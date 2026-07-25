A KTE és a Vidi szólhat bele a három borsodi csapat csatájába az egyetlen biztos feljutó helyért – NB II-es beharangozó

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia a közelmúltban évről évre a feljutás reményében vágott neki a bajnokságnak, aztán ez rendre nem sikerült neki, ráadásul tavasszal a legutóbbi négy esztendő legrosszabb helyezését érte el a Tisza-parti együttes azzal, hogy csupán kilencedik lett. Annak ellenére Laczkó Zsolt maradt a vezetőedző, hogy a csapat 14 mérkőzésen mindössze három győzelmet hozott össze vele. Ráadásul nyáron gyengült a szegediek kerete, amelynek összértéke a Transfermarkt átigazolási portál szerint 2.3-ról 1.85 millió euróra esett vissza. Kilencen távoztak, köztük a kilenc gólt termelő Novák Csanád, a hét gólt elérő Borvető Áron, a harminc éven felül járó korábbi válogatott Holman Dávid és Márkvárt Dávid, valamint a bosnyák U21-es nemzeti együttesben is szerepelt Asmir Suljic. Az érkezési oldalon is kilenc nevet találunk, közülük 150 ezer euróval a két legértékesebb játékos a 63 NB I-es meccset játszott középső védő, Széles Imre és a szerb-magyar jobbhátvéd, Dragan Cubra. Új játékos még a szlovák-magyar kapus, Prokop Rostislav, a középső védő posztján bevethető Vékony Viktor és az ukrán-magyar Rjaskó Mihály, a balhátvéd Mikló Roland, a szűrő Posztobányi Patrik, a jobbszélső Haragos Viktor, a balszélső Gera Zalán és a 61 élvonalbeli találkozóval rendelkező középcsatár, Zimonyi Dávid. A szegediek a felkészülés során mindössze az NB III-as Sándorfalvát tudták legyőzni, egy-egy góllal alulmaradtak a Topolyával és a Soroksárral szemben, majd kétszer döntetlent játszottak a KTE-vel. Mivel a Szeged jelentősen átalakult a nyáron, így eléggé kiszámíthatatlan, mire lesz képes, a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy középcsapattá válik.

A Tiszakécskei LC-t az sem zavarta meg az előző idényben, hogy négy pontot levontak tőle (Sós Bence sárga lapos eltiltás ellenére lépett pályára), így is magabiztosan, 10. helyezettként maradt bent az NB II-ben. Ami talán a legfontosabb, hogy a keretet sikerült egyben tartani, ugyanis az előző idény gólfelelősei (Myke Ramos – 11, Takács Tamás – 6, Pataki Bence – 4, Bódi Ádám – 4) maradtak, valamint az olyan rutinos játékosok is, mint Varga József vagy Lucas. Hozzájuk csatlakozott tapasztalt labdarúgóként Polgár Kristóf, aki a Haladás, a DVTK és legutóbb a Kazincbarcika színeiben összesen 114 NB I-es meccsen játszott, de a másodosztályban is van 103 „fellépése”. Szintén nagy erősítés lehet az előző NB III-as évadban 27 bajnokin 22 gólt szerző Wirth Dániel, emellett fiatalok érkeztek még, akik várhatóan szép lassan épülnek majd be a csapatba. A védelemből távoztak többen: Balázs Benjámin, Csáki Róbert, Körmendi Kevin, Valencsik Dávid és Takács Zsombor is máshol folytatja a pályafutását, közülük előbbi volt igazán meghatározó játékos (24 bajnokin szerepelt), illetve Körmendi és Takács (15-15 meccset játszottak) is hiányozhat hátulról. Rajtuk kívül a középpályás Géringer Tamás és a kapus Prokop Rostislav távozását érdemes kiemelni, még ha az előző idényben már egyikük sem tudott igazán meghatározó szerepet betölteni. A felkészülési találkozókon felemásan szerepelt a Tisza-parti csapat, de ennek egyik oka, hogy voltak erős ellenfelei is. Az FTC-től 6–1-re, a román élvonalbeli Voluntaritól 3–2-re, míg a cseh első osztályú Brnótól 4–2-re kapott ki az együttes. Emellett a Karcagtól is vereséget szenvedett (0–2), csupán a harmadosztályú ellenfeleit (Dabas, Tiszafüred, Veszprém) tudta felülmúlni – nem biztos, hogy ezekből az eredményekből érdemes bármire is következtetni. A keretben történt változásokat elnézve kiesési gondjai talán nem lesznek a gárdának, és lehet, hogy még a felsőházat is megcélozhatja, ha a védelmet sikerül jól összerakni.

Újonc létére nagyon simán elérte a bennmaradást jelentő helyek egyikét a Karcagi SC az előző idényben, a kék-fehérek ugyanis a 11. helyen végeztek – hat ponttal előzték meg a már kieső Budafokot. A nyáron sikerült egyben tartani a keret magját, és természetesen a vezetőedző, Varga Attila is folytatja a munkát a kispadon. Az előző idényben Hidi Patrik és Vida Máté jelentette a rutint a karcagi keretben, a nyáron azonban mindketten távoztak, de a vezetőség nagyot húzott, és gondoskodott arról, hogy ezúttal se maradjon jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékos nélkül a csapat. Érkezett ugyanis a válogatottban is eredményes, legutóbb Kazincbarcikán futballozó Könyves Norbert, akinek gólerősségére mindképpen szüksége lehet a kék-fehéreknek. A Karcag ugyanis az előző idény 30 bajnoki mérkőzésén mindössze 29 gólt szerzett. Könyves mellett eddig mindössze két érkezőt jelentettek be a karcagiak, a nyolc távozó többsége pedig amúgy is csak kölcsönben szerepelt a csapatnál. Amennyiben az előző idényhez hasonló szereplését meg tudja ismételni a gárda (elsősorban az őszi menetelését), kiesési gondjai az új bajnokságban sem lehetnek majd.

Karcagon továbbra is sokan kíváncsiak a futballcsapatra, és remélik, nem a tavaszi arcát mutatja majd az együttes (Fotó: Karcagi Sportegyesület - KSE/Facebook)

Az FC Ajkánál március közepén nevezték ki – immár harmadszor – megbízott vezetőedzőnek a csapat korábbi játékosát, Gaál Bálintot, akivel sikerült kiharcolni a bennmaradást, sőt, a hajrában még azt is megengedhette magának a szakember, hogy addig kevesebbet játszó labdarúgókat szerepeltessen. Így az idényt az utolsó három meccsen három vereséggel a 12. helyen zárták a bakonyiak, akiket továbbra is Gaál Bálint irányít, bár konkrét határidőt nem közölt a klub, hogy meddig. Az utolsó fordulóban, a Vasas ellen szerepelt kezdőből a nyáron többen is távoztak: az egyikük a zöld-fehéreknél 2019 óta védő Horváth Dániel, őt két, NB I-es tapasztalattal is rendelkező kapus pótolhatja: Simon Barnabás Paksról, Gyurján Márton Szentlőrincről érkezett. Ugyancsak távozott a csapat legeredményesebb tagja, a legutóbbi idényben hét gólt és négy gólpasszt jegyző Cipf Dominik, valamint a korábbi NB II-es gólkirály Kirchner Krisztián, aki műtétje miatt csak az őszi szezonban szerepelt, és 15 meccsen mindössze egy gólt ért el. Szintén elhagyta az ajkaiakat Kovács Nikolasz, aki öt részletben 214 meccset húzott le a csapatnál, valamint elment a rendszeresen játéklehetőséget kapó Sejben Viktor is. A középső védő posztjára érkezett Németh Erik a Soroksártól és Papp Milán a Kecskeméttől, a csatársor megerősítésére pedig a Vasastól kölcsönbe Artner Dávid és Pintér Filip, aki az előző évadot az NB I-ben, a Kisvárdánál töltötte, de gólt nem ért el. Az Ajka a hat edzőmeccsének a felét megnyerte, a másik felét elvesztette, a legyőzöttek között szerepel az NB I-es ZTE is, viszont a szintén másodosztályú Gyirmóttal és Csákvárral szemben alulmaradt a csapat. Keretét a nyolcadik legértékesebbnek tartja a Transfermarkt, így várhatóan ismét középcsapat lesz.

Az előző idényben a kiesés szele kerülgette a Soroksár SC-t, amely csak az utolsó fordulókban nyújtott remeklésének köszönhetően tudta megőrizni a másodosztályú tagságát. A fővárosi sárga-feketék ezúttal sem számíthatnak könnyed menetelésre, hiszen a nyár folyamán több alapember – Gálfi Zoltán, Króner Martin, Németh Erik, Kundrák Norbert – is távozott a XXII. kerületből. Az eddig hivatalosan bejelentett érkezők között hét nevet is találhatunk, de közülük négyen az U19-es csapatból kerültek fel, ketten pedig az NB III-ban szerepeltek az előző idényben. Az egyetlen nagy név az érkezők között Hidi Patrik, aki az elmúlt években a BVSC és a Karcag csapatát is erősítette a másodosztályban. Jó hír még a soroksári drukkerek számára, hogy többek között a csapathoz 2020 nyarán visszatérő Lovrencsics Balázs, a 2022 óta sárga-feketében futballozó Köböl Krisztián és Vass Ádám is meghosszabbította szerződését az alapemberek közül. A fővárosiak a Mezőkövesd ellen kezdik hazai pályán a bajnokságot, és ha csak az edzőmérkőzések eredményeit vesszük figyelembe, akkor akár még a győzelemre is esélyesek lehetnek a borsodiakkal szemben. A továbbra is Korolovszky Gábor vezetésével készülő soroksáriak ugyanis a nyári felkészülés során a Mezőkövesdhez hasonló erősséget képviselő Kecskemét és Szeged együttesét is le tudták győzni.

Az előző évadban egy hajszálon múlt a Szentlőrinc bennmaradása – a négypontos előny az utolsó előtti Budafokkal szemben csalóka, mivel a csapat csak óriási hajrával, az utolsó négy bajnokiját megnyerve őrizte meg NB II-es tagságát. Alighanem ezúttal is a bennmaradás kiharcolása lesz az első és legfontosabb cél a klubnál, amely ebben az évadban a megye I-ben nem indít tartalékcsapatot a megváltozott finanszírozási környezetre hivatkozva, és ez nem biztos, hogy túl sok jóval kecsegtet a pénzügyi lehetőségeket tekintve. Egyelőre nem is sikerült túlságosan megerősíteni a keretet: két támadó középpályás érkezett, Kun Bertalan és Varga Balázs, akik a legutóbbi kiírásban egyaránt Budafokon futballoztak – előbbi három gólig és egy gólpasszig, utóbbi két találatig és négy asszisztig jutott. Emellett a 21 éves támadó, Rideg Bálint került Paksról kölcsönbe a klubhoz, aki csupán 11 NB II-es mérkőzéssel rendelkezik, a Videoton színeiben egy gólt szerzett. Távozóból sem volt sok, de fájó lehet, hogy a 28 bajnokin négy gólt és két gólpasszt jegyző Nyári Patrik elment Kecskemétre, hogy visszatért Győrbe az ötgólos szélső, Mascoe Nathaniel Lawrenzo, illetve a 27 éves támadó, Adamcsek Máté és a 29 esztendős kapus, Gyurján Márton is eligazolt. Biztató azonban, hogy a felkészülési meccseken a piros-feketék ikszeltek a Pakssal (3–3), legyőzték az egyaránt horvát másodosztályú Vukovart (3–0) és Bijelo Brdót (2–0), valamint döntetlent játszottak a Nagykanizsával (0–0), és csak a Kozármislenytől (0–2) kaptak ki.

A Gyirmót FC Győr egyéves harmadosztályú szereplés után úgy tér vissza az NB II-be, hogy az Északnyugati csoportot fölényesen, mindössze egy döntetlennel és két vereséggel nyerte meg, majd a Monor elleni osztályozón a hazai döntetlen után idegenbeli győzelemmel harcolta ki a feljutást. Weitner Ádám együttesénél nem volt nagy jövés-menés a nyáron, mindössze egy fél csapatra való játékos jött, illetve távozott. Az új szerzemények közül ki kell emelni három, jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező labdarúgót: a Kazincbarcikától érkezett játékmestert, Berecz Zsombort, a Kisvárdától átigazolt bal oldali futót, Medgyes Sinant, valamint a Szegedtől szerződtetett éket, Novák Csanádot. Jöttek korosztályos válogatott fiatalok is, a Kispest-Honvéd második csapatának kapusa, Papp Lőrinc (19 éves) kölcsönbe, a Budafok centere, Vasvári Zoltán (22) végleg, illetve a nagykanizsai kölcsönből visszatért a csatár, Cserkuti-Németh Olivér (20). Távoztak a Hudák testvérek, Dávid és Martin, az osztályozón gólt is szerző Tömösvári Bálint, illetve a kevesebb játéklehetőséget kapott Bobál Gergely és Vincze Ádám. A kisalföldiek felkészüléséből a legnagyobb visszhangot az jelentette, hogy július elején a szlovákiai Somorján megmérkőztek az egyik török élcsapattal, a Besiktassal, és csupán 2–1-es vereséget szenvedtek. Ami még érdekes, hogy ezt követően 2–0-ra legyőzték az Ajkát. A gyirmótiak helyzetét nehezíti, hogy egy héttel a rajt előtt Hajdú Ádám, Lányi Bence, Szegi Vince és Szarka Ákos is sérüléssel bajlódott.

Többek között Novák Csanáddal (labdával) erősített az újonc Gyirmót (Fotó: Gyirmót FC Győr hivatalos oldala/Facebook)

2002 után, azaz 24 év elteltével lesz ismét másodosztályú labdarúgás Nagykanizsán. A korábban élvonalban is szereplő kanizsai csapat (Nagykanizsa FC) 2002-ben az akkor másodosztálynak számító NB I/B Nyugati csoportjának utolsó helyén végzett, majd meg is szűnt. és egyesült az 1866-ban alapított FC Nagykanizsával, mely klub a tavalyi sikertelen próbálkozás után idén már sikerrel vívta meg az NB II-es tagságért vívott osztályozót. A másodosztályú idényben azonban már nem a sikerkovács Gabala Krisztián irányítja majd a piros-kékeket, ugyanis a szakember személyes okok miatt távozott a zalai csapat kispadjáról. Helyét Jeney Gyula vette át, aki a legutóbbi évadban a Kanizsa egyik legnagyobb vetélytársának számító Kaposvárt irányította az NB III-ban. A piros-kékek kerete jelentősen átalakult a nyáron, hiszen 11 távozó mellett ugyanennyien érkeztek is. Távozói oldalon érzékeny veszteség lehet Nagy Mihály Krisztián, aki az elmúlt két idényben 19 gólt szerzett, de az ő pótlását minden bizonnyal megoldhatja a Békéscsabáról érkező Borsos Filip, akit a nyáron a DVTK és a Szeged is szerződtetett volna. Minden bizonnyal lehetnek még érkezők Zalaegerszegről is, hiszen a kanizsaiak kooperációs megállapodást kötöttek az élvonalbeli kék-fehérekkel. A Kanizsa számára igazi erőfelmérővel kezdődik a bajnokság, hiszen az első fordulóban a DVTK látogat majd a piros-kékekhez. Jeney Gyula újonc csapata az első négy fordulóban két olyan gárdával is játszik, melyek az előző kiírásban a kiesés ellen küzdött, így hamar fény derülhet arra, hogy mennyi esélye lesz a bennmaradásra a kanizsaiaknak.