Férfi vízi ob I: ismét felülkerekedett a BVSC a Honvédon

Egy jó fővárosi rangadóból sosem elég, rendezzék azt a bajnokságban, vagy a nemzetközi színtéren – tudták ezt jól a BVSC és a Honvéd drukkerei is, akik szép számban látogattak ki a Laky uszodába. Alig másfél héttel azután, hogy a két csapat ugyanitt találkozott az Eurokupa-nyitányán (15–11-es Vasutas-siker született), vasárnap bajnoki összecsapás következett a Szőnyi úton – másfél hét múlva pedig jön az Ek-visszavágó a Kőér utcában.

Egy-egy szép védés mellett is potyogtak a gólok az első negyedben, hol egyik, hol másik csapat vezetett, az első nyolc perc a hazaiak 5–4-es vezetésénél ért véget. A második negyed derekán Paján Bátort cserével kiállították, Luis Araya is kiállt a támadásból, Ekler Zsombor második gólját lőve használta ki a kettős emberelőnyt (6–5). Ekkor még nem jött el a fordulat, mert a Honvéd hátsó alakzata jól működött, később Jansik Dávid jobb felső sarokba küldött rakétájára Kevi Bendegúz válaszolt. Ám a nagyszünet előtt Szeghalmi Zsombor is megszerezte a második gólját, így meglett a kétgólos BVSC-fór a forduláskor (8–6).

A mérkőzés tétjéről árulkodik, hogy térfélcserénél a két vezetőedző, Varga Dániel és Szivós Márton valamivel kapcsolatban kicsit hevesebben cserélt eszmét egymással, mindenesetre a fordulás után dominált a BVSC, Csacsovszky Erik bombagóllal növelte az előnyt, majd Ekler Zsombor labdaszerzése és megúszása után neki adta a labdát – Csacsovszky nem hibázta el a ziccert. Ha az újabb kontratámadásnál Benedek Mór kísérletét nem védi ki Csoma Kristóf, öt is lehetett volna közte – ekkor még kapaszkodott a Honvéd, Marko Jankovics és Lazar Vicskovics révén visszajött kettőre a vendégegyüttes (10–8), de a folytatásban már nem került ennél közelebb.

A 16–12-es hazai sikerrel a BVSC javított a montenegrói Budva otthonában csütörtökön, egyébként szintén 16–12-re elveszített mérkőzés után, míg a Honvéd kisebb gödörbe került, sorozatban a negyedik tétmeccsén maradt alul – csütörtökön az olasz Posillipo nyert a Kőér utcában, ugyancsak 16–12-re.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

7. FORDULÓ

BVSC-MANNA ABC–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 16–12 (5–4, 3–2, 5–3, 3–3)

Szőnyi út, 400 néző. V: Kun Gy., Kovács Cs. T.

BVSC: GYAPJAS – Benedek M. 1, Batizi 1, EKLER ZS. 3, CSACSOVSZKY E. 3, Jansik D. 1, Dodd. Csere: Cseh M. 2, SZEGHALMI 3, Divják 1, Kovács P., Bundschuh 1, Simon B. Edző: Varga Dániel

HONVÉD: Csoma – Vadovics 1, VICSKOVICS 3, Sugár P., Szépfalvi, Jankovics 1, Ekler B. 1. Csere: Kevi 1, BENCZ 3, Araya 1, Paján, Simon H. 1. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 10/3, ill. 11/8. Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1. Kipontozódott: Bundschuh (32. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Paján (11. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Kihívás volt, hogy az Eurokupában a Honvéd ellen vívott mérkőzésünkhöz képest megújuljunk – ezúttal kicsit másképp, de ugyanúgy több góllal, a játék legtöbb elemében jobban teljesítve nyertünk. Az előny-hátrány arány inkább a Honvédnak kedvezett, a beállós védekezés ellen sem szerepeltünk túl jól, de nagy sebességgel játszottunk, pontos lövéseink voltak, és nagyon akartuk a győzelmet.

Szivós Márton: – Kiemelkedően harcoltak a játékosok. Gödörben vagyunk, ennek ellenére mindenki beletett mindent, ami tőle tellett. Sajnos az elején elveszítettük Ekler Bendegúzt, reméljük, nem hagy ki sokat a megsérült ujjával. Ilyen mentalitással viszont ki fogunk mászni ebből a hullámvölgyből – most nem jött össze, de legközelebb sikerül.