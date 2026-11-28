NB I

15. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 – élőben az NSO-n!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1446 néző. Vezeti: Zierkelbach

KISVÁRDA: Popovics – Melnik, Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Babják, Bíró B., Youga, Mesanovic – Herc (Matanovics, a szünetben), Balogun. Vezetőedző: Kuttor Attila

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Antonov – Zikovic – Manner, Hős (Májer, 65.), Katona M.– Katona B., Kvasina. Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerző: Soltész D. (52.), ill. Zikovic (7.)

Sárga lap: Babják (66.), ill. Manner (10.), Kvasina (44.)

Kiállítva: Manner (55.)

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