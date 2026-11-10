Megvan, ki veszi át ideiglenesen a Kazincbarcika irányítását

Mint ismert, az élvonalbeli Kisvárdánál Kuttor Attila váltotta a menesztett Supka Attilát.

A Kazincbarcika kedd délelőtt közölte, hogy az év végéig hátralévő két mérkőzésre Tucsa Róbert veszi át a csapat irányítását.

„Egy fejezet lezárul, egy új kezdődik! Búcsú, köszönet, közös sikerek és új célok. Egy nap, amely egyszerre szólt az elmúlt időszakról, a változásokról és a KBSC jövöjéről” – olvasható a Kazincbarcika oldalán.

A klub sportigazgatója, Simon Miklós a videóban kiemelte, hogy Tucsa mellett szól, hogy jól ismeri a játékosokat és a szakmai stábot. A 28 éves szakember januárban videóelemzőként érkezett Kazincbarcikára, majd asszisztensedzővé lépett elő és most ő irányítja a csapatot az Ajka és a Tiszakécske ellen is.

Tucsa munkáját erőnléti edzőként Bajor Richárd segíti, a kapusedző Szentpéteri Viktor lesz, az utánpótlásból pedig Fehér Csaba csatlakozik a stábhoz.

A Kazincbarcika 13 fordulót követően 24 ponttal a harmadik helyen áll, hátránya öt pont az éllovas Kecskemét mögött.