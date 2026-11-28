LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 718 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ország Péter, Bán Kristóf)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Lányi, Pejovics, Medgyes S. (Hajdú Á., 55.) – Tollár, Madarász M. – Miknyóczki (Szabó M., 55.), Rácz B. (Németh T., 71.), Kicsun (Iván A., 84.) – Novák Cs. (Vasvári, 71.). Vezetőedző: Weitner Ádám

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Hesz (Kovács D., 74.), Spandler – Kovács K., Murka, Zsótér (Kovács E., 65.) – Derekas, Nagy D. – Nagy Z. (Kojnok, 65.), Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs

Gólszerző: Novák Cs. (59. – 11-esből), ill. Németh D. (79. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Talán ha nem kell belenyúlnom a mérkőzésbe, többet is kihozhattunk volna belőle.

Bekő Balázs: – Nem tudok rosszat szólni a játékosokra, megsüvegelendő teljesítményt nyújtottak.

Rácz Barnabásék (sárgában) egy pontot tudtak otthon tartani (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Gyirmót abban a tudatban lépett pályára a Videoton ellen, hogy már tudta: győzelem esetén a dobogóra lép fel. A fehérvári együttes még nem játszott döntetlent a bajnokságban, hat győzelméből viszont csak egyet szerzett idegenben (az Ajka ellen, még októberben). A vendégeket szép számmal kísérték el a szurkolók, akik végig remek hangulatot teremtettek a mérkőzésen.

Az első percekben három alkalommal is felmutatta Iványi játékvezető a sárga lapot: Kovács Krisztián után Derekas Zoltán, majd Hesz Olivér is figyelmeztetést kapott. Közben Novák Csanád lövését kellett hárítania a vendégek kapusának. A 11. percben a Videoton lőhetett volna gólt, de Derekas kísérletét Papp Lőrinc védte, egy perccel később Zsótér Donát is próbára tette a hazai kapust. Jevhenyij Kicsun került helyzetbe a másik kapunál, de fölé lőtte a labdát. Az első húsz perc után már nem záporoztak annyira a helyzetek, az első félidő hajrája viszont ismét hozott izgalmakat, mindkét kapusnak akadt védenivalója. Novák betalált ugyan a kapuba a 39. percben Miknyóczki Ádám beadásából, de a fejest szabálytalanság előzte meg. A szünet előtt Rácz Barnabás szabadrúgása kerülte el centikkel a fehérvári kaput.

A második félidőt Lányi Bence fejese vezette fel az 56. percben, két perccel később pedig büntetőt ítélt Iványi Gábor a Gyirmót javára. A balról a tizenhatoson belülre betörő Ráczot akasztotta meg kézzel Derekas, majd Novák Csanád értékesítette a tizenegyest. Röviddel ezután kétszer is egyenlíthetett volna a Videoton, előbb Kovács Krisztián lövése bizonyult pontatlannak, majd Derekas kísérletét védte Papp Lőrinc. Aztán a 79. percben a vendégek jutottak büntetőhöz: kísértetiesen hasonló szituáció előzte meg mindkét tizenegyest, ezúttal Nagy Tamás akasztotta Kovács Krisztiánt – a Vidi bünetőjét Németh Dániel váltotta gólra. A 86. percben óriási fehérvári helyzet maradt ki, így maradt az iksz.

A Videoton első döntetlenjét érte el a bajnokságban, míg a Gyirmótnak ez már az ötödik pontosztozkodása volt. A kisalföldi csapat immár hat mérkőzés óta veretlen: a szeptember 19-i, diósgyőri veresége óta tart a sorozata. A dobogóra viszont nem sikerült fellépnie. 1–1