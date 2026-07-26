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NB I: Paks–Ferencváros 4–2

A DAC, a Kassa és a Komárom is döntetlennel nyitott

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Dunaszerdahely
2026.07.26. 19:46
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Döntetlennel kezdett a Dunaszerdahely (Fotó: DAC)
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Komárom Kassa DAC Niké Liga
Mind a három magyar többségi tulajdonú klub döntetlennel kezdte a Niké Liga új idényét. A DAC egészen a 98. percig vezetett, ám a hazaiak a hosszabbításban tizenegyesből egyenlítettek.

Míg a Rózsahegy kezdőcsapatában kilenc saját nevelésű játékos kapott helyet, addig a DAC-nál egyetlen ilyen futballista sem szerepelt. Hiányzott az egyetlen magyar játékos, Tuboly Máté is, aki sérülés miatt nem utazott el az észak-szlovákiai városba.

A DAC az első órában gyenge teljesítményt nyújtott, majd az 1414 néző előtt rendezett mérkőzésen egy hármas csere után a 72. percben Ammar Ramadan megszerezte a vezetést a vendégeknek. A ráadás nyolcadik percében azonban Zan Trontelj érthetetlen módon lerántotta Martin Bodát a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig a rózsahegyiek csatára magabiztosan értékesítette.

A Komárom 1289 néző előtt jobb csapat benyomását keltette Trencsénben. A lila-fehérek háromszor is eltalálták a kapufát, végül azonban be kellett érniük az egy ponttal. Az egyenlítő gólt a második félidőben Andy Masaryk szerezte.

Gólokban rendkívül gazdag mérkőzést játszott egymással Zsolna és Kassa. A 2030 néző előtt rendezett találkozón a kassaiak 2–1-re vezettek az első félidő után, a fordulást követően azonban kétszer is hátrányba kerültek. Mind a kétszer sikerült egyenlíteniük, így 4–4-es döntetlennel zárult az összecsapás. A kassaiak góljait Roman Cerepkai, Dávid Gallovic és Aleksa Maras (2) szerezte.

Niké Liga, 1. forduló
Rózsahegy–DAC 1–1
Trencsén–Komárom 1–1
Zsolna–Kassa 4–4

 

 

Komárom Kassa DAC Niké Liga
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