Kovács Mátyás nem érti, miért ítéltek tizenegyest a Kassa ellen

„Egész héten remek volt a hangulat, elszántan mentünk ki a pályára. Jó színvonalú mérkőzést játszottunk, és sokáig minden a terveink szerint alakult. Sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, és a második félidő elején meg is szereztük a vezetést” – mondta a Nemzeti Sportnak a kassaiak gólszerzője, Kovács Mátyás.

Az MTK-tól érkező középpályásnak ez volt az ötödik bajnoki gólja, amivel jelenleg a csapat házi gólkirálya. A 22 éves játékost a 63. percben cserélték le.

„Abban a pillanatban meg sem fordult a fejemben, hogy ne tudnánk győzni. Fölényben futballoztunk, helyzeteink voltak, kapufát lőttünk… Aztán jött az utolsó tíz perc, amikor a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat” – fogalmazott csalódottan.

Kovács Mátyás gólját ünneplik a társak (Fotó: Kassa)

A játékvezetői ítéletek sem a Kassának kedveztek: egy tizenhatoson belüli lökdösődés után büntetőt ítéltek a hazaiak ellen. „Ilyen jelenetből száz van, és azokból nem lesz tizenegyes” – jegyezte meg Kovács. A hajrában ráadásul a vendégeknél elmaradt egy piros lap is.

„Nagyon bosszúsak voltunk. Hihetetlen, hogy egy ilyen meccsen nem tudtuk megszerezni a három pontot. De nem mutogathatunk senkire: a kezünkben volt a mérkőzés, több lehetőségünk is adódott arra, hogy lezárjuk. Még csak az ősznél tartunk, de már túl sok vereségünk van. Minél előbb el kell kezdenünk pontokat szerezni. Szükségünk van egy jó sorozatra, hogy felzárkózzunk az előttünk lévő csapatokhoz” – zárta szavait Kovács.

NIKÉ LIGA

15. FORDULÓ

Kassa–Nagyszombat 1–2

Kassa: Kovács Mátyás a 63. percig játszott, és gólt szerzett