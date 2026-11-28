LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 1–2 (0–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 250 néző. Vezette: Bana Gergely (Király Zsolt, Tóth Csaba)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Dóra D. – Herczeg, Geiger (Debreceni Z., 67.), Stumpf, Gellér (Kozics, 84.), Turi (Kocsis D., a szünetben) – Molnár P. (Csucsánszky, 67.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. – Csernik (Lehoczky, 67.), Gáspár D. – Farkas B., Katona M., Dénes A. (Király, 73.) – Bacsa P. (Törőcsik P., 73.). Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Szűcs P. (54. – 11-esből), ill. Törőcsik P. (89.), Lehoczky (90+5. – 11-esből)

Kiállítva: Babós (90+5.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés két ellentétes félidőt hozott. Az első játékrészben nem forogtak túl sokszor veszélyben a kapuk. Egy-két rögzített helyzet után, illetve a félidő végén egy rosszul sikerült felszabadításból alakultak ki leginkább helyzetek, gól azonban nem született.

A szünet után aktívabb lett a játék, és meg is lett az eredménye, büntetőből, de Szűcs Patrik révén megszerezte a vezetést a Kozármisleny. Ezután már támadóbban lépett fel a BVSC, uralta a játékot, egyenlíteni sokáig nem tudott, ráadásul a hazai csapat kontrákból eldönthette volna a mérkőzést. Amikor már mindenki azt leste, hány perc lesz a hosszabbítás, érkezett Törőcsik Péter, és egyenlített. Úgy tűnt, döntetlen lesz a meccs, csakhogy a zuglói csapat még kiharcolt egy sarokrúgást. Kis szöglet után érkezett a beadás, a játékvezető kezezést látott, és büntetőt ítélt. A feszült végjátékot tovább fokozta, hogy Lehoczky Roland tizenegyesét Lékai Soma a kapufára ütötte, de onnan befelé pattant a labda, így a hosszabbítás legvégén nyerte meg a mérkőzést a BVSC. 1–2