LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–GYIRMÓT FC GYŐR 1–2 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

BVSC: Megyeri G. – Kovács N., Babós (Törőcsik P., 60.), Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Papp Cs., 54.) – Gáspár, Katona M., Ivády (Hajba, 54.; Duló, 86.) – Dénes A., Csernik. Vezetőedző: Kincses Ádám

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Lányi, Medgyes S. (Németh T., 77.) – Berecz – Miknyóczki (Hajdú Á., 77.), Tollár (Csorba, 77.), Rácz B., Kicsun (Iván A., 67.) – Novák Cs. (Pejovics, 57.). Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Lehoczky (56.), ill. Tollár (47.), Lányi (52.)

Kiállítva: Kiss N. (55.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Küzdelmes meccsre számítottunk, ez be is következett. A kiállítás befolyásolta a mérkőzést, de ebből sajnos mi jöttünk rosszul. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Weitner Ádám: – Ötvenöt percig jól játszottunk, és megmutattuk, hogy tudunk futballozni, majd a kiállítás és a szépítő gól után azt is, hogy tudunk védekezni és küzdeni is. Az sem zavart meg minket, hogy többen megsérültek; mindenki hozzátette a magáét a sikerhez.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglepetésre klasszikus center nélkül kezdett a BVSC, sem Farkas Balázs, sem Bacsa Patrik nem kapott helyet a kezdőcsapatban, helyettük a támadó középpályás, Csernik Kornél, illetve a balszélső, Dénes Adrián felelt elöl a támadásokért. A kooperációs kölcsönben lévő Sarkadi Kristóf viszont ezúttal hiányzott a keretből. A gyirmótiaknál Novák Csanád személyében kezdett egy igazi center, igaz, a másik hórihorgas támadó, Szarka Ákos deréksérülés miatt továbbra is harcképtelen, így nem is szerepelt a meccsre nevezett keretben.

Az első félidőben az első nagy lehetőség a zuglóiak előtt adódott, de a 19. percben Dénes Adrián hiába cselezte ki a kapust, kissé kisodródott, s a visszavetődő Papp Lőrinc hárítani tudta lövését. Tíz perccel később a Gyirmót is veszélyeztetett, először Novák Csanád fejesét védte Megyeri Gábor, majd szinte azonnal a jobbösszekötő helyén megiramodó Nagy Tamás lövése ment el centikkel a jobb sarok mellett.

A szünet után a Gyirmót percei következtek, Weitner Ádám együttese öt perc leforgása alatt két gólt szerzett, és úgy tűnt, kényelmesen lehozza győzelemmel a mérkőzést. Ujhelyi Tamás játékvezető azonban kisvártatva kezezés miatt – túl szigorúan – kiállította az addig jól futballozó Kiss Norbertet, az ezt követő szabadrúgást pedig Lehoczky Patrik a hálóba bombázta (a középső védő egymás után második bajnokiján volt eredményes). A hátralévő időben zuglói rohamokra számítottak a kilátogatók, ezek azonban nagyrészt elmaradtak, és furcsa volt, hogy az emberelőnyben lévő BVSC szakmai stábja az egyik centerét (sem Bacsát, sem Farkast) sem küldte pályára. Törőcsik Péter így is egyenlíthetett volna a ráadásban, de fejesét Papp szögletre tolta.

A találkozó egy összeszólalkozás miatt kissé paprikás hangulatban ért véget; a Gyirmót veretlenségi sorozata a sikerrel már hat bajnoki meccs óta tart, míg a BVSC már a negyedik alkalommal kapott ki ősszel hazai pályán. 1–2