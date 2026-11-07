A Videoton kapufáig, a BVSC három gólig jutott Fehérváron

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0–3 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1593 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)

VIDEOTON: Vas B. – Kovács K. (Bertók, 74.), Köllő, Spandler, Bedi – Derekas, Nagy D. (Cipf, 74.), Zsótér, Kovács D. (Ekbauer, 56.) – Nagy Z. (Bartusz, 56.), Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs

BVSC: Megyeri G. – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Csernik, Gáspár – Kovács N., Katona M. (Ominger M., 84.), Dénes A. (Törőcsik P., 74.) – Sarkady. Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Lehoczky (45. – 11-esből), Kovács N. (69.), Törőcsik P. (77.)

MESTERMÉRLEG

Bekő Balázs: – Gratulálnom kell a BVSC-nek, amit eltervezett játékban, azt maradéktalanul, sőt, annál is jobban megvalósította. Ezzel a zárt játékkal mi most nem tudtunk mit kezdeni. De nem ezzel volt a nagyobb probléma, mert voltak lehetőségeink, az átmeneteket és a második labdákat nem tudtuk megoldani. Nehéz volt a BVSC ellen játszani, ráadásul buta hibát követtünk el a büntető előtt, és ez sorsdöntőnek bizonyult.

Kincses Ádám: – Emelem kalapom a csapat és a stáb előtt, az elmúlt napokban nagy munkát végeztünk, hogy kijavítsuk a hibákat. Az első félidőben nem találtuk a ritmust, de a szünet után nagyon sok labdát szereztük, helyzeteket alakítottunk ki. Megyeri megadta a biztonságot hátul, remek volt a védelem is, de a sikerünk a csapatmunka eredményeként valósult meg. A győzelem mellett ez volt a legnagyobb érték.

ÖSSZEFOGLALÓ

A BVSC azon kevés magyar csapat közé tartozik, amelyik ellen negatív mutatója van a Videoton FC Fehérvárnak az örökmérleget tekintve. A piros-kékek nem csupán az egymás elleni eredményeken igyekeztek javítani, de bajnoki szereplésükön is. Bekő Balázs irányításával dominált a Vidi, veszélyesebb volt, mint ellenfele, de nem volt könnyű dolga, mert a BVSC rendkívül szervezetten és zártan futballozott. Amíg Zsótér Donát nagy bombákkal riogatott – egyik után a kapufán csattant a labda –, addig a zuglóiak kontráiban lehetett volna veszély, de nem akcióból szereztek vezetést a vendégek. A szünet előtt Lehoczky Roland tizenegyesből vette be a fehérváriak kapuját.

A fordulás után nem rontott ellenfelének a Videoton, tompult is játékának addigi éle, a BVSC pedig a félidő derekán el is döntötte a meccset. Kovács Nikolasz gólját aztán a csereként pályára lépő Törőcsik Péteré is követte, míg a kapuig csak néha eljutó fehérváriakat Paulo Vinícius vezérletével szerelte le a vendégvédelem. A fővárosiak megérdemelten vitték el a pontokat Székesfehérvárról. 0–3