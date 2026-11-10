Szabó Bálint: A KTE helye az NB I-ben van

Öt nap, hat pont. Hétfőn még Diósgyőrben nyert rangadót a KTE, szombaton már a Nagykanizsa ellen szerzett három pontot: az elmúlt héten ennél többet aligha remélhettek kedvenceiktől a kecskeméti szimpatizánsok. Az együttes Tímár Krisztián irányításával nem sokkal a kezdés után már meg is szerezte a vezetést Beke Péter góljával, azonban a 35. percben Eördögh Andrásnak piros lapot mutatott fel a játékvezető, így számítani lehetett rá, az újonc nagy erőket mozgósít, hogy legalább döntetlenre mentse a meccset. Nem járt sikerrel, a hazai csapat emberhátrányban nemcsak jól védekezett, de támadásban is veszélyesebb volt riválisánál, és amikor Szabó Bálint büntetőből betalált, végleg eldőlt a párharc.

„Felkészültünk rá, hogy a Nagykanizsa mélyebben védekezik, ezzel együtt nagyon jól kezdtünk: a beadásom után Beke Péter már a harmadik percben megszerezte a vezetést… – mondta a KTE kapitánya, Szabó Bálint. – Lendületben maradtunk, irányítottuk a mérkőzést, ám jött egy erősen véleményes kiállítás, ami után átadtuk a területet és kontrákra rendezkedtünk be. A piros lapnál megfordult a fejemben, »meleg lehet« a folytatás, de biztos voltam benne, futómennyiségben tíz emberrel is felvesszük a versenyt, minőségben pedig erősebbek vagyunk ellenfelünknél. Úgy érzem, abban az időszakban is jobbak voltunk, a Nagykanizsa nem tudott számottevő helyzetet kialakítani, mi viszont eltaláltuk a lécet, majd a büntetőt gólra váltottam. Fontos három pontot szereztünk, és mert a hét elején a DVTK-t is legyőztük, elmondhatjuk, tökéletes hét áll mögöttünk. Gyorsan hozzáteszem, teljesen sohasem lehetünk elégedettek, csapatként és egyénileg is van előrelépési lehetőség.”

Mivel a 13. fordulóban a bajnokság első nyolc helyezettje közül egyedül a KTE tudott nyerni, előnye a második helyezett Soroksár előtt immár négy pont, amit akár „hízlalni” is lehet, hiszen a két csapat az őszi szezon végén még összecsap.

„Két fordulót rendeznek még ősszel, természetesen hat pontot akarunk szerezni – folytatta a kecskemétiek huszonöt éves futballistája. – Legközelebb a Szentlőrinc vendégei leszünk, ott sohasem könnyű a pontszerzés, majd jön a Soroksár elleni rangadó, amely lehetőséget kínál a rivális leszakítására. Már az idény kezdetekor kimondtuk: fel akarunk jutni, a KTE-nek az első osztályban a helye.”

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

November 7., szombat

Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK 1–3

Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC 0–0

Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa 2–0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 3–1

HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–0

Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC 1–1

Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló 0–3

November 8., vasárnap

Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 4–2

14. FORDULÓ

November 21., szombat

13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr

13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC

15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC

17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

November 22., vasárnap

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

November 23., hétfő

19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)