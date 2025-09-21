Kerkez Milos: A legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni

Nemzeti Sportrádió

2025.09.21.
Kerkez Milos hat tisztázást és két labdaszerzést mutatott be az Everton ellen (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Liverpool 2–1-re legyőzte az Evertont a Premier League 5. fordulójában. A találkozót követően Kerkez Milos, a magyar válogatott szélsője röviden nyilatkozott arról, miben fejlődött a legnagyobbat a Liverpoolba érkezése óta.

„A világ egyik, ha nem a legjobb klubjában játszhatok, amire nagyon büszke vagyok. Mindent meg akarok tenni ezért a címerért, ezt mindig érzem, amikor felveszem a mezt. A családomért is jól akarok teljesíteni és fejlődni”mondta a mérkőzést követően Kerkez Milos.

A magyar válogatott védője hozzátette: „Szeretném meghálálni a bizalmat, igyekszem tovább fejlődni. Úgy érzem, jól beilleszkedtem. Alkalmazkodom. Hálás vagyok az edzőnek, hogy hitt bennem és sok játékidőt adott nekem. Szeretném meghálálni a bizalmat, igyekszem tovább fejlődni.”

„Tudom, hogy mindenki a gólokról és az asszisztokról beszél, de szerintem a legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni. Sokkal tudatosabb vagyok védekezésben, szerintem ebben fejlődtem a legtöbbet” – zárta gondolatait Kerkez.

A mérkőzés végén a közösségi médiában is posztolt a 21 éves szélső: „Liverpool mindig vörös lesz.”

A FotMob oldalán Kerkez Milos (7.7) kapta Ryan Gravenberch (8.7) és Hugo Ekitiké (8.0) után a harmadik legmagasabb értékelést. Az oldal szerint a magyar játékos 34 passzából 31 pontos volt, egy helyzetet teremtett és mindkét cselkísérlete sikeres volt. Védőmunkájára sem lehet panasz, két szerelése mellett hat labdaszerzést és hat tisztázást mutatott be. A földön nyolcból öt, míg a levegőben kettőből két párharcát nyerte meg.

Ezúttal nem adta le kétgólos előnyét a Liverpool, 101. alkalommal verte meg az Evertont

A vendégek a második félidőben szépítettek, így volt miért izgulniuk a „vörösöknek” a 247. Mersey-parti derbin.

Arne Slot: Szoboszlai, Van Dijk és Szalah nem játszanak kedden a Southampton ellen

„Az Everton elleni második félidőre láthatóan elfáradtunk, ami a hétközi európai kupaszereplés számlájára írható.”

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Liverpool FC–Everton FC 2–1 (2–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: D. England
Liverpool: Alisson – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 61.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Wirtz, 61.) – Ekitiké (Isak, 67.). Menedzser: Arne Slot
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, M. Keane, Garner – Gueye, Mikolenko (Alcaraz, 86.) – I. Ndiaye (Dibling, 86.), Dewsbury-Hall, Grealish – Beto (T. Barry, a szünetben). Menedzser: David Moyes
Gólszerző: Gravenberch (10.), Ekitiké (29.), ill. Gueye (58.)

