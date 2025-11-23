Nemzeti Sportrádió

Sallai durva rúgást kapott, ellenfelének még csak a sárgát sem mutatták fel – videó

2025.11.23. 22:43
Sallai Rolanddal szemben durva szabálytalanságot követett el Göktan Gürpüz (Fotó: Imago Images)
légiósok Galatasaray török labdarúgás Sallai Roland
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján a listavezető Galatasaray hazai pályán 3–2-re legyőzte a Genclerbirligit. A találkozón a hazaiak magyar játékosát, Sallai Rolandot kiállították a 94. percben. A válogatott játékos elszenvedője is volt szabálytalanságoknak, többek között a 63. percben, amikor Göktan Gürpüz csúnyán letalpalta, amiért a vendégek futballistája semmilyen lapot sem kapott.

Az eset

A mérkőzés összefoglalója

Légiósok
2025.11.22. 21:51

Villant a piros: Sallai Rolandot durvaság miatt kiállították a Genclerbirligi ellen

A Galatasaray ennek ellenére megnyerte a Genclerbirligi elleni összecsapást.

 

 

