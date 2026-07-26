NB II: Szentlőrinc–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 0–0 – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla, Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B., Galambos, Czérna (Kun, 64.) – Samson (Rideg, 64.). Vezetőedző: Nikházi Márk

KARCAG: Gergely R. – Győri Á. (Lólé, 75.), Szekszárdi T., Fazekas, Fábián – Szűcs K., Asztalos – Fekete O., Székely D. (Györgye, 75.), Pap Zs. (Halácsi, a szünetben) – Kohut Vezetőedző: Varga Attila

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PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző idényben a kiesést megúszó Szentlőrinc, az ötszörös válogatott Könyves Norberttel erősítő Karcag ellen.