Kétgólos hátrányból ütötte ki a Bayern München a Freiburgot
Két jó formában lévő csapat találkozott szombat délután az Allianz Arénában: a Bayern München a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is nagyszerűen teljesített eddig ebben az idényben, míg a Freiburg legutóbbi két Bundesliga-meccsét egyaránt megnyerte.
Arra viszont kevesen számítottak, hogy a vendégek nagyon hamar kétgólos előnybe kerülnek. A Bayern álmosan kezdett, ellenben a Freiburg lendületesen futballozott, és a 12. percben egy jobb oldali szögletvariáció után Szuzuki Juito révén megszerezte a vezetést. Öt perccel később újabb csapás érte a bajorokat, egy újabb jobb oldali szöglet után Manuel Neuer tőle szokatlan módon csapnivaló ütemben mozdult ki a kapujából, a berobbanó Johan Manzambi pedig fejjel kétgólosra növelte csapata előnyét.
Tragikusan kezdődött a meccs a Bayern számára, a címvédő azonban nem roppant meg, olyannyira nem, hogy még a szünet előtt egyenlített: a 22. percben Lennart Karl lőtt a hosszú sarokba Michael Olise remek egyéni játékát követően, majd még a félidő előtt Olise kiegyenlített – a lapos lövéséhez Noah Atubolu csak hozzáért, hárítani nem tudott.
Ekkor már sejteni lehetett, hogy a második félidőben nem sok keresnivalója lesz a Freiburgnak. Így is történt, a Bayern lendületben maradt, az 52. percben Karl gólját Josip Stanisic lesállása miatt még nem adta meg a játékvezető, az 55. percben viszont Dayot Upamecano már érvényes gólt szerzett – a francia védő ilyen szinten szokatlanul üresen maradt egy jobb oldali sarokrúgás után, így három méterről könnyedén passzolhatott a freiburgi kapuba.
Ezúttal sem maradt Harry Kane-gól nélkül a müncheni közönség: az angol klasszis öt perccel később 14 méterről, nagy erővel lőtt a freiburgi kapu közepébe, Atubolu nem tudott leérni a gyors lövésre.
A kétgólos hátrányból percek alatt kétgólos előnyt kovácsolt a rekordbajnok, és innen már nem volt visszaút a Freiburgnak: a 78. percben Olise kiosztott egy újabb gólpasszt, a csereként pályára küldött Nicolas Jackson pedig a kapuba lőtt. A végeredményt nem sokkal később maga Olise állította be – a mezőny legjobbja a 84. percben tökéletes lövéssel tette fel a koronát a szombati teljesítményére (2 gólja mellett 3 gólpasszal zárt). 6–2
A többi pályán is akadt látnivaló: a Bayer Leverkusen remek első félidejének köszönhetően könnyedén nyert a Dárdai Bencét sérülés miatt nélkülöző Wolfsburg ellen, és a Borussia Mönchengladbachnak sem okozott gondot a Heidenheim idegenbeli legyőzése. Az Augsburg otthon tartotta a három pontot a Hamburg ellen, a Borussia Dortmund viszont odahaza hiába volt kétgólos előnyben a szünetben a Stuttgart ellen, a második félidőben a vendégek Deniz Undav duplájával kiegyenlítettek – a meccs hajrája is őrült izgalmakat hozott, Karim Adeyemi a 89. percben ismét a BVB-nek szerzett vezetést, de két perccel később Undav harmadik gólját is megszerezte, így a VfB elhozott egy pontot a fekete-sárgák otthonából.
Az esti mérkőzésen a Frankfurt 4–3-ra győzött Kölnben, és ismét célba vette az élcsoportot.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Bayern München–Freiburg 6–2 (Karl 22., Olise 45+2., 84., Upamecano 55., Kane 60., N. Jackson 78., ill. Szuzuki 12., Manzambi 17.)
Augsburg–Hamburg 1–0 (Kade 76.)
Kiállítva: K. Schlotterbeck (81., Augsburg)
Borussia Dortmund–VfB Stuttgart 3–3 (E. Can 34. – 11-esből, Beier 42., Adeyemi 89., ill. Undav 47., 71., 90+1.)
Heidenheim–Mönchengladbach 0–3 (Diks 45+1. – 11-esből, Tabakovic 55., Machino 76.)
Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1–3 (Vavro 57., ill. Hofmann 9., Tapsoba 24., M. Tillman 33.)
1. FC Köln–Eintracht Frankfurt 3–4 (Kaminski 4., Bülter 83., Waldschmidt 90+4., ill. Theate 39., Dahoud 45+6., Burkardt 59., 63.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin
Pénteken játszották
Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)
Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)
|1. Bayern München
|11
|10
|1
|–
|41–8
|+33
|31
|2. Bayer Leverkusen
|11
|7
|2
|2
|27–15
|+12
|23
|3. Borussia Dortmund
|11
|6
|4
|1
|19–10
|+9
|22
|4. RB Leipzig
|10
|7
|1
|2
|20–13
|+7
|22
|5. Stuttgart
|11
|7
|1
|3
|20–15
|+5
|22
|6. Eintracht Frankfurt
|11
|6
|2
|3
|27–22
|+5
|20
|7. Hoffenheim
|11
|6
|2
|3
|22–17
|+5
|20
|8. Werder Bremen
|10
|4
|3
|3
|15–18
|–3
|15
|9. 1. FC Köln
|11
|4
|2
|5
|20–19
|+1
|14
|10. Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15–20
|–5
|13
|11. Mönchengladbach
|11
|3
|3
|5
|16–19
|–3
|12
|12. Union Berlin
|10
|3
|3
|4
|13–17
|–4
|12
|13. Augsburg
|11
|3
|1
|7
|15–24
|–9
|10
|14. Hamburg
|11
|2
|3
|6
|9–17
|–8
|9
|15. Wolfsburg
|11
|2
|2
|7
|13–21
|–8
|8
|16. St. Pauli
|10
|2
|1
|7
|9–20
|–11
|7
|17. Mainz
|11
|1
|3
|7
|11–19
|–8
|6
|18. Heidenheim
|11
|1
|2
|8
|8–26
|–18
|5