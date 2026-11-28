A nyílt levél változtatás nélkül:

„Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Tisztelt Játékvezetői Bizottság!

Az ETO FC az MLSZ Játékvezetői Bizottságától a november 27-i, DVSC elleni mérkőzés három vitatott játékvezetői döntésének szakmai vizsgálatát és nyilvános indoklását kéri.

Az előző két hazai mérkőzésünkön is volt vitatott büntetőhelyzet. A Puskás Akadémia elleni találkozó után a Játékvezetői Bizottság megállapította, hogy Szép Márton esetében tizenegyest kellett volna ítélni az ETO javára. A Vasas ellen megítélésünk szerint Huszár Marcell esetében is büntető járt volna.

15. perc – Patai Dávid belépője Szép Mártonnal szemben

Patai Dávid belépője után a játékvezető nem mutatott fel lapot. Megítélésünk szerint a belépő veszélyeztette Szép Márton testi épségét, ezért közvetlen kiállítást indokolt volna.

Kérjük, ismertessék, hogyan értékelte a játékvezető a belépőt, és ellenőrizte-e a VAR az esetet lehetséges kiállítás miatt. Ha történt ellenőrzés, milyen szakmai megfontolás alapján nem javasolt a videóbíró pályaszéli visszanézést?

18. perc – A les miatt visszavont győri büntető

Leon Balogun indítása után Viktor Djukanovic betört a tizenhatosba, ahol a játékvezető szabálytalanságot látott, és büntetőt ítélt. A VAR-ellenőrzés után les miatt visszavonta a büntetőt. Az általunk látott felvételek alapján vitatjuk a lesítéletet.

Kérjük, mutassák be, melyik kameraállásból és melyik képkockán határozták meg a passz pillanatát, hogyan jelölték ki a lesvonalakat, és pontosan mi alapján állapították meg, hogy Djukanovic lesen állt.

36. perc – A DVSC javára megítélt büntető

Luka Kulenovic és Szendrei Ákos egyszerre mozdult a labdára az ETO tizenhatosán belül. A játékvezető a pályán továbbengedte a játékot, majd a VAR jelzésére visszanézte a jelenetet, és büntetőt ítélt. Az általunk látott felvételek alapján vitatjuk, hogy az eredeti döntés egyértelműen hibás volt.

Kérjük, ismertessék, Kulenovic melyik mozdulatát minősítették szabálytalannak, melyik felvétel támasztotta ezt alá, és mi indokolta, hogy a VAR az eredeti döntés felülvizsgálatát javasolja.

Tisztában vagyunk vele, milyen nehéz ezeket a helyzeteket a pályán megítélni. Ezért is fontos számunkra, hogy érthető legyen, mikor és milyen alapon avatkozik be a videóbíró. Mindhárom esetről nyilvános szakmai tájékoztatást kérünk. Kérjük továbbá, hogy lehetőség szerint tegyék közzé a felhasznált felvételeket és a játékvezető, valamint a VAR közötti egyeztetés vonatkozó részét.

Tisztelettel,

ETO FC”