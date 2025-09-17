Nemzeti Sportrádió

Kozma István: Szoboszlaiék nem véletlenül a magyar gyerekek kedvencei

Vágólapra másolva!
2025.09.17. 14:16
null
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerdán a Bajnokok Ligájában bizonyíthat (Fotó: Imago Images)
Címkék
Kozma István Pécsi Ármin légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Az egykor a Liverpoolban is futballozó Kozma István szerint az angol klub három magyar légiósa befolyásoló tényező az itthon játszó fiatalok életében.

Az M1 aktuális csatornának nyilatkozó korábbi negyvenszeres válogatott középpályás jelenleg a Mészöly Focisuli szakmai vezetője, s naponta érzékeli, a gyerekek mennyire felnéznek Szoboszlai Dominikra, Kerkez Milosra vagy akár Pécsi Árminra.

„Remélhetőleg a jövőben több magyar labdarúgó is csatlakozik Szoboszlaiékhoz, egyre többen játszanak majd kiemelt bajnokságban, és minél tovább tart ez a futballforradalom, ami most Magyarországon érzékelhető – fogalmazott Kozma István.Nagyon érezhető a gyerekeknél a büszkeség és a szeretet, Szoboszlaiék pedig nem véletlenül a magyar gyerekek kedvencei.”

Hozzátette, Liverpoolban nagy az elvárás, de aki odateszi magát, annak nem nehéz beilleszkednie.

„A külföldi labdarúgókra ugyanúgy tekintenek, mint a hazaiakra, és az elvárások mindenkire egyformán érvényesek. Viszont a szurkolóktól érkező szeretet és erő gyakran számít az eredményességben. Aki alkalmazkodik ehhez a közeghez, maradhat. Örömteli, hogy három magyar is tagja a keretnek, mert az angol futball az egyik legjobb a világon, a Liverpool pedig visszatért az angol bajnokság csúcsára” – hangsúlyozta.

Kozma az Újpesttel 1987-ben Magyar Kupát nyert és bajnoki ezüstérmet szerzett, majd a francia Girondins Bordeaux és a skót Dunfermline után 1992-ben a Liverpoolhoz szerződött. Egy idényen keresztül volt a klub játékosa, hat Premier League-mérkőzésen lépett pályára, és FA-kupát nyert. Később háromszor is visszatért az Újpesthez, és 1998-ban tagja volt a lila-fehérek eddigi utolsó bajnoki címét szerzett keretének.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

 

Kozma István Pécsi Ármin légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

100 millió megtekintés, a világ a Nemzeti Sportot és az M4 Sportot követte

Magyar válogatott
54 perce

A Chelsea költött legtöbbet a keretére, öt Premier League-klub jár 1 milliárd felett

Minden más foci
2 órája

Molnár Rajmund: Lengyelországból még nagyobbat lehet dobbantani

Légiósok
6 órája

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik

Bajnokok Ligája
8 órája

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik; Halász Bence ismét világbajnoki bronzérmes

E-újság
16 órája

Slot: Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, ő is 100 millió fontot érne

Bajnokok Ligája
21 órája

Julián Álvarez nem játszik a Liverpool elleni BL-meccsen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 13:32

Cél a Puskás Aréna: magyar főszereplőkkel indul a BL alapszakasza!

Bajnokok Ligája
Tegnap, 6:40
Ezek is érdekelhetik