Megkérdeztük az utolsó támadásról a sorsdöntő egyenlítő gólt szerző Szeghalmit.

„A Honvéd beállós védekezése problémát okozott nekünk a meccs során, sokszor nem tudtunk ezzel mit kezdeni, az utolsó támadásunknál is ezt húzták elő. Kicsit összezavart minket, ha ezt feltörjük, nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna – emelte ki. – A végén viszont tudtam, hogy Eki kiadja nekem, és nem volt más választásom, mint rálőni, szerencsére megvolt ehhez a kellő önbizalmam. Szinte megőrültünk, amikor bement – megérdemeltük a két pontot. Nem gondolkozunk azon, ki hogy áll, a hátralévő két mérkőzésünket játsszuk, és mindkettőt meg kell nyernünk, nem is jár más a fejünkben.”

Varga Dániel csapata egy hete hasonlóan izgalmas végjátékban alulmaradt Nápolyban – a negyedik negyed közepén még 15–12-re vezetett, ám a maradék négy és fél percben a Posillipo 16–15-re fordított.

„Most, hogy említi, igen, kissé déja vu-érzés fog el, annyiban volt más, hogy ott minket kaptak el, ezúttal pedig mi voltunk az üldözők a hajrában. Akkor nagyon csalódottak voltunk, kizárólag rajtunk múlt, hogy elszórtuk a háromgólos előnyt, de alaposan átbeszéltük a mérkőzés után, mik voltak az okok, ami miatt kicsúszott a kezünkből a győzelem. Szerencsére ezúttal felénk billent a mérleg nyelve” – tette hozzá Szeghalmi Zsombor.

Benedek Mór Szeghalmihoz hasonlóan kétszer talált be, szintén fontos szerepet játszva a hajrában, a három Bencz-találatot követően egyenlített (13–13).

„Nem is tudok kiemelni egy dolgot így közvetlenül a lefújás után, hogy minek köszönhetően nyertünk, annyi minden van a fejemben, és mindenen átlendültünk a mérkőzés során, megérdemelten nyertünk. Megkönnyebbültem Zsombi egyenlítő góljánál, mert ugyanabban a támadásban én is lőttem korábban, de Csoma Kristóf védett, örültem, hogy Zsombi belőtte, annál jobban, amikor a szétlövésben győztünk. Sokan azt hihetik, hogy könnyű négy percig emberelőnyben játszani, erős tartás kell ahhoz, hogy valóban jól jöjjünk ki belőle, és abból is erőt kovácsoltunk, hogy közvetlenül előtte Eriket elvesztettük a cserés kiállítás miatt.”

Bár a negyedik forduló előtt arra lehetett számítani, hogy az egyik magyar csapat nehezebb helyzetbe kerülhet a továbbjutást illetően (tekintettel, hogy a Budva és a Posillipo 6-6, az újabb egységekre egymás ellen hajtó Honvéd és a BVSC 3-3 ponttal állt), végül úgy alakultak az eredmények az A-csoportban (a Posillipo 12–9-es sikerével a Budva otthonában), hogy nagy lépéshátrányról mégsem lehet beszélni: az olaszok mögött sűrű a mezőny, de a Posillipo sem dőlhet hátra. A maradék két fordulóban (december 3-án és 17-én) a BVSC előbb a Budvát, majd a Posillipót fogadja, a Honvéd előbb Nápolyba utazik, majd a Budva érkezik hozzá.

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

4. FORDULÓ, A-CSOPORT

Endo Plus Service-Honvéd–BVSC-Manna ABC 14–14 (3–1, 4–6, 1–3, 6–4) – szétlövéssel: 2–4

G: Bencz 6, Jankovics, Vicskovics, Sugár 2-2, Araya, Vadovics, ill. Dodd 3, Benedek M., Csacsovszky E., Ekler Zs., Jansik D., Szeghalmi 2-2, Cseh M.

Budva (montenegrói)–Posillipo (olasz) 9–12

Az állás: 1. Posillipo 9 pont, 2. Budva 6, 3. BVSC 5, 4. Honvéd 4

Az első kettő továbbjut a nyolcaddöntőbe.