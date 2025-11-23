Sallai durva rúgást kapott, ellenfelének még csak a sárgát sem mutatták fel – videó

A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján a listavezető Galatasaray hazai pályán 3–2-re legyőzte a Genclerbirligit. A találkozón a hazaiak magyar játékosát, Sallai Rolandot kiállították a 94. percben. A válogatott játékos elszenvedője is volt szabálytalanságoknak, többek között a 63. percben, amikor Göktan Gürpüz csúnyán letalpalta, amiért a vendégek futballistája semmilyen lapot sem kapott.

Az eset A mérkőzés összefoglalója