sor kerül. Ha minden rendben lesz, egy hónap múlva ismét játszhat, így azonban sajnos a jövő heti, Örményország és Írország elleni világbajnoki selejtezőket biztosan ki kell hagynia.”