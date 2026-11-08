A sereghajtó Csákvár négy gólt szerezve törte meg rossz sorozatát

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KARCAGI SC 4–2 (2–1)

Csákvár, Tersztyánszki Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Molnár Attila (Topászki Szabin, Szabados Dániel)

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Pál B., Helembai – Mészáros D. (Schmidtka, 90.), Dencinger (Nemes, 79.) – Mondovics (Pesti, 88.), Radics, Sipos Z. (Benkő, 79.) – Zahorán. Megbízott edző: Szűcs Lajos

KARCAG: Varga N. – Győri Á., Mona, Szekszárdi T., Fábián (Kohut, 82.) – Girsik Á., Szűcs K. (Sághy, 82.), Györgye (Kovalovszki, 59.), Varga K. (Papp Zs., 59.) – Székely D. (Halácsi, 75.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Radics (12., 36.), Major G. (66.), Benkő (90+3.), ill. Könyves (8.), Szekszárdi T. (64.)

MESTERMÉRLEG

Szűcs Lajos: – Végre átszakadt a gát... Az út elején járunk, de céljaink eléréséhez nagyon fontos győzelmet arattunk. Most két hét szünet következik, dolgozunk tovább, és bízunk a jó folytatásban.

Varga Attila: – Idegenben rúgunk két gólt, de négyet összeszerencsétlenkedünk. Vicckategória...

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó elején nagyon nekiesett a Karcag a vendéglátójának, és az ötmeccses kihagyás után visszatérő Könyves Norbert révén gyorsan meg is szerezte a vezetést. A vendégkispadon helyet foglalóknak azonban arra sem maradt idejük, hogy kiörüljék magukat, alig néhány perc elteltével Radics Márton remek pörgetéssel ledolgozta a házigazda hátrányát. Egy csapásra kiegyenlítettebb lett az összecsapás, és ahogy telt az idő, a hazai támadások egyre veszélyesebbekké váltak. A szünet előtt nem sokkal remek támadást követően már Zahorán Dávid fejese is gólt érdemelt volna, ám a kapufa kisegítette Varga Noelt. A kipattanóra azonban Radics Márton érkezett a leggyorsabban, és a tehetetlen kapus mellett a hálóba bólintotta a labdát.

A térfélcsere után nem volt benne a vendégek játékában az egyenlítés, ám Szekszárdi Tamás látványos csukafejessel egálra alakította az állást. Míg az első félidőben négy perc kellett a hazaiaknak a kapott gól után az egyenlítéshez, most kettő is elég volt, hogy ismét megszerezzék a vezetést – Major Gergő volt eredményes. A hajrában az összes támadóját bevetette Varga Attila, mindhiába, csupán egy forgácsoló erejű felső lécre tellett játékosai erejéből. A hosszabbításban aztán remekül kontrázta meg vendégét a Csákvár, és a csereként a hajrá elején pályára lépő Benkő Péter végleg elvarrta a szálakat. A sereghajtó élvezetes, gólgazdag mérkőzésen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, megszakítva kilenc bajnoki óta tartó nyeretlenségi sorozatát. 4–2