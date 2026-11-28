LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 1–2 (1–2)

Mezőkövesd, 300 néző. Vezeti: Hanyecz Bence (Tőkés Róbert, László István)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., keresztes B., Vajda S. – Vörös, Rab B., Ottucsák, Zachán – Kovács P., Hajdúr R. Vezetőedző: Máté Péter

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai, Dinnyés – Jung, Pálfalvi, Czérna – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Kovács P. (10.), ill. Rideg (17.), Jung (27.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a mezőny legjobb formában levő csapata, a legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyerő Mezőkövesd az előző héten a listavezető Kecskemétet legyőző Szentlőrinc ellen.