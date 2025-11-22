Kétgólos hátrányból ütötte ki a Bayern München a Freiburgot

Nemzeti Sportrádió

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 11. fordulójának szombat délutáni találkozóján a címvédő Bayern München odahaza 6–2-re legyőzte a Freiburgot. Idegenben nyert a Leverkusen és a Mönchengladbach, a Dortmund kétgólos előnyből vesztett pontokat a Stuttgart ellen, az Augsburg pedig legyőzte a Hamburgot. Az esti mérkőzésen a Frankfurt idegenben nyert a Köln ellen.

Két jó formában lévő csapat találkozott szombat délután az Allianz Arénában: a Bayern München a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is nagyszerűen teljesített eddig ebben az idényben, míg a Freiburg legutóbbi két Bundesliga-meccsét egyaránt megnyerte.

Arra viszont kevesen számítottak, hogy a vendégek nagyon hamar kétgólos előnybe kerülnek. A Bayern álmosan kezdett, ellenben a Freiburg lendületesen futballozott, és a 12. percben egy jobb oldali szögletvariáció után Szuzuki Juito révén megszerezte a vezetést. Öt perccel később újabb csapás érte a bajorokat, egy újabb jobb oldali szöglet után Manuel Neuer tőle szokatlan módon csapnivaló ütemben mozdult ki a kapujából, a berobbanó Johan Manzambi pedig fejjel kétgólosra növelte csapata előnyét.

Tragikusan kezdődött a meccs a Bayern számára, a címvédő azonban nem roppant meg, olyannyira nem, hogy még a szünet előtt egyenlített: a 22. percben Lennart Karl lőtt a hosszú sarokba Michael Olise remek egyéni játékát követően, majd még a félidő előtt Olise kiegyenlített – a lapos lövéséhez Noah Atubolu csak hozzáért, hárítani nem tudott.

FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - Bundesliga
Vincent Kompany öröme (Fotó: Getty Images)

Ekkor már sejteni lehetett, hogy a második félidőben nem sok keresnivalója lesz a Freiburgnak. Így is történt, a Bayern lendületben maradt, az 52. percben Karl gólját Josip Stanisic lesállása miatt még nem adta meg a játékvezető, az 55. percben viszont Dayot Upamecano már érvényes gólt szerzett – a francia védő ilyen szinten szokatlanul üresen maradt egy jobb oldali sarokrúgás után, így három méterről könnyedén passzolhatott a freiburgi kapuba.

Ezúttal sem maradt Harry Kane-gól nélkül a müncheni közönség: az angol klasszis öt perccel később 14 méterről, nagy erővel lőtt a freiburgi kapu közepébe, Atubolu nem tudott leérni a gyors lövésre.

A kétgólos hátrányból percek alatt kétgólos előnyt kovácsolt a rekordbajnok, és innen már nem volt visszaút a Freiburgnak: a 78. percben Olise kiosztott egy újabb gólpasszt, a csereként pályára küldött Nicolas Jackson pedig a kapuba lőtt. A végeredményt nem sokkal később maga Olise állította be – a mezőny legjobbja a 84. percben tökéletes lövéssel tette fel a koronát a szombati teljesítményére (2 gólja mellett 3 gólpasszal zárt). 6–2

A többi pályán is akadt látnivaló: a Bayer Leverkusen remek első félidejének köszönhetően könnyedén nyert a Dárdai Bencét sérülés miatt nélkülöző Wolfsburg ellen, és a Borussia Mönchengladbachnak sem okozott gondot a Heidenheim idegenbeli legyőzése. Az Augsburg otthon tartotta a három pontot a Hamburg ellen, a Borussia Dortmund viszont odahaza hiába volt kétgólos előnyben a szünetben a Stuttgart ellen, a második félidőben a vendégek Deniz Undav duplájával kiegyenlítettek – a meccs hajrája is őrült izgalmakat hozott, Karim Adeyemi a 89. percben ismét a BVB-nek szerzett vezetést, de két perccel később Undav harmadik gólját is megszerezte, így a VfB elhozott egy pontot a fekete-sárgák otthonából. 

Az esti mérkőzésen a Frankfurt 4–3-ra győzött Kölnben, és ismét célba vette az élcsoportot.

NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Bayern München–Freiburg 6–2 (Karl 22., Olise 45+2., 84., Upamecano 55., Kane 60., N. Jackson 78., ill. Szuzuki 12., Manzambi 17.)
Augsburg–Hamburg 1–0 (Kade 76.)
Kiállítva: K. Schlotterbeck (81., Augsburg)
Borussia Dortmund–VfB Stuttgart 3–3 (E. Can 34. – 11-esből, Beier 42., Adeyemi 89., ill. Undav 47., 71., 90+1.)
Heidenheim–Mönchengladbach 0–3 (Diks 45+1. – 11-esből, Tabakovic 55., Machino 76.)
Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1–3 (Vavro 57., ill. Hofmann 9., Tapsoba 24., M. Tillman 33.)
1. FC Köln–Eintracht Frankfurt 3–4 (Kaminski 4., Bülter 83., Waldschmidt 90+4., ill. Theate 39., Dahoud 45+6., Burkardt 59., 63.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin
Pénteken játszották
Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)
Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)

1. Bayern München1110141–8+33 31 
2. Bayer Leverkusen1172227–15+12 23 
3. Borussia Dortmund1164119–10+9 22 
4. RB Leipzig1071220–13+7 22 
5. Stuttgart1171320–15+5 22 
6. Eintracht Frankfurt1162327–22+5 20 
7. Hoffenheim1162322–17+5 20 
8. Werder Bremen1043315–18–3 15 
9. 1. FC Köln1142520–19+114 
10. Freiburg1134415–20–5 13 
11. Mönchengladbach1133516–19–3 12 
12. Union Berlin1033413–17–4 12 
13. Augsburg1131715–24–9 10 
14. Hamburg112369–17–8 
15. Wolfsburg1122713–21–8 
16. St. Pauli102179–20–11 
17. Mainz1113711–19–8 
18. Heidenheim111288–26–18 
a bajnokság állása

 

 

