A DVTK két, a Vidi három góllal nyert; Ramos triplázott, Ádám Martin is betalált – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

17 órakor kezdődött:

Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa 1–0 (Nagy T. 27.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc 3–0 (Németh D. 1., Bartusz 8., Murka 90+3.) – Kiállítva: Kun B. (33., Szentlőrinc) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Tiszakécskei LC–FC Ajka 4–3 (M. Ramos 11., 17., 73. – a harmadikat 11-esből, Tar 31. – öngól, ill. Doncsecz 45+1., Tar 55., Esery 81. – öngól) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Hajdú R. 13. – 11-esből, ill. Ádám M. 47.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK 0–2 (Babinszky 46., Vass L. 73.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Korábban játszották:

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KARCAGI SC 3–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Dobos Dominik)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik (Ferenczi, 71.), Nagy Zs., Rácz L., Nyíri – Ferencsik, Szőke G. (Koljada, 71.), Hudák M. (Varjas, 84.), Schuszter (Trencsényi, 78.) – Kártik – Gresó (Holender, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KARCAG: Varga N. – Szakál, Kovalovszki, Szekszárdi T., László D. (Varga K., 80.) – Girsik Á. (Székely D., 72.), Györgye, Szűcs K., Fekete O. (Asztalos, 59.) – Halácsi (Kohut, 59.), Könyves (Fábián, 80.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kártik (40. – 11-esből), Nyíri (58.), Trencsényi (80.)

Kiállítva: Szekszárdi T. (54.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Azt mondják, egy jó csapat kétszer egymás után nem kap ki, mindig az dönti el egy együttes mentális erejét, hogy miképp reagál vereségre. Ez a férfias küzdelemben kivívott győzelem tökéletes reakció volt a játékosainktól.

Varga Attila: – Nemcsak a két csapat volt hatással a mérkőzésre, hanem volt harmadik tényező is... Ami az első hatvan percben történt, ezen a szinten elfogadhatatlan és sokkoló, és illene elgondolkodnia a szövetségben is, milyen hatásfokkal ténykedő játékvezetők vezetnek profi mérkőzéseket. A játékosok mindent megtettek, de ezen a napon semmibe vettek bennünket...

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.45: BVSC-Zugló–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)