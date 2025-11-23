Gulácsi Péter kapott gól nélkül hozta le 350. Lipcse-meccsét, csapata legyőzte a Brémát

A forduló előtt második helyen álló RB Leipzig a nyolcadik Werder Brement fogadta a Bundesligában. Mindkét magyar válogatott játékos, Willi Orbán és Gulácsi Péter ott volt a lipcseiek kezdőcsapatában, sőt, utóbbi nagy mérföldkőhöz érkezett: a 350. meccsét játszotta klubjában.

Uralta az első félidőt a hazai csapat, a 35 éves kapusnak lényegében dolga sem akadt, egyszer próbálkozott csak kapura lövéssel a Werder, akkor is erőtlenül. Nem mintha a hazaiaknak sokkal több nagy lehetőségük lett volna, de ők azért hatszor megcélozták a kaput, és ebből ötször el is találták. Először Antonio Nusa középre tartó lövését kellett védenie Mio Backhausnak, majd Assan Ouédraogo vette át szépen a labdát a tizenhatoson, és „fű alatt” el is lőtte, bravúrral tolta szögletre a kapus a jobb alsó sarok elől. A legnagyobb lehetőség pedig Christoph Baumgartneré volt, akinek lövése megpattant Senne Lynenen, így felperdülve csaknem a kapuba hullott, de nagyot úszott a levegőben Backhaus, aki az első játékrész legjobbja volt.

A fordulás után viszont sokkal aktívabbak lettek a zöldek, Gulácsi Péternek már az első öt percben több munkája volt, mint az egész első félidőben. Különös kísérőjelensége volt a mérkőzésnek, hogy eleinte egy galambpár, majd egy egész csapat galamb telepedett a gyepre. Egészen az 58. percig nyugalomban voltak, akkor viszont telibe lőtte őket egy labda, és szétrebbentek. Ám még ugyanebben a percben két fontosabb esemény is történt: előbb egy kontrával Jens Stage mehetett ziccerben kapura a félpályától, ám begyújtotta a rakétákat az elefántcsontparti csatár, Yan Diomande, aki visszafutva mintegy ötméteres hátrányt dolgozott le, és szerelt, mielőtt Gulácsinak védenie kellett volna. Az ellentámadásból azonban már a Lipcsének volt helyzete, Marco Grüll a gólvonalról mentett.

A 63. percben viszont már nem volt menekvése a brémaiaknak, Assan Ouedraogo bődületes góljával megszületett a hazai vezetés. A Burkina Fasó-i származású 19 éves német középpályás 21 méterről, ballal bombázott a jobb felső sarokba. A 70. percben nagyot kellett védenie Gulácsinak, Romano Schmid az ötös bal sarkáról lőhetett tisztán, a magyar kapus azonban laza mozdulattal, egy kézzel hárította az erős lövést.

A 80. percben lezárta a mérkőzést a Lipcse, megszerezve a második gólját. David Raum adott be szögletet balról, Christoph Baumgartner lefejelte a labdát, a csereként beállt osztrák válogatott, Xaver Schlager pedig az ötösön ráfordult, és ballal a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve ezzel első találatát az idényben. Gyengén, egy Bayern München elleni 0–6-tal kezdte a bajnoki idényt az ezúttal az európai kupáktól távol maradó RB Leipzig, ám azóta nagyon meggyőző, és továbbra is a bajorok első számú üldözője.

A sérült Schäfer Andrást nélkülöző Union Berlin Rami Khedira góljával verte meg a St. Paulit. a hamburgi együttes sorozatban nyolcadik bajnokiján szenvedett vereséget.

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

RB Leipzig–Werder Bremen 2–0 (Ouedraogo 63., Schlager 80.)

St. Pauli–Union Berlin 0–1 (R. Khedira 44.)

Pénteken játszották

Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)

Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)

Szombaton játszották

Bayern München–Freiburg 6–2 (Karl 22., Olise 45+2., 84., Upamecano 55., Kane 60., N. Jackson 78., ill. Szuzuki 12., Manzambi 17.)

Augsburg–Hamburg 1–0 (Kade 76.)

Kiállítva: K. Schlotterbeck (81., Augsburg)

Borussia Dortmund–VfB Stuttgart 3–3 (E. Can 34. – 11-esből, Beier 42., Adeyemi 89., ill. Undav 47., 71., 90+1.)

Heidenheim–Mönchengladbach 0–3 (Diks 45+1. – 11-esből, Tabakovic 55., Machino 76.)

Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1–3 (Vavro 57., ill. Hofmann 9., Tapsoba 24., M. Tillman 33.)

1. FC Köln–Eintracht Frankfurt 3–4 (Kaminski 4., Bülter 83., Waldschmidt 90+4., ill. Theate 39., Dahoud 45+6., Burkardt 59., 63.)