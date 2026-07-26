A DAC, a Kassa és a Komárom is döntetlennel nyitott

Míg a Rózsahegy kezdőcsapatában kilenc saját nevelésű játékos kapott helyet, addig a DAC-nál egyetlen ilyen futballista sem szerepelt. Hiányzott az egyetlen magyar játékos, Tuboly Máté is, aki sérülés miatt nem utazott el az észak-szlovákiai városba.

A DAC az első órában gyenge teljesítményt nyújtott, majd az 1414 néző előtt rendezett mérkőzésen egy hármas csere után a 72. percben Ammar Ramadan megszerezte a vezetést a vendégeknek. A ráadás nyolcadik percében azonban Zan Trontelj érthetetlen módon lerántotta Martin Bodát a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig a rózsahegyiek csatára magabiztosan értékesítette.

A Komárom 1289 néző előtt jobb csapat benyomását keltette Trencsénben. A lila-fehérek háromszor is eltalálták a kapufát, végül azonban be kellett érniük az egy ponttal. Az egyenlítő gólt a második félidőben Andy Masaryk szerezte.

Gólokban rendkívül gazdag mérkőzést játszott egymással Zsolna és Kassa. A 2030 néző előtt rendezett találkozón a kassaiak 2–1-re vezettek az első félidő után, a fordulást követően azonban kétszer is hátrányba kerültek. Mind a kétszer sikerült egyenlíteniük, így 4–4-es döntetlennel zárult az összecsapás. A kassaiak góljait Roman Cerepkai, Dávid Gallovic és Aleksa Maras (2) szerezte.

Niké Liga, 1. forduló

Rózsahegy–DAC 1–1

Trencsén–Komárom 1–1

Zsolna–Kassa 4–4