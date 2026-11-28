A játszma, ahogy az első és a második is, háromszori lépésimétlés után ért véget pontosztozkodással. A szabályokkal összhangban a versenybíró állapította meg a remit Gukesh kérésére.

Az ötödik partit vasárnap játsszák.

A páros mérkőzés díjalapja 2.5 millió dollár (850 millió forint). Minden győztes játszma 200 ezer dollárt ér, a maradék összeget egyenlően elosztják. Kivétel, ha az eredmény 7.5:6.5 vagy 8:6 lesz, ez esetben a győztes 1.3, a vesztes 1.2 millió dollárt kap. Ez utóbbi arány érvényes akkor is, ha 14 parti után 7:7 az eredmény, tehát rövidített játékidejű játszmák döntenek.

SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

4. játszma (még 10 van hátra)

Dommaraju Gukesh (indiai, 2710)–Javokhir Sindarov (üzbég, 2782) döntetlen

Az állás: 2:2