Bedi és Derekas is duplázott, a Vidi gálával kezdte a bajnokságot

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 4–0 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2379 néző. Vezette: Iványi Gábor (Aradi József, Holpár Gergely)

VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Murka, Kovács K. (Simut, 26.) – Derekas, Bedi – Nagy D. (Kovács Do., 69.), Ekbauer (Berekméri-Szigeti, 69.), Zsótér – Németh D. (Cipf, 61.) Vezetőedző: Pető Tamás

KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer (Dóra, 66.), Vajda, Debreceni (Turi, 79.) – Bíró, Kozics (Gellér, 61.), Kocsis D., Bene (Vogyicska, 61.) – Szűcs P. (Jádi, 67.), Csucsánszky, Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Bedi (42., 59.), Derekas (57., 68.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Bár az első tíz percben idegesek voltunk, sok helyzetet kialakítva összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk.

Czuczi Mátyás: – A veszélyesen futballozó Videoton az összes hibánkat kihasználta. Fiatal csapatunkkal még az út elején járunk, de látom a fényt az alagút végén.

Alaposan bekezdett a Videoton a Kozármisleny ellen (Fotó: vidi.hu)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ugyan a tulajdonosváltás még nem történt meg Székesfehérváron, a Videoton a bizonytalansággal övezett nyári időszakban rendületlenül építette a csapatát. Több helyen is változott a fehérváriak kerete, de a célok egyértelműek: Pető Tamás minden meccsen győzelmet vár együttesétől, és a piros-kékek harcba szállnak a feljutásért.

Az első negyedórában mégis a nyáron számos fiatallal frissítő Kozármisleny futballozott veszélyesebben. Az MTK-tól érkező 19 éves támadó, a Videoton korábbi klasszis középpályásának fia, az ifjabbik Csucsánszky Zoltán elemében volt, a hazai védők nem nagyon tudták tartani, és többször is közel járt a gólhoz. A Vidi fokozatosan átvette az irányítást, a Kozármisleny térfelén csordogáltak a percek, s a fehérváriak játéka egyre veszélyesebbé vált. Németh Dániel 17 méteres fejesét az üres kapu elől tisztázta a visszafutó Bíró Márk, míg Derekas Zoltán, Zsótér Donát és Bedi Bence állandó készültségre kényszerítették a piros-kékek kapusát, Lékai Somát. A Kovács Krisztián sérülése miatt csereként beálló Simut Márió aztán a 42. percben pontosan ívelt középre, Bedi Bence pedig középről, közelről fejelhetett a hálóba.

Fordulás után is domináltak a hazaiak. Olyannyira, hogy az utolsó félórára már minden nyitott kérdést lerendeztek. Amíg a Kozármisleny nem tudott eljutni a Vidi kapujáig, hátul hatalmas területeket hagyott ellenfelének. Derekas Zoltán káprázatos bombagóllal villant első, fehérvári szerelésben töltött bajnokiján, majd két perccel később Németh Dániel hatható közbenjárásával Bedi Bence is meglőtte a második gólját. Háromgólos vezetése tudatában sem húzódott vissza a Videoton, a szintén nyáron érkezett Cipf Dominik ívelését Derekas bólintotta a sarokba, így ő is duplázott. 4–0

A Pető Tamással, a Videoton vezetőedzőjével készített interjúnkat pedig itt találják meg.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző idényt a nyolcadik helyen záró Videoton FC Fehérvár a negyedik Kozármisleny ellen.