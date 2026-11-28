A szlovák sajtóban a héten az volt a téma, hogy a DAC szombaton a Niké Liga egyik legzordabb körülményeiről ismert stadionjában lép pályára, ahol elvesztheti veretlenségét. Zólyombrézón ráadásul csütörtökön havazott is, így igazi téli feltételek várták a Dunaszerdahelyt. Az elmúlt évek Zelpo Arénában tapasztalt körülményeihez képest azonban kellemes meglepetés fogadta az éllovast: a talajfűtésnek köszönhetően jól előkészített, zöld gyepszőnyeg várta a csapatokat. A hőmérséklet ugyan nulla fok körül alakult, de a szél miatt jóval hidegebbnek, akár mínusz tíz fokosnak is érződött.

A hazai csapat számára jubileumi jelentőségű volt a találkozó, a Zólyombrézó ugyanis 300. mérkőzését játszotta a legfelső osztályban. Ebből az alkalomból bordó-fehér retró mezben lépett pályára, amelyet a klub jótékonysági célra árverez el. A Zelpo Arénába ezúttal sem látogatott ki sok hazai drukker. Nem úgy a sárga-kék szurkolók, akik a hideg idő és az ötszáz kilométeres utazás ellenére közel százötvenen érkeztek a mérkőzésre, gyakorlatilag hazai hangulatot teremtve kedvenceiknek. A vendégek ugyanabban az összeállításban kezdtek, amely a múlt héten befejezte a Komárom elleni találkozót.

A mérkőzés első percei inkább a hazaiak aktivitásáról szóltak, komoly helyzetet azonban nem tudtak kialakítani. A dunaszerdahelyiek negyedóra elteltével találták el először a kaput, nem sokkal később pedig már pontosan is céloztak. Egy gyors kiugratás után Tsotne Kapanadze erősen a kapu elé lőtte a labdát, amelyre mértani pontossággal érkezett Matej Trusa, és a Niké Liga egyik legeredményesebb góllövője nem hibázott.

A másik oldalon szinte azonnal válaszolhatott volna a Zólyombrézó, Samuel Stefánik azonban a jobb kapufát találta telibe. Ezután újabb vendéghelyzetek következtek, az eredmény azonban nem változott. A hazaiak mentek előre, de a vendégek kapusa, Filipe többször is a helyén volt. Amint Peter Ziemba játékvezető lefújta az első félidőt, nagy sietséggel indultak az öltözők felé a játékosok, hiszen az est beálltával a hőmérséklet egyre tovább csökkent.

A szünet után a DAC igyekezett taktikusan, ám veszélyesen futballozni, a második gól azonban nem akart megszületni. A másik oldalon Filipe biztosan nem fázott, hiszen a zólyombrézóiak több meleg pillanatot is kialakítottak a kapuja előtt. Egy szórványos ellentámadás végén Ammar Ramadan lövésénél a hazaiak kapusának, Ivan Reháknak is be kellett mutatnia egy bravúrt. A 72. percben a szerencse is a DAC mellett állt: Samuel Stefánik lövése után már Filipe is verve volt, de a léc megmentette a dunaszerdahelyieket.

Ahogy telt az idő, egyre nagyobb nyomás nehezedett a vendégekre. A találkozó utolsó tíz percébe lépett, amikor a zólyombrézóiak megérdemelten egyenlítettek: Ondrej Deml tíz méterről leadott lövését már a brazil kapus sem tudta hárítani. Noha megszakadt a DAC hétmérkőzéses győzelmi sorozata, a sárga-kékek továbbra is veretlenek maradtak, és magabiztos előnnyel vezetik a Niké Liga tabelláját. 1–1

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

16. FORDULÓ

Zólyombrézó–DAC 1–1

DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.

Besztercebánya–Rózsahegy 1–0

Banská Bystrica: Szánthó Regő a 69. perctől játszott.