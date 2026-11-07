A Gyirmót a végén egyenlített az emberhátrányba kerülő Tiszakécske ellen

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (0–1)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 562 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Mohos Milán, Szabó Dániel)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Medgyes S. (Iván A., 73.) – Berecz, Madarász M. (Vasvári, 73.) – Miknyóczki (Kalmár Zs., 83.), Rácz B. (Németh T., 83.), Tollár (Szabó M., 83.) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai, Polgár K., Visinka, Milicz (Usai, 83.) – Varga J. (Kücs-Washburn, 90+5.), Szekér Á. – Bódi Á. (Terbe, 83.), Lucas, Sós B. (Heil, 73.) – M. Ramos (Takács T., 90+5.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Kiss N. (89.), ill. M. Ramos (22.)

Kiállítva: Baranyai (57.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Az első félidőben szörnyű felfogásban játszottunk, értékelhetetlen volt a teljesítményünk. A másodikban viszont feljavultunk játékban, szinte felborult a pálya, de csak egy gólt szereztünk, így nem tudtunk nyerni.

Pintér Csaba: – Ez a szezon egyik legjobb mérkőzése volt nekünk mind játékban, mind labdabirtoklásban és támadásépítésben. Jól használtuk ki a területeket, amiket a Gyirmót hagyott nekünk. A kiállítás fordulópont volt, és a létszámhátrány miatt még több energiát kellett mozgósítanunk a mérkőzésen, ami hellyel-közzel sikerült is. Szerintem itthagytunk két pontot.

Sokáig nem találta a rést ellenfele védelmén a Gyirmót, de a hajrában csak összejött neki az egyenlítés (Fotó: Fehér Ádám)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején nagy volt a gyirmótiakon a nyomás, sokáig a térfelüket sem tudták elhagyni labdával. A vendégek fölénye azonban helyzeteket nem eredményezett, Papp Lőrincnek csak egy távoli lövésnél kellett játékba avatkoznia. A 22. percben aztán vezetést szerzett a Tiszakécske. Sós Bence beadása után Bódi Ádám lőtt kapura, a védőn felpattanó labdát pedig Myke Ramos félollózós mozdulattal a kapuba rúgta. Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Gyirmót, Kiss Ágoston azonban bravúrral védte Kiss Norbert jobb alsóra tartó szabadrúgását. Az első félidő második felében már kiegyenlítettebb volt a játék, de ez hazai gólszerzési lehetőségekben már nem mutatkozott meg.

A második félidő eleje még a korábbi játékot hozta, mígnem az 57. percben Baranyai Nimród felrúgta a kapura törő Miknyóczki Ádámot, így emberhátrányba került a Tiszakécske. A szabálytalanságot követő szabadrúgásnál megint Kiss Ágostonnak kellett bravúrt bemutatnia: ezúttal Berecz Zsombor vette célba a kapu bal alsó sarkát, méghozzá 17 méterről. A hazai cserék felrázták a gyirmóti támadójátékot, s Iván Alex megpattanó lövésénél megint védenie kellett a vendégek kapusának. Az emberelőnyben játszó Gyirmótnak a 89. percben összejött az egyenlítés: Nagy Tamás beadásából Kiss Norbert fejelt a kapuba.

A döntetlennel mindkét csapat nyeretlenségi sorozata folytatódott, és immár három mérkőzést számlál. 1–1