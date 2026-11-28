LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 2–3 (2–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3011 néző. Vezette: Antal Péter
MTK: Fadgyas – Hinora, Zeljkovic, Beriasvili, Kovács P. – Kata – Jurek, Szuhodovszki (Klausz M., 86.), Zubor (Bognár I., 61.), Komáromi (Kerezsi, 61.) – Nyers. Vezetőedző: Szabics Imre
Újpest: Banai – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Maier (Ljujics, 86.), Szendrei N. – Matko, Vlijter (Varga M., 70.), Krajcsovics (Horváth K., 65.) – Amenyido (Tijani, 70.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Nyers (28.), Kata (34.), ill. Matko (41., 83.), Amenyido (63.)
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IMMÁR 28 ÉVE, hogy az Újpest FC legutóbb bajnoki címet nyert. 1998 márciusának végén 2–1-re nyertek a lila-fehérek az MTK otthonában az akkor még ütött-kopott, ám hollywoodi film díszletének megfelelő stadionban. A meccs egyik hőse az első újpesti gól szerzője, Pető Tamás volt, akinek természetesen szintén a nyakába akasztották a bajnokság végén az aranyérmet.
„Más világ volt – mondta a szombati meccs előtt a 14-szeres válogatott, 52 éves egykori középpályás. – Elég, ha csak a létesítményeket nézzük, igaz, a miénk nem sokat változott az évek során, ám a Hidegkuti Nándor Stadion nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét. Ami viszont változott Újpesten, az a csapat. A mi időnkben nemigen akadt légiós a Megyeri úton, hacsak nem mi, a korábban az ETO-ban futballozók, Herczeg Miklós, Korsós Attila és jómagam nem számítottunk annak. Jó és egységes együttes verődött össze Várhidi Péter vezetőedzőnél, ma azonban egyelőre csak álmodozhatunk az aranyéremről, mert, bár a keret erős, s jó erőben is vannak a labdarúgók, a helyzetek kihasználása katasztrofális. Remélem, az MTK ellen javul a helyzet, persze nem lesz könnyű, az új edző, Szabics Imre ugyanis felforrósította az öltözői levegőt. Mindenesetre szorítok a győzelemért, a huszonnyolc évvel ezelőtti kettő eggyel most is kiegyeznék.”
Nemcsak Pető Tamás várta bizakodva a találkozót, hanem a vendégszektort dugig töltő újpesti szurkolók is, akik egyelőre türelmesen figyelik kedvenceik hullámzó teljesítményét.
Gleofilo Vlijter majdnem megszerezte a vezetést, közelről, hatalmas helyzetben a kapufa mellé gurította a labdát, öt perccel később pedig a kapufát találta el. Fölényben futballoztak a vendégek, a lehetőségek ezúttal is megvoltak, csak hát…
S amíg a jól fizetett légiós ezekből a helyzetekből egyszer sem talált be, Nyers Ádám, az MTK 18 éves csatára első lövése után a labda a hálóban kötött ki.
„Büntet a futball, szinte törvényszerű, ami történt” – jegyezte meg csalódottan Pető Tamás.
Alig fejezte be a gondolatot a pro licences szakember, Kata Mihály hatalmas lövése után ismét maga mögé nyúlhatott Banai Dávid, a vendégek kapusa. Aztán Aljosa Matko megrázta magát, s bizonyította, neki egy helyzet is elég: szépített. Vlijter pedig majdnem egyenlített, ám ezt a helyzetét is kihagyta, a félidő utolsó percében pedig a következőt is.
„Tökéletesen bele tudom képzelni magam Szélesi Zoltán újpesti vezetőedző helyzetébe – jegyezte meg a szünetben a legutóbb az NB II-es Videotont irányító tréner. – Ugyanez történt velem is, meccsről meccsre helyzet helyzet hátán eredmény nélkül, a többi pedig már történelem…”
A második félidőben nagy fölényben futballoztak a vendégek, Etienne Amenyido révén egyenlítettek is. Lüktető volt a játék, mindkét csapat győzelemre játszott, egyre gyorsabbá, izgalmasabbá vált a csata. És tessék, végül az újpestiek vitték be az utolsó találatot Aljosa Matko révén, aki immár nyolcgólos a bajnokságban.
„Megismétlődött a huszonnyolc évvel ezelőtti történet, annyi különbséggel, hogy most kettő helyett három gólt rúgott a csapat – fogalmazott Pető. – Egyébként az első félidőben a hetek óta megszokott futballt láthattuk, sorjáztak a helyzetek, aztán az MTK rúgott gólt szinte a semmiből. A második játékrészben viszont két lehetőségből kétszer is betaláltak a lilák, a meccs pedig igazolta, hogy tényleg a futball a világ legszebb játéka.” 2–3
A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!