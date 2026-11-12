Férfi vízilabda Ek: a Honvéd nyert Budvában, a BVSC drámai végjátékban kikapott Nápolyban

Négymérkőzéses vereségi sorozatban érkezett a montenegrói Budva otthonába a Honvéd – egy hete otthon veszített az Eurokupában a Posillipo ellen (12–16), vasárnap bajnoki rangadón kapott ki a BVSC otthonában 16–12-re, amelyet követően Szivós Márton úgy fogalmazott: gödörben vannak, de látva a játékosai mentalitását, előbb vagy utóbb kilábalnak belőle. Ha nem a következő meccsen, akkor az azutánin.

Végül nem kellett az „azutánira” várni, hogy megszakadjon a negatív sorozat: a férfi vízilabda Eurokupa A-csoportjában a harmadik forduló előtt nullapontos Honvéd idegenben múlta felül a két meccs után százszázalékos Budvát, így ha kissé meglepetésszerű győzelmet is aratott, de talán a legjobb helyen, a legjobbkor javította továbbjutási esélyeit. Djordje Sztanojevics vezetést szerzett a hazaiaknak, ám hamarosan rövid időn belül két ötméterest is kapott a magyar csapat, Lazar Vicskovics és Marko Jankovics is értékesítette. Matias Biljaka az első negyed végéhez közeledve még átlőtte a beállós védekezést, ám ezután hosszú ideig fantasztikus védekezést bemutatva több mint két negyednyi játékideig nem kapott gólt a Honvéd, a Budva második gólja után a harmadik csak a harmadik negyed végén érkezett meg.

Eközben viszont a Honvéd elöl is tüsténkedett, a nagyszünetig 8–2-re elhúzott, és bár a harmadik negyedben rendezte sorait hátul a vendéglátó, a felvonás derekán Paján Bátor révén megszületett a kilencedik magyar gól, 9–2-nél héttel vezetett a Honvéd. Később még kétszer is ennyi volt Szivós Márton tanítványainak előnye, Bencz Rolf büntetőből szerezte meg a harmadik gólját a negyedik negyed elején (11–4). Próbált kapaszkodni a Budva (Sztanojevics kétszer is betalált az utolsó nyolc perc elején), végeredményben egészen két gólig csökkentette a hátrányát, de a Honvéd győzelme nem forgott veszélyben – az utolsó perc kezdetén Marko Mrsics büntetőjét kivédte Csoma Kristóf, csapata 12–10-re nyert.

A BVSC is utazott, Varga Dániel csapatának Nápolyban, a Posillipo otthonában volt jelenése. A Vasutas szintén javítani készült, hiszen a múlt héten 16–12-re kikapott a Budva otthonában, ám a Posillipo elleni vendégjáték során sem számíthatott könnyű menetre. Csacsovszky Erik vezető góljára három hazai gól érkezett válaszul, 4–2-re vezetett a Posillipo az első nyolc perc után, de már a második negyedben javított a helyzetkihasználását a vendég magyar csapat – Ekler Zsombor büntetőjénél és Chase Dodd előnyben szerzett góljánál is egyenlített (4–4, illetve 5–5), sőt, Dodd ötméteresénél már a BVSC vezetett. A negyed utolsó percében egy kimaradt hazai előny után Dodd nagy erővel küldte a labdát a kapuba az onnan kicsit kiúszó Luca Izzo mellett, ekkor már kétgólos volt a zuglóiak előnye; az előző idényben még a Vasasban játszó Angelosz Foszkolosz csökkentette minimálisra csapata hátrányát a nagyszünet előtt (8–7 a BVSC-nek).

Fordulás után inkább a Posillipo futott az eredmény után – a rosszkéz oldalról Csacsovszky tökéletesen emelte be az embereiről leváló, közvetlen közelről betaláló Divják Dejánnak (12–10), a negyedik negyed elején két Ekler Zsombor-góllal is maradt a különbség. Sőt, amikor Emiliano Aiello kapáslövését óriási bravúrral védte Korom Dániel, a következő támadásból Csacsovszky háromra növelte a magyar előnyt (15–12). 4:32-vel a vége előtt viszont jött a zuglói szempontból kedvezőtlen fordulat – kimaradtak a helyzetek, míg az olaszok elképesztően felpörögtek: sorozatban négyszer találtak be, és a maguk javára fordították a találkozót. Alessandro Balzarini passzából Zeno Bertoli paskolt azonnal a magyar kapuba, a fennmaradó 1:42 perc alatt pedig nem sikerült újból betalálni, így a Posillipo 16–15-re nyert.

VÍZILABDA

EUROKUPA, FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Budva (montenegrói)–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 10–12 (2–3, 0–5, 1–2, 7–2)

G: D. Sztanojevics 3, Gavrilovics 2, Biljaka, Sz. Csetkovics, Dabics, Mrsics, L. Szavics, ill. Bencz 3, Jankovics, Vicskovics, Simon H. 2-2, Araya, Imre K., Paján

Posillipo (olasz)–BVSC-MANNA ABC 16–15 (4–2, 3–6, 4–4, 5–3)

G: Rocchino 4, Bertoli, Foszkolosz 3-3, Balzarini, Milojevics 2-2, Cuccovillo, Renzuto, ill. Dodd 5, Ekler Zs. 4, Csacsovszky E. 3, Divják 2, Bundschuh

Az állás: 1. Budva 6 pont (39–36), 2. Posillipo 6 (44–40), 3. BVSC 3 (42–43), 4. Honvéd 3 (35–41)

Az első kettő továbbjut a nyolcaddöntőbe. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.