Az NB II-es Mezőkövesd a hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a véradáson a futballcsapat játékosai is nagy számban részt vettek: „A korábbi utánpótlás-labdarúgónkért, Stósz Viviána Lilláért indult példaértékű összefogásból felnőtt csapatunk több játékosa, valamint utánpótlás-játékosaink és munkatársaink közül is sokan kivették a részüket: a mezőkövesdi véradáson a rendkívüli érdeklődés nyomán kialakult több órás várakozás ellenére is türelemmel kivárták a sorukat, hogy segíthessenek.”

A klub további lépésekről is beszámolt a közösségi oldalain: „A következő hazai mérkőzésünkön jótékonysági gyűjtést szervezünk. A Mezőkövesd Zsóry FC elkülönített bankszámlát nyit Viviána gyógyulásáért, amelynek részleteivel hamarosan jelentkezünk” – írták.

Mint ismert, kedd este súlyos vasúti baleset történt a mezőkövesdi vasútállomáson, amelyben a Hernád–Zemplén InterCity elinduló szerelvénye több száz méteren át magával vonszolt egy fiatal egyetemista lányt. Viviána válságos, életveszélyes állapotban került a miskolci kórház intenzív osztályára. Az orvosoknak mindkét lábát amputálniuk kellett, emellett súlyos koponya-, mellkas- és végtagsérüléseket szenvedett.