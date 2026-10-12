Vereséggel mutatkozott be Dragan Vukmir új csapata kispadján
A klub tájékoztatása alapján az Öltözőn túl Facebook-oldal számolt be róla, hogy Dragan Vukmir lett a szerb másodosztályban szereplő Szpartak Szubotica vezetőedzője.
Dragan Vukmir az idény végéig szóló szerződést kapott, és már be is mutatkozott új csapata kispadján vasárnap a Dubocsica elleni találkozón, amelyet az együttes 2–1-re elveszített. A szabadkaiak a bajnokság 11. helyén állnak, előző öt bajnokijukat elveszítették, így a cél a rossz sorozat megfordítása.
Vukmir Magyarországon dolgozott az NB III-as Bicske, illetve az egyaránt NB II-es Szeged-Csanád GA, Diósgyőr és Siófok vezetőedzőjeként, Szerbiában pedig a Radnicski Szremszka Mitrovicát irányította. Az előző idényben az NB II-es BVSC-Zugló trénere volt, de hiába szerepelt a csapat jól, nyáron távozott a klubtól, mivel nem hosszabbították meg a szerződését.
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