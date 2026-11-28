A negyedik játszma is döntetlen a sakk-vb döntőjében
A negyedik játszma is döntetlennel ért véget Genfben a címvédő Dommaraju Gukesh és a kihívó Javokhir Sindarov közötti sakkvilágbajnoki döntőben.
A játszma, ahogy az első és a második is, háromszori lépésimétlés után ért véget pontosztozkodással. A szabályokkal összhangban a versenybíró állapította meg a remit Gukesh kérésére.
Az ötödik partit vasárnap játsszák.
A páros mérkőzés díjalapja 2.5 millió dollár (850 millió forint). Minden győztes játszma 200 ezer dollárt ér, a maradék összeget egyenlően elosztják. Kivétel, ha az eredmény 7.5:6.5 vagy 8:6 lesz, ez esetben a győztes 1.3, a vesztes 1.2 millió dollárt kap. Ez utóbbi arány érvényes akkor is, ha 14 parti után 7:7 az eredmény, tehát rövidített játékidejű játszmák döntenek.
SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
4. játszma (még 10 van hátra)
Dommaraju Gukesh (indiai, 2710)–Javokhir Sindarov (üzbég, 2782) döntetlen
Az állás: 2:2
Legfrissebb hírek
Újabb lépésismétléses döntetlen a sakk-vb döntőjében
Egyéb egyéni
2026.11.25. 17:08
Sakk: a FIDE szerint dicséret illeti Budapestet
Egyéb egyéni
2026.11.24. 12:36
Rapport megnyerte az első napot a 11. helyért
Egyéb egyéni
2026.11.19. 19:26
Rapport elbukta az első napot a totálsakk-vb-n
Egyéb egyéni
2026.11.17. 21:35