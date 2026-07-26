NB II: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0

Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István Sándor, Bán Kristóf Patrik)

SOROKSÁR: Jova – Lukács D., Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. – Varga Z., Köböl, Vattay, Kálnoki-Kis – Kuznyecov, Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Varjas, Csörgő, Vajda S. – Csirmaz, Rab, Zachán, Lörincz – Keresztes, Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter

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Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a Soroksár az idényt új edzővel – Máté Péterrel – kezdő Mezőkövesddel.