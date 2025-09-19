Csettintős gólöröm, városi derbi, beilleszkedés – páros interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

A magyar válogatott és a Liverpool két kulcsembere nem csak kérdésekre válaszolt Márkus Ádámnak, játszottak is vele: tornazsákból kellett rájuk jellemző, őket ismertető tárgyakat kihúzniuk, de még Szoboszlai Dominik kedvenc kártyajátéka, a rikiki is előkerült, amiben Kerkez Milos nem igazán mozgott otthonosan.

A Liverpool nyáron szerződtetett szélső védője beszélt erősségeiről, arról, milyen érzés egy ekkora csapatban futballozni, annak mezét hétről hétre felhúzni, de előkerült a Bournemouthra utaló cseresznye is.

„Azt hiszem, az energikus védekezés a legnagyobb erősségem, a lendületem, a szereléseim. Úgy érzem, jól sikerült a beilleszkedésem, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban alkalmazkodom a körülményekhez, a csapattársakhoz. Hálás vagyok a mesternek, hogy hisz bennem, ennyi játékperceket biztosít számomra. Szeretném meghálálni a bizalmat, azon leszek, hogy tovább fejlődjek.”

„Minden meccs rendkívül nehéz a Premier League-ben, de persze egy bajnokaspiráns ellen játszani különösen az – utalt eddigi legjobb, Arsenal elleni meccsére, majd a Noni Madueke elleni párharcra. – Minden hétvégén kiváló szélsőkkel találkozom, de mindig készen kell állni, nem szabad megijedni a kihívástól. A világ egyik, ha nem a legjobb klubjában játszhatok, amire büszke vagyok. Mindent meg akarok tenni ezért a címerért, mindig ezt érzem, amikor felhúzom. A családomért is szeretnék jól teljesíteni, fejlődni.”

„Szeretem a cseresznyét, Szerbiában sokszor másztam érte fára, rengeteget megettem belőle. Ha a futballról van szó, a Bournemouthra gondolok, ott kaptam először lehetőséget a Premier League-ben, sokat fejlődtem, mindig hálás leszek a csapatnak – mondta Kerkez a múlt évad kapcsán, majd reagált játéka fejlődésére. – Jól néznek ki a számaim támadóoldalon az előző idényt tekintve, de azt hiszem, védekezésben még többet fejlődtem. Tudom, mindenki a gólokról és a gólpasszokról beszél elsősorban, de szerintem én leginkább abban léptem előre, hogy akár 95 percen át koncentrált tudjak maradni. Védekezésben sokkal tudatosabb vagyok, ebben léptem előre a legtöbbet, szerintem.”

Ami Szoboszlai Dominikot illeti, ő először arra válaszolt, mennyire tanult Kerkez szélső védő játékából, amikor jobbhátvédnak kellett lennie.

„Hát, abból semennyire – kezdte nevetne, majd komolyra fordította a szót. – Nem, teljesen más a kettőnk dolga, amit kérnek tőlünk. Én védőként is felcsúszom a középpályára, segítem a támadást, ő többnyire a védekezéssel foglalkozik.”

Válogatottunk csapatkapitánya reagált az Arsenal elleni csettintős gólörömére és a varázspálcás emojikra, amiket azóta az ő megmozdulásaira használnak, majd kitért magára a gólra is.

„Tetszik. Úgy gondolom, néha-néha van pár varázslatos megmozdulásom, innen jön, remélem, ezt minél többször meg tudom még mutatni. A csettintős gólöröm nem jött sehonnan, csupán magamnak kitaláltam. Szép gól volt, párszor visszanéztem, de az már elmúlt, már a következő meccsekre koncentrálok, remélem, tudok még ilyen gólokat szerzeni. Szeretek ezekből a pillanatokból táplálkozni, de a jövőre gondolni. Mindig ilyen voltam, gyerekkoromban, karrierem során – fogalmazott, majd kitért arra is, hogy jelölték a szeptember legjobb PL-játékosa címre. – Bonyolult hónap volt. Az első meccsen középpályán játszottam, aztán jobbhátvédként. Ott segítek ahol tudok, ott játszom, ahova raknak.”

Szoboszlai arról is beszélt, hogy már két magyar csapattársa van Pécsi Árminnal kiegészülve, de kitért Kerkez Milos érettségére is, majd jött az Everton elleni rangadó várakozása.

„Örültem neki, mikor meg tudtam, hogy többen leszünk magyarok az öltözőben, lehet, kicsit előbb is tudtam róla, mint bárki más. Jelenleg hárman vagyunk a keretben, csak a hollandok vannak többen. Jelen pillanatban úgy gondolom, a csúcson vagyunk olyan téren, hogy minden egyes csapattal pariban tudunk lenni. Szerintem ez azt mutatja, hogy a legjobbak közé tartozol. Milos emberileg fejlődött sokat, gondolkodásmódban.”

„Ez a meccs szerintem mindenben más. Itt nem csak egy csapat ellen játszunk, hanem a csapat ellen. A mi szurkolóink az övék ellen, a két klub egymás ellen. A hangulat is nagyon jó, ha idegenben játszol, ha otthon... jó lesz!”

Természetesen a család sem maradhatott ki, hiszen csapatkapitányunk kislánya nyáron született meg, az Arsenal elleni meccsen már ott is volt.

„Látni még nem látta, mert végigaludta az egész meccsen, de jó volt, tudtam, hogy ott lesz, feltöltött energiával. Ez szerintem életem legnagyobb változása, s ez így is marad. Örülök, hogy hárman vagyunk most már, jelen pillanatban ennél többre nincs is szükségem. Azt nem gondolom, hogy azóta másképp mennék fel a pályára. Ha fiú lett volna, nehezebb lett volna, mert ott nem volt egyezés, de mivel kislány... egyszerűbben ment” – zárta Szoboszlai Dominik.