LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 718 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ország Péter, Bán Kristóf)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Lányi, Pejovics, Medgyes S. (Hajdú Á., 55.) – Tollár, Madarász M. – Miknyóczki (Szabó M., 55.), Rácz B. (Németh T., 71.), Kicsun (Iván A., 84.) – Novák Cs. (Vasvári, 71.). Vezetőedző: Weitner Ádám

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Hesz (Kovács D., 74.), Spandler – Kovács K., Murka, Zsótér (Kovács E., 65.) – Derekas, Nagy D. – Nagy Z. (Kojnok, 65.), Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs

Gólszerző: Novák Cs. (59. – 11-esből), ill. Németh D. (79. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Talán ha nem kell belenyúlnom a mérkőzésbe, többet is kihozhattunk volna belőle.

Bekő Balázs: – Nem tudok rosszat szólni a játékosokra, megsüvegelendő teljesítményt nyújtottak.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–FC AJKA 2–1 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 373 néző. Vezette: Takács Ákos (Vad Anita, Dobos Dominik)

SZEGED: Illés B. – Sándor M. (Szabó Á., 65.), Vékony, Rjaskó, Tóth B. – Rabatin, Posztobányi, Haragos (Cubra, 70.), Bodnár B. (Miskolczi, 80.) – Ádám M. (Tóth-Gábor, 80.), Zimonyi. Vezetőedző: Tóth Balázs

AJKA: Simon B. – Németh E. (Doncsecz, a szünetben), Tar, Bacsa B. (Kenderes, 82.), Tóth G. (Szarka, 63.) – Décsy (Papp M., a szünetben), Szabó B. (Koncz, 90+1.) – Mohos, Bocskay, Csizmadia – Csóka Dominik. Vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Ádám M. (3. – 11-esből), Zimonyi (41. – 11-esből), ill. Csóka Dominik (76.)

Kiállítva: Zimonyi (42.), Vékony (68.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Le a kalappal a srácok előtt a győzelem miatt. Bizonyos dolgoknak felültünk az elején, és benne maradt a gőz a játékosaim fejében. Domináltunk és jól futballoztunk, a két büntető mellett volt két ziccerünk is, majd a mérkőzés rossz irányba ment el. Jól menedzseltük a játékot az első kiállítást követően, s a szünet után bíztunk benne, hogy a könnyen kapott sárgákra nem kapunk újabbat. Vékony Viktor kiállítása megelőzhető lett volna, ezt követően nyolc emberrel védekeztünk. Az ajkaiak uralták a játékot, és szépen körbejáratták a labdát, beívelésekkel próbáltak bennünket megzavarni. Szívvel-lélekkel, hősiesen küzdöttek a srácok. Hét bajnoki óta vagyok itt, azóta tizenhárom pontot szereztünk. A tűzoltó időszakot elvégeztük, olyan tavaszt kell produkálni, amivel a legjobb hat között végezhetünk. A kialakított váz megfelel ezeknek a terveknek.

Gaál Bálint: – Érdekes meccset láthattak nézők, minden megtörtént, ami megtörténhetett. Rosszul kezdtünk, felborította a terveinket a szegedi vezetés. Továbbra is a hazaiak veszélyeztettek, nekünk erőtlen próbálkozásaink akadtak csak. Jött a második büntető, majd az incidens, ami meghatározta a folytatást, kétgólos hátrányban ugyanis aligha lehetett volna esélyünk. Kettős emberelőnyben gólt rúgtunk és több gólhelyzetet kialakítottunk, de a Szeged hősiesen védekezett, és megérdemelt sikert aratott.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Dobos Dávid, Vargha Tamás)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi J. – Hudák M., Kártik, Szőke – Jazsik (Scsadej, 83.), Pascal (Nyíri, 62.), Holender (Gresó, 76.). Vezetőedző: Tucsa Róbert

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai, Polgár, Visinka, Milicz – Lucas, Terbe – Bódi, Horváth E. (Wirth, 77.), Sós B. (Kócs-Washburn, 85.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

MESTERMÉRLEG

Tucsa Róbert: – Büszke vagyok a csapatra, arra, amit ma a játékosok megint kiraktak a pályára, jó mentalitással dolgoztunk. A játékunk előrelépett a múlt heti mérkőzéshez képest, egyes periódusokban tudtunk dominálni. Voltak lehetőségeink, ha az egy-két ziccerünkből gólt szerzünk, másképp alakulhatott volna az eredmény. Így sem vagyok azonban elégedetlen, mert jó csapattal játszottunk döntetlent.

Pintér Csaba: – A mai mérkőzésen is mindent megtettünk a győzelemért, igaz, mindkét együttes nagyon jól felkészült. Mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek is, könnyen lehetett volna ez egy egygólos meccs is. Jó munkát tettünk le a pályára, hiányzott a gól, de reális eredmény született.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 1–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Tőkés Róbert, László István)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Ternován, 86.), Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Vörös, Rab B. (Keresztes Z., 65.), Ottucsák (Lőrinczy, 76.), Zachán – Kovács P., Hajdú R. (Vincze D., 76.). Vezetőedző: Máté Péter

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai, Dinnyés – Jung (Kun B., 81.), Pálfalvi, Czérna (Csörnyei, 81.) – Rideg (Sámson, 70.; Harsányi, 88.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Zachán (10.), ill. Rideg (17.), Poór (27.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Szörnyű tragédia árnyékolta be a mai mérkőzést, ezúton is szeretném őszinte részvétemet kifejezni. Jól kezdtük a találkozót, de két elkerülhető gólt kaptunk, és nem volt erőnk a fordításhoz.

Nikházi Márk: – Először is őszinte részvétünket szeretném kifejezni Viviána családjának, a tragédia mellett eltörpül a mai mérkőzés. Büszke vagyok a játékosaimra, a szívüket-lelküket kitették a győzelem érdekében, de nemcsak ezen a meccsen, hanem legutóbb a Kecskemét ellen is. Két erős csapatot tudtunk megverni. Köszönöm az egész csapat, illetve a vezetőség egész őszi munkáját.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 1–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 250 néző. Vezette: Bana Gergely (Király Zsolt, Tóth Csaba)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Dóra D. – Herczeg, Geiger (Debreceni Z., 67.), Stumpf, Gellér (Kozics, 84.), Turi (Kocsis D., a szünetben) – Molnár P. (Csucsánszky, 67.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. – Csernik (Lehoczky, 67.), Gáspár D. – Farkas B., Katona M., Dénes A. (Király, 73.) – Bacsa P. (Törőcsik P., 73.). Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Szűcs P. (54. – 11-esből), ill. Törőcsik P. (89.), Lehoczky (90+5. – 11-esből)

Kiállítva: Babós (90+5.)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – Többet tettünk a győzelemért, mint az ellenfél, vereséget semmiképp sem érdemeltünk.

Kincses Ádám: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, nagyon büszke vagyok a játékosokra.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.15: Kecskeméti TE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!