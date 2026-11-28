Versenyt védtek a kapusok a BVSC és a Vasas találkozóján a kilencedik forduló kimondottan jó hangulatban megrendezett rangadóján a Laky uszodában. Gyapjas Viktor és Mizsei Márton is többször egymás utáni lövéseket védett ki ugyanabban a támadásban, utóbbi kettős emberelőnyben és ötméteresnél is hárított az első negyedben.

Az első félidőben hatékonyabban támadott Varga Dániel hazai csapata, ám a második félidőben Kovács Róbert tanítványai jobban megtalálták a lövősávokat, és a blokkok is megérkeztek – a fordulás után ellépett a Vasas, a harmadik negyed közepén Lakatos Soma elemi erővel szerezte meg a harmadik gólját, ekkor volt először háromgólos a vendégelőny (8–11). A Vasutas elsősorban Csacsovszky Erik révén nagy hajrába kezdett a záró szakaszban, de jött egy újabb kimaradt, blokkolt kettős emberfór, és az utolsó támadás sem sikerült hét a hat ellen – egy gól megmaradt a Vasas előnyéből.

Az Eger és a Szeged mérkőzése ötméteresekkel dőlt el. A rendes játékidő 13–13-as döntetlennel zárult, aztán pedig a hazaiak bizonyultak jobbnak, így 18–16-ra nyertek.

A Kaposvár 17–15-re felülmúlta a Szentest, míg a Szolnok magabiztosan verte vendégét, a Honvédot. Az OSC egy góllal győzött a DVSE ellen Debrecenben.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

BVSC-Manna ABC–VasasPlaket 12–13 (4–3, 1–1, 2–4, 5–5)

Laky uszoda, 500 néző. V: Ercse, Kovács S.

BVSC: GYAPJAS V. – Jansik D. 1, Benedek M. 1, Ekler Zs. 1, BATIZI 2, CSACSOVSZKY E. 4, Dodd. Csere: Cseh M. 1, Simon B., Kovács P. 1, Bundschuh, Szeghalmi 1, Divják. Edző: Varga Dániel

VASAS: MIZSEI – BÁTORI 2, Dala D., BARACS 2, SZALAI P. 3, Gyárfás T. 1, Ragács. Csere: Hessels B., Tóth M. 1, LAKATOS S. 3, Nagy M., Aranyi M. 1, Gőgh. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 9/2, ill. 13/6. Kettősemberelőny-kihasználás: 2/0, ill. –. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –. Kipontozódott: Ekler Zs. (25. p.), Bundschuh (27. p.), Hessels B. (27. p), Dala D. (29. p.), Ragács (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Két jó csapat jó meccset játszott, mindkét edző megélt mindent. Ezúttal egy gól a Vasas javára döntött, mert a kritikus helyzetekből jobban jött ki, illetve valamivel rutinosabb is. Az biztos, hogy egy szavam nem lehet arra, ahogyan hajtottunk és játszottunk.

Kovács Róbert: – Folytattuk a győzelmi sorozatunkat, jó volt mindezt átélni ennyi Vasas-szurkoló, illetve a családom előtt. Az első félidőben kicsit többet blokkolt a BVSC, sok lehetőséget el is puskáztunk, de a másodikban kisebb változtatásokkal feltörtük a védelmét, és ahogy a hazaiaknál, úgy nálunk is kimagasló volt a kapusteljesítmény. Végig koncentrálni kellett, de sikerült.

One Eger–Szegedi VE 18–16 (3–1, 3–4, 3–3, 4–5, 5–3) – ötméteresekkel

Eger, 300 néző. V: Petik, Varga M.

EGER: BORBÉLY – RÁDLI 3, Almási 1, Klebovicz, MOLDISZ 4, Salamon F. 2, Mihál. Csere: Nagy K. (kapus), Takács J., S. Bright, Berényi 2, Bikki-Petró 1, Pugh, Kármán. Edző: Tóth Kálmán

SZEGED: Danka – Sánta, Bóbis B., PETŐ A. 4, Spitz 2, KÜRTI 3, Gólya 1. Csere: Gyovai (kapus), Kasza 2, Pörge 1, Joó, Horváth V., Komlódi, Erdős B. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 10/3, ill. 12/5. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. – Kipontozódott: Berényi (28. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Kasza (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Nagy boldogság, hogy ezekkel a fiúkkal dolgozhatok együtt. Napról, napra fejlődnek, nekünk ez a küldetésünk. Ezt szeretnénk végigvinni az egész bajnokság során.

Kiss Csaba: – Öldöklő küzdelem volt! Tulajdonképpen az történt, amire számítottunk. Az Eger bizonyította, hogy nem véletlenül tart ott, ahol.

Kaposvári VK–Metalcom Szentes 17–15 (6–5, 5–1, 3–4, 3–5)

Kaposvár, 150 néző. V: Tóth K., Kollár Gy

KAPOSVÁR: SZILÁGYI – IRMES 3, VÁRKONYI 2, Szabó G. 1, GÁBOR L. 2, Nyíri 1, Gaszt 1. Csere: Bright (kapus), Takács K., VINDISCH 2, ÁGH 3, Molnár G., VADAS 2, Hugó. Edző: Surányi László

SZENTES: Grieszbacher – CSORBA 3, VÉKONY 2, HAJDU A. 6, Varga M. 1, Tóth Gy. 1, Böröczky. Csere: Szűcs P. (kapus), Makán, Kürti-Szabó 1, Greif, Horváth Á., Pellei K. 1, Papp. Edző: Somogyi Balázs

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 9/3. Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – A második negyedben eldöntöttük a mérkőzést, ezt követően fel is kellett hívnom a játékosok figyelmét arra, hogy ne örüljenek, mert még nincs vége a meccsnek. A folytatásban már nem jöttek a védések, az ellenfél fel tudott jönni, de összességében magabiztosnak értékelem a sikerünket, aminek köszönhetően még él a reményünk a felsőházra.

Somogyi Balázs: – A Kaposvár győzelme teljesen megérdemelt volt, de úgy nem is lehet esélyünk itt nyerni, ha adunk egy negyednyi előnyt. A tizenöt lőtt gólunkkal elégedett vagyok, de az a stabilitás, ami jellemezte a védekezésünket az elmúlt hetekben, most hiányzott. Sajnálom, hogy nem tudunk négy negyeden keresztül tűzzel és lendülettel játszani.

Tudósított: KLEIN PÉTER

Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd 18–10 (6–2, 3–3, 4–4, 5–1)

Szolnok, 300 néző. V: Rubos, Csanádi.

SZOLNOK: KRÉMER – KRASZNAI 3, Zerinváry 1, SCHMÖLCZ 2, Bedő, KOVÁCS G. 2, Kakstedter 1. Csere: SZABÓ II. BENCE 4, Simon D. 1, ZEMAN 3, Teleki, Tigyi, Hidasi 1. Edző: Hangay Zoltán

HONVÉD: Csoma – Araya 1, KEVI 2, VICSKOVICS 4, Simon H., Jankovics 2, Vadovics 1. Csere: Bencz, Sugár, Imre K., Paján, Szépfalvi, Baksa B. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 7/2, ill. 13/5. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Bedő (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Nyugodt szívvel mondhatom, ezen meccsen az elejétől a végéig mutatott játékunk nagyon rendben volt. Igaz, olykor a szerencse is mellénk állt, de megdolgoztunk érte. Nem titkoljuk, hogy az idén is a négy közé akarunk jutni.

Szivós Márton: – Teljesen megérdemelt a Szolnok sikere. Az első pillanattól fogva jobban játszott, gyengén teljesítettünk. Van egy szint, ami alá nem szabad menni, nekünk már többször is sikerült. Sokat kell javulnunk a folytatásban.

DVSE-Master Good–Semmelweis OSC 11–12 (4–3, 3–4, 3–3, 1–2)