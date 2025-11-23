Liga 2: hamar elolvadt a gyorsan szerzett Sepsi-előny

A Bukarest melletti falu eleve felázott, pocsolyákkal teli pályáját félórányi futball sártengerré változatta, amelyben játék helyett hosszan előrevágott labdák és a nyers küzdelem játszották a főszerepet. A Sepsi már az első percekben megpróbálta dűlőre vinni a dolgot, de a hazai védők rendre blokkolták a szentgyörgyi lövéseket, és Yanis Stanciu kapus is nagyot védett Mavis Tchibota lövésénél. A túloldalon Bogdan Ungureanu is bravúrral hárította Alexandru Iamandache léc alá tekert labdáját.

Szünet után viszont villámgyorsan jött a gólok, két perc alatt kétszer is Sepsi-játékos elé került az Afumati védői által blokkolt labda: Cosmin Matei mintegy 14, majd Igancio Heras némi földharc után 10 méterről lőtt a bal sarokba. A meccslabdát az egyedül kapura törő Tchibota hagyta ki, ami vissza is ütött, mert afélidő közepén három perc alatt elolvadt a székelyföldiek előnye: Vlad Ghinet előbb védőkről elé pattanó labdát lőtt be jobbról a hosszú sarokba, majd a Sigér Dávid szabálytalanága nyomán megítélt büntetőt értékesítette. A hátralevő időben pedig hiába szorította be újra a hazaiakat a Sepsi, Tchibota csak lesről talált be, így a piros-fehérek a második helyett csak a negyedik helyre jöttek fel.

ROMÁNIA, LIGA 2

14. FORDULÓ

CS Afumati–Sepsi OSK 2–2 (Ghinet 68., 71. – a másodikat 11-esből, illetve Matei 47., Heras 49.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid félidőben állt be.

Az állás: 1. Corvinul 36, 2. Marosvásárhely 29, 3. Steaua 27, 4. Sepsi 27.