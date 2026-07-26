NB II: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 1. fordulójában az újonc Gyirmót a legutóbb a hatodik helyen zárt, de a nyáron jelentős változásokon átesett Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–1 - ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 600 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Mohos Milán)
GYIRMÓT: Papp L. - Csorba, Lányi, Pejovics, Medgyes S. - Iván A., Madarász, Miknyóczki - Rácz B., Novák Cs., Berecz Zs. Vezetőedző: Weitner Ádám
CSÁKVÁR: Bozó - Schmidtka, Tömösvári, Pest Z., Benkő, Sipos Z., Ásványi, Mészáros D., Helembai, Lorentz, Major G. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Benkő (1.)
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