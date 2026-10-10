Nemzeti Sportrádió

A DVTK két, a Vidi három góllal nyert; Ramos triplázott, Ádám Martin is betalált – ez történt az NB II-ben

2026.10.10. 19:00
null
Idegenben nyert a Diósgyőr (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
DVTK NB II Vidi Szeged Diósgyőr Gyirmót labdarúgó NB II Videoton élő eredménykövető Mezőkövesd NB II 9. forduló
Jól szerepeltek a közelmúltban az élvonalat is megjárt csapatok a labdarúgó NB II 9. fordulójának szombati játéknapján. Kora délután a Kazincbarcika 3–0-ra legyőzte az emberhátrányba kerülő Karcagot. Délután 5 órától a Videoton már a 11. másodpercben gól-, majd a 33. percben emberelőnybe kerülve 3–0-ra verte a Szentlőrincet, a Diósgyőr gól nélküli első félidő után kettővel nyert Kozármislenyben, míg a Gyirmót hazai pályán 1–0-s diadalt aratott az újonc Nagykanizsa felett. A továbbra is veretlen Tiszakécske hétgólos mérkőzésen győzte le az Ajkát, a találkozón Myke Ramos triplázott, míg a Szeged a korábbi NB I-es gólkirály, Ádám Martin találatával hozott el egy pontot Mezőkövesdről. Vasárnap és hétfőn is egy-egy meccsre kerül még sor a fordulóban.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ

17 órakor kezdődött:

Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa 1–0 (Nagy T. 27.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc 3–0 (Németh D. 1., Bartusz 8., Murka 90+3.) – Kiállítva: Kun B. (33., Szentlőrinc) vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–FC Ajka 4–3 (M. Ramos 11., 17., 73. – a harmadikat 11-esből, Tar 31. – öngól, ill. Doncsecz 45+1., Tar 55., Esery 81. – öngól) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Hajdú R. 13. – 11-esből, ill. Ádám M. 47.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK 0–2 (Babinszky 46., Vass L. 73.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Korábban játszották:

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KARCAGI SC 3–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Dobos Dominik)
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik (Ferenczi, 71.), Nagy Zs., Rácz L., Nyíri – Ferencsik, Szőke G. (Koljada, 71.), Hudák M. (Varjas, 84.), Schuszter (Trencsényi, 78.) – Kártik – Gresó (Holender, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila
KARCAG: Varga N. – Szakál, Kovalovszki, Szekszárdi T., László D. (Varga K., 80.) – Girsik Á. (Székely D., 72.), Györgye, Szűcs K., Fekete O. (Asztalos, 59.) – Halácsi (Kohut, 59.), Könyves (Fábián, 80.). Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Kártik (40. – 11-esből), Nyíri (58.), Trencsényi (80.)
Kiállítva: Szekszárdi T. (54.)
MESTERMÉRLEG
Kuttor Attila: – Azt mondják, egy jó csapat kétszer egymás után nem kap ki, mindig az dönti el egy együttes mentális erejét, hogy miképp reagál vereségre. Ez a férfias küzdelemben kivívott győzelem tökéletes reakció volt a játékosainktól.
Varga Attila: – Nemcsak a két csapat volt hatással a mérkőzésre, hanem volt harmadik tényező is... Ami az első hatvan percben történt, ezen a szinten elfogadhatatlan és sokkoló, és illene elgondolkodnia a szövetségben is, milyen hatásfokkal ténykedő játékvezetők vezetnek profi mérkőzéseket. A játékosok mindent megtettek, de ezen a napon semmibe vettek bennünket...

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
19.45: BVSC-Zugló–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

 

 

DVTK NB II Vidi Szeged Diósgyőr Gyirmót labdarúgó NB II Videoton élő eredménykövető Mezőkövesd NB II 9. forduló
Legfrissebb hírek

Fergetegesen kezdett, s hármat vágva nyert a Videoton

Labdarúgó NB II
26 perce

Ádám Martin első szegedi gólja pontot ért a Mezőkövesd ellen

Labdarúgó NB II
32 perce

7 gól, öngól, tizenegyes és mesterhármas: továbbra is száguld a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2 órája

Nagy Tamás fejesével győzte le a Gyirmót a Nagykanizsát

Labdarúgó NB II
2 órája

Három nyeretlen meccs után simán győzött a KBSC a Karcag ellen

Labdarúgó NB II
2 órája

Két pontos távoli lövés döntött, nyert a Diósgyőr a Kozármisleny otthonában

Labdarúgó NB II
2 órája

Gróf Dávid: A futball még mindig a szerelmem

Labdarúgó NB II
10 órája

Az FTC szorongatott, de nyert a Szeged a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.10.02. 19:44