A KTE és a Vidi szólhat bele a három borsodi csapat csatájába az egyetlen biztos feljutó helyért – NB II-es beharangozó

Két borsodi csapat, a DVTK és a Kazincbarcika zárt kieső helyen az NB I előző kiírásában, így mindketten a másodosztályú mezőnyt erősítik majd az új idényben.
A két kieső csapat közül a 11. helyen búcsúzó Diósgyőri VTK biztosan úgy vág majd neki az idénynek, hogy célja az azonnali, élvonalba való visszajutás. Ennek érdekében a szakmai stáb nem változott a nyár folyamán, és a másodosztályban is Vincze Richárd sportigazgatóként, Takács Péter pedig vezetőedzőként irányítja majd a csapatot. Ahogy az a kiesés után várható volt, a miskolciak szinte az összes légiósuktól megváltak, egyedül Marco Lund és Yohan Croizet-Kollár távozása nem vált hivatalossá, de minden bizonnyal csak utóbbi maradására van esély, amennyiben sikerül a magyar papírjait elintézni. A DVTK nagyrészt az NB II-ből erősített. Babinszky Bence Kozármislenyből, Borvető Áron Szegedről, Gálfi Norbert Soroksárról igazolt a borsodi megyeszékhelyre. Az érkezők között a legnagyobb név Molnár Gábor. A Kisvárdáról szerződtetett támadó korábban már 63 mérkőzésen pályára lépett piros-fehérben, és ezeken 18 gólt szerzett. Erősítést jelenthet az is a Diósgyőr számára, hogy a másodosztályban is a csapatot erősíti majd Szatmári Csaba, Tamás Márk, Bokros Szilárd vagy éppen a csapatkapitány, Holdampf Gergő. Legutóbbi kiesése után csak a második szezon után tudott visszajutni az élvonalba a DVTK, amely ezúttal sem néz egyszerű menetelés elé. A megváltozott versenykiírás alapján ugyanis már csak az NB II bajnoka jut fel automatikusan az élvonalba, a második helyezettnek osztályozót kell játszania az élvonal 11. helyezettjével. Egy biztos, a mindig fanatikus miskolci drukkerek csalódottak lennének, ha kedvenceik nem a tabella élén végeznének.
A történelmi élvonalbeli idényt az utolsó helyen zárta a Kolorcity Kazincbarcika SC, bár ez egyáltalán nem okozott meglepetést, hiszen a kék-sárgákat előzetesen is szinte mindenki az utolsó két hely egyikére várta. A korábbi másodosztályú években a Barcika rendre a DVTK-val kötött kooperációs szerződést, azonban erre most nem lesz lehetősége, hiszen a miskolciak is vetélytársaik lesznek a bajnoki küzdelmek során. Nem maradnak azonban partner nélkül a barcikaiak, akik a nyár folyamán a Kisvárda Master Gooddal kötöttek kooperációs szerződést. A várdaiaktól hárman – Jazsik Román, Koliada Naza és Veprik Tarasz – már meg is érkeztek kölcsönbe, de vélhetően még több szabolcsi labdarúgó lesz a KBSC keretének tagja. Ahogy az a kiesés után várható volt, a légiósok – a továbbra is Barcikán tartózkodó Mihajlo Meszhi kivételével – távoztak a kék-sárgáktól, de nagy érvágás lehet még az is a borsodiaknak, hogy máshol folytatja pályafutását Berecz Zsombor és Könyves Norbert is. Az érkezők között rutinos NB II-es, de korábban élvonalban is megfordult játékosokat – Hudák Martin, Gresó Mátyás, Palincsár Martin – találhatunk, de talán a legnagyobb erősítés az lehet a Kazincbarcika számára, hogy a csapatot a másodosztályban is Kuttor Attila irányítja majd, aki korábban a Vasassal már nyert NB II-es bajnoki címet. További „erősítést” jelenthet a kék-sárgáknak az, hogy az élvonallal ellentétben a másodosztályú hazai bajnoki mérkőzéseiket már a Kolorcity Arénában rendezhetik. A barcikaiak az új idényben is szeretnének szép sikereket elérni, és a hírek szerint a háttérben már zajlanak azok a fejlesztések is, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy újabb élvonalbeli szereplés esetén már Barcikán is lehessen NB I-es mérkőzéseket rendezni.
Rövid ideig még a feljutásban is reménykedhettek a Kecskeméti TE csapatánál az előző idényben, de Tímár Krisztián együttesének végül be kellett érnie a bronzéremmel a bajnokság végén. A KTE kerete jelentősen átalakult a nyáron, hiszen tucatnyi játékos távozott, viszont nagyjából ugyanennyien érkeztek is. Óriási érvágás lehet a lila-fehérek számára Pálinkás Gergő távozása. A támadó az előző idényben 14 góllal végzett az NB II-es góllövőlista élén, így nem volt meglepő, hogy végül az élvonalba feljutó Vasashoz igazolt. Szintén az élvonalba, az MTK-hoz távozott a védelem oszlopa, Belényesi Csaba, aki 159 mérkőzésen erősítette a Kecskemétet. Jó hír a lila-fehérek drukkereinek, hogy az eddig csak kölcsönben a csapatnál szereplő Beke Péter végleg a KTE játékosa lett. Érkezett még a védelembe Szépe János az MTK-tól, a támadósorba Németh Barnabás a Vasastól és a kapuba Szabados István Ajkáról. A lila-fehéreknél az új idényben nem kimondott cél a feljutás, de azt egyértelművé tették a vezetők, hogy ezúttal is szeretnének az élmezőnyben végezni. Ha a célok nem is, de a körülmények hamarosan első osztályúak lehetnek Kecskeméten, ugyanis látványos fejlesztésként elkezdődött a Széktói Stadion város felőli lelátójának fedetté alakítása, a munka befejezése legkésőbb a harmadik hazai bajnokira várható.
A HR-Rent Kozármisleny az előző három idényben rendre a top ötben végzett – egy ötödik, két negyedik hely –, így gyakorlatilag már az lenne meglepetés, ha nem lenne ismét élcsapat. Nagy kérdés azonban, hogyan hat a klubra (és persze a riválisokra) a több mint 200 millió forintos központi forráselvonás. A pályán majd kiderül, mire megy a csapat, melynek vezetőedzője maradt Czuczi Mátyás. Akadtak távozók és érkezők is a nyári átigazolási időszakban. Nagy erősítés lehet az egy év után visszatérő korábbi NB II-es gólkirály, Kirchner Krisztián, valamint a Budafokról érkező belső védő, Debreceni Zalán. Rajtuk kívül csupa fiatal csatlakozott a kerethez. Ki lehet emelni a 19 éves Stumpf Gábort, aki hátvédként az előző idényben kölcsönben Budafokon edződött a másodosztályban, de a 20 esztendős támadó középpályásnak, Szűcs Patriknak is van már NB II-es rutinja, aki a szlovák élvonalban is szerepelt. Fájó lehet a jobbszélső, Babinszky Bence távozása, aki az előző évadban kilenc gólt és két gólpasszt jegyzett a második vonalban. A védelemből két rutinos játékos, Gajág Gergő és Horváth Dániel is kivált, míg a középpályáról Szalka Dominik és Bakó Sámuel, a támadósorból Zsóri Dániel távozott. A felkészülés nem sikerült rosszul a kék-fehérek számára, hat meccsen mindössze egyszer kaptak ki (MTK, 0–3), és megverték a Paksot (3–0), valamint az „osztálytárs” Szentlőrincet (2–0) is. Középcsapatnak ismét jó lehet a Kozármisleny, aztán ki tudja, lehet, ismét az élbolyban kell számolni vele.
A tavasszal az 5. helyen zárt Mezőkövesd Zsóry FC-nél nem hosszabbították meg Csertői Aurél szerződését, utódjául pedig a játékosként a Debreceni VSC-vel öt bajnoki címet nyerő Máté Pétert nevezték ki. A 41 éves szakvezető a DVSC II-től érkezett, amellyel az előző négy idényben kétszer negyedik, legutóbb pedig ötödik lett az NB III Északkeleti csoportjában. A borsodiaknál a legnagyobb veszteséget az jelentette, hogy visszatért Paksra a csapat házi gólkirálya, Szalai József, aki a tavaszi sérülése ellenére 11 gólig jutott, vagyis csapata 37 találatának közel egyharmadát szállította. Ugyancsak távozott két középpályás, a Kecskeméttől kölcsön kapott, tehetséges fiatal, Merényi Ádám és elhagyta a klubot a szintén a rutinos Gresó Mátyás is. Nem meglepő, hogy ilyen előzmények után támadószellemű, eddig NB III-as labdarúgók érkeztek a kövesdiekhez, úgymint a 25 éves Keresztes Zalán és a 20 esztendős Silling Máté. Előbbi hét gólt szerzett a Majos, utóbbi 10 találatot ért el a Nyíregyháza II színeiben a 2025–2026-os idényben. A harmadik új szerzemény Mamusits Patrik (20), aki az előző évadban csak hat mérkőzésen játszott és mindössze egy gólt hozott össze a Vasas II-ben. A Mezőkövesd a felkészülés során kétszer nyert és háromszor vesztett, de a Kassával, a DVTK-val és a Nyíregyházával szemben sem nagy különbséggel maradt alul. Máté Péter azt nyilatkozta, hogy egy olyan, kombinatív játékot bemutató, sikeréhes csapatot szeretne összehozni, amely az idegenbeli mérkőzéseken is a győzelem reményében lép majd pályára.
Óriási átalakulás zajlott nyáron az Aqvital FC Csákvárnál, gyakorlatilag új csapatot kell építenie az új szakmai stábnak. A vezetőedzői posztot Tóth Balázs helyett immár a 33 éves Berndt András tölti be, akinek a segédedzője az ötszörös magyar válogatott, egykori ferencvárosi, győri és kispesti labdarúgó, Takács Ákos, kapusedzőként pedig a 486 NB I-es meccsen védő Szűcs Lajos segíti a munkáját. A csapatból 16 játékos távozott, így aztán könnyebb felsorolni, ki maradt: Lorentz Márton, Helembai Márk, Radics Márton, Mészáros Dávid és Dencinger Norbert. 17 labdarúgó érkezett, többnyire fiatalok, de akadnak NB II-es rutinnal rendelkező játékosok is. Takács János Békéscsabán őrizte eddig a kaput, Tömösvári Bálint az előző évadban Gyirmóton 12 gólt lőtt a harmadosztályban, de a második vonalban is pályára lépett már 91 alkalommal, míg a középpályára Sipos Zoltán érkezett, aki 78 NB II-es meccsen szerepelt már. A Csákvár a felkészülés során veretlen maradt (két győzelem, három döntetlen), ami jó előjel, az már kevésbé, hogy a klub elnöke, Nagy Sándor szerint is nehéz idény vár rájuk, és a cél a bennmaradás kiharcolása – hiába végzett a csapat az előző kiírásban a 6. helyen.
Az előző idényben 7. helyen végző BVSC-Zuglónál nyugodtan telt a nyári szünet annak ellenére, hogy edzőváltás történt. Dragan Vukmir irányításával ugyanis hiába szerepelt kiválóan a csapat ebben az esztendőben (a tavaszi tabellán 3. lett), a klub és a szakember úgy döntött, nem folytatják a közös munkát. Vezetőedzőnek Kincses Ádámot nevezték ki, akinek nem ismeretlen a közeg, lévén eddig is a klubnál dolgozott – másodedzőként és olykor megbízott vezetőedzőként. A 39 éves szakvezető is kiemelte a bejelentéskor, miszerint nagy pozitívumnak tartja, hogy sikerült a keretet egyben tartani, és ez valóban a csapat javára válhat. Az érkezői oldalon találjuk többek között a rutinos középpályást, Sejben Viktort, a szintén Ajkáról megszerzett jobbhátvédet, Kovács Nikolaszt, míg a ZTE-től jött a bal oldali középpályás, Papp Csongor. Emellett kölcsön után végleg maradt Dénes Adrián, aki kilenc gólt és négy gólpasszt jegyzett az előző idényben, valamint Törőcsik Péter, aki tavasszal ötször vette be az ellenfelek kapuját. Távozott azonban a kilenc gólt és három gólpasszt termelő Farkas Balázs Kesző, a korábbi válogatott kerettagságig is eljutó Pekár László (igaz, tavasszal már kevés lehetőséghez jutott), a szintén támadó középpályás Palincsár Martin, valamint a tavaszt gyakorlatilag végigjátszó középpályás, Ominger Gergő visszatért a Puskás Akadémiához. Nyolc felkészülési meccset játszott a csapat, a mérlege három győzelem, négy döntetlen és egy vereség volt, de az NB II-es riválisok közül csak a Kecskemétet múlta felül (1–0), míg a Videoton (0–1), a Gyirmót (0–0) és a Csákvár (0–0) ellen gólképtelen maradt, így a támadójátékon még van mit csiszolni – meglátjuk, ezen a téren lesz-e gondja a csapatnak a tétmérkőzéseken.
Továbbra sincs meg az új tulajdonosa a Videoton FC Fehérvárnak, bár jelen állás szerint erre már nem sokat kell várni – a jelenlegi tulaj, vagyis az önkormányzat július 1-jén az értékesítés céljából kiírt pályázaton győztest (és második helyezettet) hirdetett, de a szerződés aláírására 45 napos határidő áll rendelkezésre, így az üzletrész átadása még nem történt meg. Ez okoz(hat) némi bizonytalanságot a klubnál, ám a munka ettől függetlenül folyik Pető Tamás vezetőedző irányításával. A keret átalakítása is zajlik, így a támadók közül távozott Haraszti Zsolt, Varga Roland és Zimonyi Dávid is, illetve a középpályás Kocsis Gergő és a kapus Nagy Gergely sem maradt a klub kötelékében. Természetesen igyekeztek a Vidinél pótolni őket, így csatlakozott két szélső, Nyíregyházáról Nagy Dominik, Tiszakécskéről Cipf Dominik, védekező középpályásként Derekas Zoltán érkezett Kecskemétről, míg a védelembe Kelemen Dávid jött Békéscsabáról, aki 49 NB I-es meccsel is rendelkezik. Emellett nagy fegyvertény, hogy az előző idényben 10 gólos Németh Dánielt végleg meg tudta szerezni a Fehérvár a ZTE-től. Ami az edzőmeccseket illeti, a Videoton három mérkőzést megnyert, kettőt elveszített, ebben benne van a Vasas elleni 0–1, valamint a Nagykanizsa (2–0) és a BVSC (1–0) legyőzése is. A tulajdonosváltás után pontosabb képet kaphatunk arról, milyen célokat tűzhet ki a klub erre az idényre, de nem elképzelhetetlen, hogy ezúttal harcban lesz a csapat a feljutásért a legutóbbi 8. helyet követően.
A Szeged-Csanád Grosics Akadémia a közelmúltban évről évre a feljutás reményében vágott neki a bajnokságnak, aztán ez rendre nem sikerült neki, ráadásul tavasszal a legutóbbi négy esztendő legrosszabb helyezését érte el a Tisza-parti együttes azzal, hogy csupán kilencedik lett. Annak ellenére Laczkó Zsolt maradt a vezetőedző, hogy a csapat 14 mérkőzésen mindössze három győzelmet hozott össze vele. Ráadásul nyáron gyengült a szegediek kerete, amelynek összértéke a Transfermarkt átigazolási portál szerint 2.3-ról 1.85 millió euróra esett vissza. Kilencen távoztak, köztük a kilenc gólt termelő Novák Csanád, a hét gólt elérő Borvető Áron, a harminc éven felül járó korábbi válogatott Holman Dávid és Márkvárt Dávid, valamint a bosnyák U21-es nemzeti együttesben is szerepelt Asmir Suljic. Az érkezési oldalon is kilenc nevet találunk, közülük 150 ezer euróval a két legértékesebb játékos a 63 NB I-es meccset játszott középső védő, Széles Imre és a szerb-magyar jobbhátvéd, Dragan Cubra. Új játékos még a szlovák-magyar kapus, Prokop Rostislav, a középső védő posztján bevethető Vékony Viktor és az ukrán-magyar Rjaskó Mihály, a balhátvéd Mikló Roland, a szűrő Posztobányi Patrik, a jobbszélső Haragos Viktor, a balszélső Gera Zalán és a 61 élvonalbeli találkozóval rendelkező középcsatár, Zimonyi Dávid. A szegediek a felkészülés során mindössze az NB III-as Sándorfalvát tudták legyőzni, egy-egy góllal alulmaradtak a Topolyával és a Soroksárral szemben, majd kétszer döntetlent játszottak a KTE-vel. Mivel a Szeged jelentősen átalakult a nyáron, így eléggé kiszámíthatatlan, mire lesz képes, a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy középcsapattá válik.
A Tiszakécskei LC-t az sem zavarta meg az előző idényben, hogy négy pontot levontak tőle (Sós Bence sárga lapos eltiltás ellenére lépett pályára), így is magabiztosan, 10. helyezettként maradt bent az NB II-ben. Ami talán a legfontosabb, hogy a keretet sikerült egyben tartani, ugyanis az előző idény gólfelelősei (Myke Ramos – 11, Takács Tamás – 6, Pataki Bence – 4, Bódi Ádám – 4) maradtak, valamint az olyan rutinos játékosok is, mint Varga József vagy Lucas. Hozzájuk csatlakozott tapasztalt labdarúgóként Polgár Kristóf, aki a Haladás, a DVTK és legutóbb a Kazincbarcika színeiben összesen 114 NB I-es meccsen játszott, de a másodosztályban is van 103 „fellépése”. Szintén nagy erősítés lehet az előző NB III-as évadban 27 bajnokin 22 gólt szerző Wirth Dániel, emellett fiatalok érkeztek még, akik várhatóan szép lassan épülnek majd be a csapatba. A védelemből távoztak többen: Balázs Benjámin, Csáki Róbert, Körmendi Kevin, Valencsik Dávid és Takács Zsombor is máshol folytatja a pályafutását, közülük előbbi volt igazán meghatározó játékos (24 bajnokin szerepelt), illetve Körmendi és Takács (15-15 meccset játszottak) is hiányozhat hátulról. Rajtuk kívül a középpályás Géringer Tamás és a kapus Prokop Rostislav távozását érdemes kiemelni, még ha az előző idényben már egyikük sem tudott igazán meghatározó szerepet betölteni. A felkészülési találkozókon felemásan szerepelt a Tisza-parti csapat, de ennek egyik oka, hogy voltak erős ellenfelei is. Az FTC-től 6–1-re, a román élvonalbeli Voluntaritól 3–2-re, míg a cseh első osztályú Brnótól 4–2-re kapott ki az együttes. Emellett a Karcagtól is vereséget szenvedett (0–2), csupán a harmadosztályú ellenfeleit (Dabas, Tiszafüred, Veszprém) tudta felülmúlni – nem biztos, hogy ezekből az eredményekből érdemes bármire is következtetni. A keretben történt változásokat elnézve kiesési gondjai talán nem lesznek a gárdának, és lehet, hogy még a felsőházat is megcélozhatja, ha a védelmet sikerül jól összerakni.
Újonc létére nagyon simán elérte a bennmaradást jelentő helyek egyikét a Karcagi SC az előző idényben, a kék-fehérek ugyanis a 11. helyen végeztek – hat ponttal előzték meg a már kieső Budafokot. A nyáron sikerült egyben tartani a keret magját, és természetesen a vezetőedző, Varga Attila is folytatja a munkát a kispadon. Az előző idényben Hidi Patrik és Vida Máté jelentette a rutint a karcagi keretben, a nyáron azonban mindketten távoztak, de a vezetőség nagyot húzott, és gondoskodott arról, hogy ezúttal se maradjon jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékos nélkül a csapat. Érkezett ugyanis a válogatottban is eredményes, legutóbb Kazincbarcikán futballozó Könyves Norbert, akinek gólerősségére mindképpen szüksége lehet a kék-fehéreknek. A Karcag ugyanis az előző idény 30 bajnoki mérkőzésén mindössze 29 gólt szerzett. Könyves mellett eddig mindössze két érkezőt jelentettek be a karcagiak, a nyolc távozó többsége pedig amúgy is csak kölcsönben szerepelt a csapatnál. Amennyiben az előző idényhez hasonló szereplését meg tudja ismételni a gárda (elsősorban az őszi menetelését), kiesési gondjai az új bajnokságban sem lehetnek majd.
Az FC Ajkánál március közepén nevezték ki – immár harmadszor – megbízott vezetőedzőnek a csapat korábbi játékosát, Gaál Bálintot, akivel sikerült kiharcolni a bennmaradást, sőt, a hajrában még azt is megengedhette magának a szakember, hogy addig kevesebbet játszó labdarúgókat szerepeltessen. Így az idényt az utolsó három meccsen három vereséggel a 12. helyen zárták a bakonyiak, akiket továbbra is Gaál Bálint irányít, bár konkrét határidőt nem közölt a klub, hogy meddig. Az utolsó fordulóban, a Vasas ellen szerepelt kezdőből a nyáron többen is távoztak: az egyikük a zöld-fehéreknél 2019 óta védő Horváth Dániel, őt két, NB I-es tapasztalattal is rendelkező kapus pótolhatja: Simon Barnabás Paksról, Gyurján Márton Szentlőrincről érkezett. Ugyancsak távozott a csapat legeredményesebb tagja, a legutóbbi idényben hét gólt és négy gólpasszt jegyző Cipf Dominik, valamint a korábbi NB II-es gólkirály Kirchner Krisztián, aki műtétje miatt csak az őszi szezonban szerepelt, és 15 meccsen mindössze egy gólt ért el. Szintén elhagyta az ajkaiakat Kovács Nikolasz, aki öt részletben 214 meccset húzott le a csapatnál, valamint elment a rendszeresen játéklehetőséget kapó Sejben Viktor is. A középső védő posztjára érkezett Németh Erik a Soroksártól és Papp Milán a Kecskeméttől, a csatársor megerősítésére pedig a Vasastól kölcsönbe Artner Dávid és Pintér Filip, aki az előző évadot az NB I-ben, a Kisvárdánál töltötte, de gólt nem ért el. Az Ajka a hat edzőmeccsének a felét megnyerte, a másik felét elvesztette, a legyőzöttek között szerepel az NB I-es ZTE is, viszont a szintén másodosztályú Gyirmóttal és Csákvárral szemben alulmaradt a csapat. Keretét a nyolcadik legértékesebbnek tartja a Transfermarkt, így várhatóan ismét középcsapat lesz.
Az előző idényben a kiesés szele kerülgette a Soroksár SC-t, amely csak az utolsó fordulókban nyújtott remeklésének köszönhetően tudta megőrizni a másodosztályú tagságát. A fővárosi sárga-feketék ezúttal sem számíthatnak könnyed menetelésre, hiszen a nyár folyamán több alapember – Gálfi Zoltán, Króner Martin, Németh Erik, Kundrák Norbert – is távozott a XXII. kerületből. Az eddig hivatalosan bejelentett érkezők között hét nevet is találhatunk, de közülük négyen az U19-es csapatból kerültek fel, ketten pedig az NB III-ban szerepeltek az előző idényben. Az egyetlen nagy név az érkezők között Hidi Patrik, aki az elmúlt években a BVSC és a Karcag csapatát is erősítette a másodosztályban. Jó hír még a soroksári drukkerek számára, hogy többek között a csapathoz 2020 nyarán visszatérő Lovrencsics Balázs, a 2022 óta sárga-feketében futballozó Köböl Krisztián és Vass Ádám is meghosszabbította szerződését az alapemberek közül. A fővárosiak a Mezőkövesd ellen kezdik hazai pályán a bajnokságot, és ha csak az edzőmérkőzések eredményeit vesszük figyelembe, akkor akár még a győzelemre is esélyesek lehetnek a borsodiakkal szemben. A továbbra is Korolovszky Gábor vezetésével készülő soroksáriak ugyanis a nyári felkészülés során a Mezőkövesdhez hasonló erősséget képviselő Kecskemét és Szeged együttesét is le tudták győzni.
Az előző évadban egy hajszálon múlt a Szentlőrinc bennmaradása – a négypontos előny az utolsó előtti Budafokkal szemben csalóka, mivel a csapat csak óriási hajrával, az utolsó négy bajnokiját megnyerve őrizte meg NB II-es tagságát. Alighanem ezúttal is a bennmaradás kiharcolása lesz az első és legfontosabb cél a klubnál, amely ebben az évadban a megye I-ben nem indít tartalékcsapatot a megváltozott finanszírozási környezetre hivatkozva, és ez nem biztos, hogy túl sok jóval kecsegtet a pénzügyi lehetőségeket tekintve. Egyelőre nem is sikerült túlságosan megerősíteni a keretet: két támadó középpályás érkezett, Kun Bertalan és Varga Balázs, akik a legutóbbi kiírásban egyaránt Budafokon futballoztak – előbbi három gólig és egy gólpasszig, utóbbi két találatig és négy asszisztig jutott. Emellett a 21 éves támadó, Rideg Bálint került Paksról kölcsönbe a klubhoz, aki csupán 11 NB II-es mérkőzéssel rendelkezik, a Videoton színeiben egy gólt szerzett. Távozóból sem volt sok, de fájó lehet, hogy a 28 bajnokin négy gólt és két gólpasszt jegyző Nyári Patrik elment Kecskemétre, hogy visszatért Győrbe az ötgólos szélső, Mascoe Nathaniel Lawrenzo, illetve a 27 éves támadó, Adamcsek Máté és a 29 esztendős kapus, Gyurján Márton is eligazolt. Biztató azonban, hogy a felkészülési meccseken a piros-feketék ikszeltek a Pakssal (3–3), legyőzték az egyaránt horvát másodosztályú Vukovart (3–0) és Bijelo Brdót (2–0), valamint döntetlent játszottak a Nagykanizsával (0–0), és csak a Kozármislenytől (0–2) kaptak ki.
A Gyirmót FC Győr egyéves harmadosztályú szereplés után úgy tér vissza az NB II-be, hogy az Északnyugati csoportot fölényesen, mindössze egy döntetlennel és két vereséggel nyerte meg, majd a Monor elleni osztályozón a hazai döntetlen után idegenbeli győzelemmel harcolta ki a feljutást. Weitner Ádám együttesénél nem volt nagy jövés-menés a nyáron, mindössze egy fél csapatra való játékos jött, illetve távozott. Az új szerzemények közül ki kell emelni három, jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező labdarúgót: a Kazincbarcikától érkezett játékmestert, Berecz Zsombort, a Kisvárdától átigazolt bal oldali futót, Medgyes Sinant, valamint a Szegedtől szerződtetett éket, Novák Csanádot. Jöttek korosztályos válogatott fiatalok is, a Kispest-Honvéd második csapatának kapusa, Papp Lőrinc (19 éves) kölcsönbe, a Budafok centere, Vasvári Zoltán (22) végleg, illetve a nagykanizsai kölcsönből visszatért a csatár, Cserkuti-Németh Olivér (20). Távoztak a Hudák testvérek, Dávid és Martin, az osztályozón gólt is szerző Tömösvári Bálint, illetve a kevesebb játéklehetőséget kapott Bobál Gergely és Vincze Ádám. A kisalföldiek felkészüléséből a legnagyobb visszhangot az jelentette, hogy július elején a szlovákiai Somorján megmérkőztek az egyik török élcsapattal, a Besiktassal, és csupán 2–1-es vereséget szenvedtek. Ami még érdekes, hogy ezt követően 2–0-ra legyőzték az Ajkát. A gyirmótiak helyzetét nehezíti, hogy egy héttel a rajt előtt Hajdú Ádám, Lányi Bence, Szegi Vince és Szarka Ákos is sérüléssel bajlódott.
2002 után, azaz 24 év elteltével lesz ismét másodosztályú labdarúgás Nagykanizsán. A korábban élvonalban is szereplő kanizsai csapat (Nagykanizsa FC) 2002-ben az akkor másodosztálynak számító NB I/B Nyugati csoportjának utolsó helyén végzett, majd meg is szűnt. és egyesült az 1866-ban alapított FC Nagykanizsával, mely klub a tavalyi sikertelen próbálkozás után idén már sikerrel vívta meg az NB II-es tagságért vívott osztályozót. A másodosztályú idényben azonban már nem a sikerkovács Gabala Krisztián irányítja majd a piros-kékeket, ugyanis a szakember személyes okok miatt távozott a zalai csapat kispadjáról. Helyét Jeney Gyula vette át, aki a legutóbbi évadban a Kanizsa egyik legnagyobb vetélytársának számító Kaposvárt irányította az NB III-ban. A piros-kékek kerete jelentősen átalakult a nyáron, hiszen 11 távozó mellett ugyanennyien érkeztek is. Távozói oldalon érzékeny veszteség lehet Nagy Mihály Krisztián, aki az elmúlt két idényben 19 gólt szerzett, de az ő pótlását minden bizonnyal megoldhatja a Békéscsabáról érkező Borsos Filip, akit a nyáron a DVTK és a Szeged is szerződtetett volna. Minden bizonnyal lehetnek még érkezők Zalaegerszegről is, hiszen a kanizsaiak kooperációs megállapodást kötöttek az élvonalbeli kék-fehérekkel. A Kanizsa számára igazi erőfelmérővel kezdődik a bajnokság, hiszen az első fordulóban a DVTK látogat majd a piros-kékekhez. Jeney Gyula újonc csapata az első négy fordulóban két olyan gárdával is játszik, melyek az előző kiírásban a kiesés ellen küzdött, így hamar fény derülhet arra, hogy mennyi esélye lesz a bennmaradásra a kanizsaiaknak.
LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
Július 25., szombat
17.30: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK
19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny
19.00: BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE
Július 26., vasárnap
17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC
19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC