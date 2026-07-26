Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: DVSC–Puskás Akadémia 0–2

NB II: Szentlőrinc–Karcagi SC

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.07.26. 17:26
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Szentlőrinc-Karcag (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Címkék
Szentlőrinc NB II labdarúgó NB II 1. forduló Karcagi SC élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 1. fordulójában az előző bajnokságban a még éppen bennmaradást jelentő 14. helyen végzett Szentlőrinc a 11. pozícióban záró Karcagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 0–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla, Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B., Galambos, Czérna (Kun, 64.) – Samson (Rideg, 64.).  Vezetőedző: Nikházi Márk
KARCAG: Gergely R. – Győri Á. (Lólé, 75.), Szekszárdi T., Fazekas, Fábián – Szűcs K., Asztalos –  Fekete O., Székely D. (Györgye, 75.), Pap Zs. (Halácsi, a szünetben) –  Kohut Vezetőedző: Varga Attila

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Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző idényben a kiesést megúszó Szentlőrinc, az ötszörös válogatott Könyves Norberttel erősítő Karcag ellen.

Szentlőrinc-Karcag (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Fotó: FABIANLACI.HU

 

Szentlőrinc-Karcag (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Fotó: FABIANLACI.HU

 

Szentlőrinc NB II labdarúgó NB II 1. forduló Karcagi SC élő közvetítés labdarúgó NB II
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