Kerkez Milos: A legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni

„A világ egyik, ha nem a legjobb klubjában játszhatok, amire nagyon büszke vagyok. Mindent meg akarok tenni ezért a címerért, ezt mindig érzem, amikor felveszem a mezt. A családomért is jól akarok teljesíteni és fejlődni” – mondta a mérkőzést követően Kerkez Milos.

A magyar válogatott védője hozzátette: „Szeretném meghálálni a bizalmat, igyekszem tovább fejlődni. Úgy érzem, jól beilleszkedtem. Alkalmazkodom. Hálás vagyok az edzőnek, hogy hitt bennem és sok játékidőt adott nekem. Szeretném meghálálni a bizalmat, igyekszem tovább fejlődni.”

„Tudom, hogy mindenki a gólokról és az asszisztokról beszél, de szerintem a legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni. Sokkal tudatosabb vagyok védekezésben, szerintem ebben fejlődtem a legtöbbet” – zárta gondolatait Kerkez.

A mérkőzés végén a közösségi médiában is posztolt a 21 éves szélső: „Liverpool mindig vörös lesz.”

Liverpool will always be red!🔴+3 pic.twitter.com/9vt9PgINmq — Milos Kerkez (@kerkez_official) September 20, 2025

A FotMob oldalán Kerkez Milos (7.7) kapta Ryan Gravenberch (8.7) és Hugo Ekitiké (8.0) után a harmadik legmagasabb értékelést. Az oldal szerint a magyar játékos 34 passzából 31 pontos volt, egy helyzetet teremtett és mindkét cselkísérlete sikeres volt. Védőmunkájára sem lehet panasz, két szerelése mellett hat labdaszerzést és hat tisztázást mutatott be. A földön nyolcból öt, míg a levegőben kettőből két párharcát nyerte meg.