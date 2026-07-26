Maldini megmakacsolta magát, ha nem Pirlo lesz a kapitány, akkor...

Miután pénteken este Fabrizio Romano közösségi oldalán közölte, úgy értesült, hogy Andrea Pirlo lehet az olasz szövetségi kapitány, máris politikai balhé kerekedett belőle – holott még ki sem nevezték a szakembert. A L'Équipe francia sportlap cikkét az Eurosport magyar kiadása szúrta ki, amelyben arról írnak, hogy Pirlo tervezett kapitányi kinevezése a világbajnok középpályás orosz kapcsolatai miatt kevéssé talált kedvező fogadtatásra hazájában.

A játékosként klubszinten szinte minden lehetséges trófeát megnyerő Pirlo jelenleg az Arab Emirátusok élvonalában szereplő Dubai United vezetőedzője, amelynek főszponzora egy orosz diszkontlánc. Ezt egy orosz oligarcha alapította, aki többek között egy sportfogadási cégnél is tulajdonos – hogy hogy nem, ez utóbbinak a nagykövete éppen Pirlo.

Ebből aztán botrány kerekedett az olaszoknál, ráadásul, a Gazzetta dello Sport szerint az alig két hete kinevezett – és elsősorban az új szövetségi kapitány felkutatásának feladatával megbízott – technikai igazgató, Paolo Maldini közölte, hogy ha még sem Pirlót nevezik ki az olasz válogatott élére, akkor nem lehetetlen, hogy ő nem folytatja a keresést, mert szerinte a korábbi világbajnok klasszis a legmegfelelőbb szakember a válogatottnál meghirdetett megújulás levezénylésére.