NB II: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC
A labdarúgó NB II 1. fordulójában a tavasszal a 13. helyen végzett Soroksár az akkor ötödik, ám az idényt új edzővel kezdő Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.
SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0
Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István Sándor, Bán Kristóf Patrik)
SOROKSÁR: Jova – Lukács D., Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. – Varga Z., Köböl, Vattay, Kálnoki-Kis – Kuznyecov, Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Varjas, Csörgő, Vajda S. – Csirmaz, Rab, Zachán, Lörincz – Keresztes, Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter
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Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a Soroksár az idényt új edzővel – Máté Péterrel – kezdő Mezőkövesddel.
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