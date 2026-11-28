Nincs gól az első félidő után a KBSC és a Tiszakécske rangadóján
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a harmadik helyen álló Kazincbarcika a második Tiszakécskét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 – ÉLŐ
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Dobos Dávid, Vargha Tamás)
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi J. – Hudák, Kártik, Szőke – Jazsik, Pascal (Nyíri, 62.), Holender. Vezetőedző: Tucsa Róbert
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai, Polgár, Visinka, Milicz – Lucas, Terbe – Bódi, Horváth E., Sós B. – Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
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PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a harmadik helyezett Kazincbarcika az ugyanannyi pontot gyűjtött és csak több rúgott góllal előtte álló, második Tiszakécske ellen.
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