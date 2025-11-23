Nemzeti Sportrádió

Liga 2: hamar elolvadt a gyorsan szerzett Sepsi-előny

B. M.B. M.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 14:57
null
Sigér Dávid félidőben állt be (Fotó: Sepsi OSK)
Címkék
Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy Sepsi
Második félidei kétgólos előnye ellenére csupán egy pontot szerzett a CS Afumati otthonában a Sepsi OSK, de a székelyföldi csapat így is tovább araszol előre a román másodosztály táblázatán.

A Bukarest melletti falu eleve felázott, pocsolyákkal teli pályáját félórányi futball sártengerré változatta, amelyben játék helyett hosszan előrevágott labdák és a nyers küzdelem játszották a főszerepet. A Sepsi már az első percekben megpróbálta dűlőre vinni a dolgot, de a hazai védők rendre blokkolták a szentgyörgyi lövéseket, és Yanis Stanciu kapus is nagyot védett Mavis Tchibota lövésénél. A túloldalon Bogdan Ungureanu is bravúrral hárította Alexandru Iamandache léc alá tekert labdáját. 

Szünet után viszont villámgyorsan jött a gólok, két perc alatt kétszer is Sepsi-játékos elé került az Afumati védői által blokkolt labda: Cosmin Matei mintegy 14, majd Igancio Heras némi földharc után 10 méterről lőtt a bal sarokba. A meccslabdát az egyedül kapura törő Tchibota hagyta ki, ami vissza is ütött, mert afélidő közepén három perc alatt elolvadt a székelyföldiek előnye: Vlad Ghinet előbb védőkről elé pattanó labdát lőtt be jobbról a hosszú sarokba, majd a Sigér Dávid szabálytalanága nyomán megítélt büntetőt értékesítette. A hátralevő időben pedig hiába szorította be újra a hazaiakat a Sepsi, Tchibota csak lesről talált be, így a piros-fehérek a második helyett csak a negyedik helyre jöttek fel. 

ROMÁNIA, LIGA 2
14. FORDULÓ
CS Afumati–Sepsi OSK 2–2 (Ghinet 68., 71. – a másodikat 11-esből, illetve Matei 47., Heras 49.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid félidőben állt be.
Az állás: 1. Corvinul 36, 2. Marosvásárhely 29, 3. Steaua 27, 4. Sepsi 27. 

 

Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy Sepsi
Legfrissebb hírek

Liga 2: háromgólos előny után is izgulnia kellett a három pontért a Sepsinek

Minden más foci
2025.11.08. 12:15

Liga 2: korai gólok hozták meg a Sepsi győzelmét

Légiósok
2025.11.04. 18:24

Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

Minden más foci
2025.10.28. 16:53

Liga 2: kapushiba után bukta el a győzelmet a Sepsi

Minden más foci
2025.10.25. 13:12

Liga 2: bákói győzelemmel közelít a felsőházi helyekhez a Sepsi

Minden más foci
2025.10.18. 13:14

Orbán Viktor: Amíg visszakapaszkodunk a világ tetejére, el kell telnie néhány évnek

Magyar válogatott
2025.10.14. 09:51

Liga 2: Sigér Dávid győztes találatnál adott gólpasszt

Minden más foci
2025.10.05. 14:08

Liga 2: nyolcvanpercnyi vezetés ellenére pont nélkül maradt a Sepsi Bukarestben

Minden más foci
2025.09.30. 18:30
Ezek is érdekelhetik