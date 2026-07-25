Gyenge mérkőzésen, gól nélküli döntetlennel tért vissza a másodosztályba a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–0

Budapest, Szőnyi út, 286 néző. Vezette: Katona Balázs (Horváth Zoltán, Dobos Dávid)

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky, Ivády P. (Király Á., 88.) – Ominger G. (Katona M., 63.), Csernik (Sejben, 63.) – Dénes A., Törőcsik, Papp Cs. (Vérten, 84.) – Farkas B. K. (Bacsa P., 63.). Vezetőedző: Kincses Ádám

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi (Schuszter, 83.) – Szőke G. (Koliada, 63.), Hudák M. – Burdika (Trencsényi, 70.), Juhász Zs. (Ferencsik B., 83.), Varjas L. – Gresó (Szikszai, 63.). Vezetőedző: Kuttor Attila

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Az első félidővel kapcsolatban hiányérzetem van, mert nem játszottunk jól. A második félidőre jól jött ki a csapat, feljebb védekeztünk, több lehetőségünk volt, a Barcika nehezen tudott kijönni a saját kapuja elől. Egy gól hiányzott a mai mérkőzésről, a koncentráció és az önbizalom hiánya okozhatta azt, hogy nem tudtuk a lehetőségeinket értékesíteni.

Kuttor Attila: – Az eredményben minden benne van, tipikus első mérkőzés volt, inkább küzdelmes, mint látványos volt a játék. Annyi pozitívumot tudok mondani, hogy idegenben pontot szereztünk. Megyünk tovább, készülünk a következő mérkőzésre. Kártik Bálintra sérülés miatt nem számíthattam a mai mérkőzésen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az élvonalból kiesett Kazincbarcika annak a BVSC-nek az otthonában kezdte az NB II új idényét, amelyet legutóbbi négy találkozásuk alkalmával egyszer sem tudott legyőzni. Kuttor Attila számára fejtörést okozott a borsodiak kezdőjének kijelölése, hiszen a zuglói mérkőzésen nem számíthatott a csapatkapitány Kártik Bálint és az utolsó, DEAC elleni edzőmérkőzésen két gólt szerző Makszim Puhtyejev játékára sem. A BVSC új vezetőedzővel, Kincses Ádámmal vágott neki az idénynek. A fővárosiak szakvezetője a kezdőcsapatba jelölte a Törőcsik Péter, Dénes Adrián, Farkas Balázs hármast, akik az előző idényben még kölcsönjátékosként 23 gólt szereztek a BVSC színeiben, most viszont már teljes értékű zuglói játékosként húzhatták magukra a sárga mezt.

Dénes Adrián beadásaiban megvolt a veszély (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A mérkőzés első félidejében jobbára a Kazincbarcika birtokolta a labdát, de hiába a jelentős labdabirtoklás a borsodiak lövésig sem jutottak el a játékrész során. A BVSC főleg kontrákból próbált veszélyeztetni, de a jól záró barcikai védelem rendre hamar megszerezte a labdát a hazai támadások során. A 27. percben a hazaiak támadója, Törőcsik Péter eljutott ugyan lövésig, de a jobb alsóba tartó próbálkozását a vendégek kapusa, Kocsis Botond szögletre tolta. A félidő végén mindkét csapat szabadrúgásból próbált veszélyeztetni, de a hazai oldalon Dénes Adrián lövése magasan a kapu fölé szállt, míg a barcikaiak ívelése nem talált embert a hazai kapu előtt.

Burdika Maxim (fehérben) sok fejtörést okozott a zuglói védelemnek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Hazai lehetőséggel indult a második félidő, de az első játékrészhez hasonlóan Törőcsik lövését ismét védeni tudta Kocsis. Az 58. percben a vendégek is eljutottak egy lehetőségig, de a nyáron érkezett Gresó Mátyás 17 méterről erőtlenül lőtte kapura a labdát, Petroff Zsombor könnyedén védeni tudott. A 62. percben Farkas Balázs 50 méterről próbálta meg a barcikai kapuba emelni, de Kocsis még időben visszazárt. A hajrában szinte csak a hazaiak támadtak, a Barcika kontrákból próbált veszélyeztetni, de a kapuk érintetlenek maradtak a mérkőzés lefújásáig. 0–0

Bacsa Patrik (labdával) nem tudott betalálni volt csapata ellen (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

PERCRŐL PERCRE