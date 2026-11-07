Tíz emberrel is nyert a KTE; a DVTK húzta be a borsodi rangadót; hármat kapott a Vidi – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

A 17 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC 1–1 (Kiss N. 89., ill. M. Ramos 22.) – Kiállítva: Baranyai (57., Tiszakécske) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló 0–3 (Lehoczky 45. – 11-esből, Kovács N. 69., Törőcsik P. 77.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 15 órakor kezdődött kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

KECSKEMÉTI TE–FC NAGYKANIZSA 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1100 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)

KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. (Szojma, 84.) – Eördögh, Haris, Kovács Barnabás (Merényi, 90+1.), Göblyös – Beke P. (Berki, a szünetben), Szabó B. (Nyári, 84.) – Bolyki (Bányai, 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi, Horváth M., Garai (Márta, 80.) – Kovács Bence (Kapornai, 60.), Puskás Zs. (Madaki, 60.) – Szabó M., Zsolnai (Major M., 60.), Heles – Borsos (Lőrincz B., 60.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Beke P. (3.), Szabó B. (77. – 11-esből)

Kiállítva: Eördögh (35.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Abszolút jár a gratuláció a csapatnak, mert jól és élesen kezdtünk, nagyon akartuk a győzelmet. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt keresztülhúzták a számításainkat az érthetetlen piros lappal, de pont azért jár az elismerés, amit ezután nyújtottunk. Szervezettek voltunk, jól választottuk meg a mélységeket, sok időt töltöttünk az ellenfél térfelén, amivel meg tudtuk fojtani a Nagykanizsa játékát. Örülök, hogy a kiállítás ellenére is stabil teljesítményt nyújtottunk, egyben teljesen megérdemelt sikert arattunk. Ma azt az arcát is megmutatta a csapat, hogy hogyan tudnak a tagjai egymásért és a címerért küzdeni. Ez legalább olyan fontos siker volt, mint amit Miskolcon arattunk. Most lesz egy kis időnk kifújni magunkat, rendezni a sorokat, illetve felkészülni az év utolsó két mérkőzésére.

Csertőit Aurél: – Ismét hibával kezdtük a mérkőzést, amiből gólt kaptunk. Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a Kecskemétnek, de ellenfelünk több lehetőséget alakított ki. Nekünk is voltak ígéretes támadásaink, amelyek jól néztek ki, a kiállítás azonban minket zavart meg. Nem megfelelő felfogásban próbáltuk feltörni az ellenfél védelmét, így összességében nem sok esélyünk volt ezen a mérkőzésen.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SZENTLŐRINC 3–1 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 353 néző. Vezette: Muhari Gergő (Dobos Dominik, Bán Kristóf)

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Posztobányi (Márkvárt, 71.) – Haragos (Zekics, 64.), Bodnár B. (Miskolczi, 71.), Zimonyi – Tóth-Gábor (Ádám M., 71.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Bolla G., Poór, Kiss-Szemán (Buta, 83.) – Kun B. (Harsányi, 68.), Szolgai – Pálfalvi, Sámson (Weisz, a szünetben), Czérna (Oláh B., a szünetben) – Rideg (Csörnyei, 68.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Bodnár B. (39.), Rabatin (41.), Miskolczi (90+4.), ill. Pálfalvi (25.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Megint remek teljesítményt nyújtottunk, két hét alatt öt mérkőzésünk volt, de éppen azt az utolsó kettőt nyertük meg, amely rendkívül nehéznek ígérkezett. A kapott gól után rákapcsoltunk, két perc alatt két gólt szereztünk, majd uraltuk a játékot. Akadtak apróbb hibák, ezeket a szünetben átbeszéltük, de így is beragadtunk. A védelem remekelt, a pluszokat a két szélső védőnk adta a rengeteg megnyert párharccal. A meccs hajrájában egyre nagyobb helyzeteink voltak, közben frissítettünk, a végén pedig lezártuk a meccset. A siker mellett annak örülök, hogy végre nem sérült meg senki. Fontos győzelem volt, de van még két fontos meccs hátra.

Nikházi Márk: – Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, a gólunk után is volt még lehetőségünk. Aztán öt perc alatt kihasználta a rövidzárlatunkat a Szeged. A szünetben változtattunk, akadt esélyünk az egyenlítésre, de a hazaiak kontrái életveszélyesek voltak, ebből egyet a végén ki is használtak. Sajnálom a mérkőzés alakulását, mert az első félidő nagy része alapján nem erre számítottam.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Végh Márton, Mózsa Ábel)

KOZÁRMISLENY: Lékai (Tóth M., a szünetben) – Vajda R., Fehér Cs., Dóra D. – Herczeg B., Kocsis D. (Bíró M., 77.), Kozics, László K. (Debreceni Z., 67.), Turi – Zamostny (Jelena, 67.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

AJKA: Simon B. – Papp M. (Kenderes, a szünetben), Bacsa B. (Kopácsi, 83.), Tar, Németh E. – Bocskay, Doncsecz (Csizmadia Z., 60.) – Décsy (Szarka, 60.), Szabó B., Artner D. (Mohos, 83.) – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Herczeg B. (24.)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – Nagyon meg kellett küzdenünk ezért a három pontért, egy-két játékostól jobb teljesítményt reméltem.

Gaál Bálint asszisztensedző: – A második félidőben talán gólt érdemeltünk volna, de összességében reális eredmény született.

A 13 órakor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–DIÓSGYŐRI VTK 1–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Juhász Bálint, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Csatári G. (Csörgő V., 84.), Zachán – Vörös B., Silling (Keresztes Z., a szünetben), Hajdú R. (Orosz, 90.) – Vincze D. (Serucza, 84.). Vezetőedző: Máté Péter

DVTK: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári Cs., Bárdos – Révész M. (Kiss L., 90.), Holdampf, Bényei Á., Mucsányi Márk (Nagy M., 90.) – Molnár G. (Vass L., 74.), Babinszky (Borvető, 64.), Gálfi (Medgyes Z., 64.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Hajdú R. (61.), ill. Bényei Á. (36.), Medgyes Z. (72.), Borvető (87.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Az volt a célunk, hogy megakadályozzuk a Diósgyőr kombinatív játékát. Az első félidőben nem találtuk meg a megjátszandó területeket, s a DVTK nagy nyomást helyezett ránk. A szünet után formációt változtattunk, felvettük az ellenféllel a versenyt, de két egyéni hibát követően a DVTK eldöntötte a meccset. A játékosok mindent megtettek, de ma egy pontnál többet nem érdemeltünk volna.

Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, az első félidőben remekül játszottunk, el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A szünet után váltott az ellenfél, tizenöt perc az övék volt, de jól reagáltunk, s a cserék is jól szálltak be – fontos volt, hogy iksznél ismét rögzített játékhelyzetből tudtunk újra előnyt szerezni. Hozzátenném, hogy ekkor már volt hiányérzetem a játékkal kapcsolatban, de az eredményesség a lényeg. Köszönjük, hogy szurkolóink ilyen hangulatot teremtettek!

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SOROKSÁR SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Takács Ákos (Aradi József, Tőkés Róbert)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Varjas L. (Osondu, 79.), Hudák M., Kártik, Koljada (Scsadej, 66.), Schuszter (Ablonczy, 66.) – Holender. Vezetőedző: Kuttor Attila

SOROKSÁR: Jova L. (Apró, 68.) – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vattay, Köböl (Hidi P., 81.), Vass Á., Bencze (Vén, 68.) – Lovrencsics B., Gólik (Czinege, a szünetben). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Két kemény, harcos csapat találkozott, igazságosnak mondhatjuk a döntetlent. Megvolt a lehetőségünk büntetőből betalálni, lehetett volna ez egy egygólos meccs, de senkit nem szeretnék elmarasztalni, mert betartottuk, amit ígértünk, vagyis mindent megtettünk a győzelemért.

Korolovszky Gábor: – A múlt heti váratlan vereség után a minimális célunk az volt, hogy ne kapjunk ki, ez jó felmérő volt a csapatnak. A hozzáállás tetszett, jól edzett, jó csapat ellen játszottunk, nem vagyok elégedetlen.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC