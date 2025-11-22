Nemzeti Sportrádió

Kovács Mátyás gólt szerzett, de kikapott a Kassa a Niké Ligában

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2025.11.22. 21:06
Fotó: KFC Komárom
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 15. fordulójában a Komárom a ráadásban szerzett góllal 1–0-ra győzött a Zólyombrézó ellen. A Kassa ugyan Kovács Mátyás gólja után vezetett, de a találkozó utolsó perceiben a Nagyszombat fordított és begyűjtötte a három pontot.

Nagyon hideg volt Aranyosmarótón, csak 230-an voltak jelen a lilák meccsén. Inkább a vendégek voltak aktívabbak, akik a találkozó alatt többször próbára tették Száraz Benjamin tudását. A 27 éves kapus többször remekül védett Roman Galcík és Radek Siler próbálkozásakor a rendes játékidő alatt, majd a rádadás 14. percében ismét Radek Siler lövésénél volt a KFC-vel a kapufa. Amikor a 80. percben Ondrej Deml ajtó-ablak helyzetben fölé lőtt, érezték a komáromiak, hogy ugyan a zólyombrézóiak aktívabbak voltak, több helyzetet dolgoztak ki, de megszerezhetik a három pontot.

Így is lett: a ráadás hetedik percében Elvis Mashike lövése elakadt Alex Markovic kezében és hosszas VAR-ozás után a játékvezető büntetőt ítélt a Komáromnak. Simon Smehyl állt a labda mögé és kihasználta a kínálkozó lehetőséget. Radványi Miklós ma ünnepelte a 57. születésnapját. „Boldog vagyok, hogy megszereztük a három pontot. Köszönöm a srácoknak ezt a gyönyörű ajándékot” – mondta a komáromi mester.

„Fontos három pontot szereztünk egy nagyon nehéz pályán. Kemény meccs volt, a szurkolók nem szép futballt láttak, de a lényeg a győzelem volt, ami a jó csapatmunkának köszönhető” – mondta a Nemzeti Sportnak a lilák játékosa, Németh Tamás.

A Kassa, amelynek kispadján a leváltott Frantisek Straka helyett Peter Cernák ült, nagyon jól kezdett. Karlo Miljanic gólt szerzett, de a VAR-ozás után a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Jobbak voltak a hazaiak, akik már az első félidőben több helyzetet hagytak ki. Tizennyolc másodperc telt el a szünet után, amikor Kovács Mátyás lapos lövés után előnyhöz jutottak a hazaiak. „Több nagy helyzetünk volt, hogy lezárjuk a meccset, de sajnos nem szereztük meg a második gólunkat. A végén erre ráfizettünk” – nyilatkozta a kassaiak mestere, Peter Cernák.

A 82. percben ugyan Roman Prochádzka nem értékesítette a büntetőt, azonban a labda a vendégeknél maradt és Martin Mikovic kilőtte a jobb felső sarkot. A ráadás második percében pedig Erik Sabo megszerezte a Spartak második gólját.

NIKÉ LIGA
15. FORDULÓ
Komárom–Zólyombrézó 1–0
Kassa–Nagyszombat 1–2
Kassa: Kovács Mátyás a 63. percig játszott, és gólt szerzett

 

