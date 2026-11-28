Pazar teljesítmény: a Lens csatára 40 percen belül öt gólt szerzett!
Az Angers kétszer is megszerezte a vezetést, ám Abdallah Sima nemcsak egyenlített mindkétszer, hanem a maga részéről folytatta a gólgyártást egészen ötig. A szenegáli támadó négy gólt rúgott, az ötödiket fejelte.
Sima az előző idényben csupán két gólt ért el a Lensban, ebben a kiírásban a szombati mérkőzésig egyet – az utóbbi hetek „csendjét” részben az idézte elő, hogy a csatár egy hónapot kihagyott izomsérülés miatt.
Érdekesség, hogy Sima annak idején – még a Brighton kölcsönjátékosaként – az Angers-ban is futballozott, és egy idény során éppen annyi góllal örvendeztette meg akkori csapatát, amennyivel a mostani meccsen elkeserítette.
Az utóbbi 40 évben Simán kívül egyedül Carlos Eduardo szerzett egy meccsen öt gólt a francia élvonalban: a brazil légiós a Nice színeiben talált be ötször a Guingamp kapujába a 7–2-re megnyert 2014. októberi bajnokin.
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Angers–Lens 2–5 (El-Uazzani 20., 48., ill. Sima 43., 64., 70., 76., 81.)
Később
20.45: Paris Saint-Germain–Lorient
20.45: Le Mans–Lille
20.45: Nice–Troyes
20.45: Le Havre–Strasbourg
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.00: Auxerre–Olympique Marseille
17.15: Toulouse–Rennes
20.45: Lyon–Monaco
Pénteken játszották
Brest–Paris FC 1–0 (Zogbé 21.)