Az Angers kétszer is megszerezte a vezetést, ám Abdallah Sima nemcsak egyenlített mindkétszer, hanem a maga részéről folytatta a gólgyártást egészen ötig. A szenegáli támadó négy gólt rúgott, az ötödiket fejelte.

Sima az előző idényben csupán két gólt ért el a Lensban, ebben a kiírásban a szombati mérkőzésig egyet – az utóbbi hetek „csendjét” részben az idézte elő, hogy a csatár egy hónapot kihagyott izomsérülés miatt.

Érdekesség, hogy Sima annak idején – még a Brighton kölcsönjátékosaként – az Angers-ban is futballozott, és egy idény során éppen annyi góllal örvendeztette meg akkori csapatát, amennyivel a mostani meccsen elkeserítette.

Az utóbbi 40 évben Simán kívül egyedül Carlos Eduardo szerzett egy meccsen öt gólt a francia élvonalban: a brazil légiós a Nice színeiben talált be ötször a Guingamp kapujába a 7–2-re megnyert 2014. októberi bajnokin.

5 - Ils ont marqué au moins cinq buts dans un match de Ligue 1 sur les 40 dernières années : 5⃣ Carlos Eduardo avec Nice à Guingamp en octobre 2014 5⃣ Abdallah Sima avec Lens à Angers ce soir 🆕 Rarissime. #SCORCL https://t.co/MEqL1o56Ah — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2026

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Angers–Lens 2–5 (El-Uazzani 20., 48., ill. Sima 43., 64., 70., 76., 81.)

Később

20.45: Paris Saint-Germain–Lorient

20.45: Le Mans–Lille

20.45: Nice–Troyes

20.45: Le Havre–Strasbourg

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Auxerre–Olympique Marseille

17.15: Toulouse–Rennes

20.45: Lyon–Monaco

Pénteken játszották

Brest–Paris FC 1–0 (Zogbé 21.)